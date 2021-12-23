«Риу Аве» — «Белененсеш». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 декабря 2021, 14:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Риу Аве» — «Белененсеш», который состоится 23 декабря 2021 года

«Риу Аве»

Команда играет во втором дивизионе Португалии и не теряет надежды на возвращение в Примейру-Лигу. На данный момент «Риу-Аве» идет на третьем месте и набрал 27 очков, а отставание от лидера составляет семь баллов. Матч кубка Португалии также важен для коллектива, ведь нынешний соперник не относится к грандам, а потому у коллектива появляется шанс продвинуться еще дальше.

19 декабря «Риу Аве» обыграл «Каса Пиа» (1:0), а 16 числа команда проиграла «Порту» в кубке Лиги (0:1).

«Белененсеш»

«Белененсеш» занимает последнее место в турнирной таблице и набрал всего восемь очков. Коллектив не может конкурировать с более опытными и крепкими соперниками и является главным кандидатом на понижение в классе. Тем не менее, клуб имеет шансы пройти уже в четвертьфинал кубка Португалии, что будет неплохим достижением в сезоне. Матч с «Риу Аве» из второй лиги обещает быть сложным, но интересным для болельщиков.

20 декабря «Белененсеш» минимально проиграл в чемпионате «Браге» (0:1), а 12 числа уступил на своем поле «Эшторилу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Риу Аве» – 2.15

Ничья – 3.25

Победит «Белененсеш» – 3.6

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Риу Аве» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Белененсеш» смог выиграть только один выездной матч из десяти последних в основное время

Три последних матча между клубами завершились с одинаковым счетом (0:0)

Восемь из десяти матчей «Риу Аве» и «Белененсеша» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Риу Аве», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Команда является одним из лидеров второго дивизиона и часто побеждает, в отличие от «Белененсеша», который находится не в лучшем моральном состоянии от пребывания в зоне вылета. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.