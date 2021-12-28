«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 декабря 2021, 11:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль», который состоится 28 декабря 2021 года

«Лестер»

У подопечных Брендона Роджерса огромные проблемы в чемпионате и ужасная статистика последних матчей. «Лестер» на данный момент занимает 10 место, набрав семь очков в последних пяти турах АПЛ . Предстоящая игра с «Ливерпулем» станет настоящим испытанием для коллектива, из которого выйти победителем будет очень сложно, учитывая уязвимость собственной обороны, которая уже отметилась 33 пропущенными мячами в этом сезоне.

26 декабря «Лестер» крупно проиграл «Манчестер Сити» (3:6), а 22 числа проиграл в серии пенальти «Ливерпулю» в кубке Английской Лиги (3:4).

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа находятся в хороших физических кондициях и стабильно набирает очка, но ситуацию омрачает количество недоступных тренерскому штабу футболистов по различным причинам. «Красные» идут на втором месте с 41 набранным очком и отстают от «Манчестер Сити» на шесть баллов, при этом сыграв на один матч меньше. В игре с кризисным «Лестером» от клуба болельщики ожидают только максимальный результат.

22 декабря «Ливерпуль» прошел «Лестер» (4:3) в серии пенальти кубка Английской Лиги, а 19 числа команда разошлась миром с «Тоттенхэмом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 7.6

Ничья – 5.8

Победит «Ливерпуль» – 1.37

Статистика

«Лестер» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

«Ливерпуль» выиграл шесть из десяти поединков у «Лестера» за последнее время

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Лестер» сейчас совсем не может конкурировать с клубами вроде «Ливерпуля» и шансов на успех в этой встрече очень мало. Прогнозируем уверенную победу гостей.