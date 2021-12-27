КПР — «Борнмут». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 декабря 2021, 10:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа КПР — «Борнмут», который состоится 27 декабря 2021 года

КПР

КПР не находится в лидерах Чемпионшипа, но располагается недалеко от вершины и старается не отставать на этом непростом отрезке сезона. Клуб идет на седьмом месте и набрал 35 очков, что отделяет его всего на один пункт от зоны плей-офф второго по силе чемпионата Англии. В предстоящем матче с одним из лидеров Чемпионшипа у футболистов будут неплохие шансы побороться за победу, ведь оппонент испытывает проблемы с результатами.

05 декабря КПР проиграл на своем после «Сток Сити» (0:2), а 29 ноября команда обыграла на выезде «Дерби Каунти» (1:2).

«Борнмут»

«Борнмут» хорошо стартовал в сезоне и сейчас находится в лидерах, но уже несколько матчей не одерживает победы по разным причинам. Коллектив занимает вторую позицию и набрал 44 очка, что всего на один пункт меньше лидера «Фулхема». Чтобы сохранить свое место и не растерять преимущество клубу необходимо исправлять результаты и набирать очки в каждом матче. Встречи между этими клубами всегда были интересными и напряженными, поэтому болельщикам стоит ждать настоящей битвы.

18 декабря «Борнмут» проиграл «Мидлсбро» (0:1), а 11 числа команда уступила на своем поле «Блэкберну» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит КПР – 2.7

– 2.7 Ничья – 3.4

Победит «Борнмут» – 2.6

Статистика

КПР выиграл пять матчей из последних десяти, а «Борнмут» одержал только три победы

выиграл пять матчей из последних десяти, а «Борнмут» одержал только три победы Шесть последних домашних матчей КПР завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей «Борнмут» выиграл три из пяти последних матчей у КПР

Три из четырех последних матчей между клубами на поле КПР завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз