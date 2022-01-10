«Рединг» — «Фулхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Рединг» — «Фулхэм», который состоится 11 января 2022 года

«Рединг»

«Рединг» очень плохо играет в этом сезоне и близок к зоне вылета. Команда была оштрафована федерацией за нарушения на шесть очков и в итоге на данный момент занимает 21 место, набрав всего 22 балла. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует провести работу над ошибками и улучшить реализацию моментов у ворот соперника. Матч с «Фулхэмом» будет очень сложным и интересным до самого финального свистка.

08 января «Рединг» проиграл в кубке ФА «Киддерминстеру» (1:2), а третьего числа разошелся миром с «Дерби Каунти» (2:2).

«Фулхэм»

«Фулхэм» старается вернуться в АПЛ , но в последних нескольких встречах коллектив не может одержать победу. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице с 45 очками. Отставание от лидера Чемпионшипа составляет четыре пункта, при этом «Фулхэм» сыграл на две игры меньше. Если вновь начать стабильно набирать очки, то коллектив может с легкостью возглавить турнирную таблицу и претендовать на прямой выход в АПЛ .

08 января «Фулхэм» в дополнительное время обыграл «Бристоль Сити» (1:0) в кубке ФА , а 20 декабря команда проиграла «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рединг» – 5.5

Ничья – 4.4

Победит «Фулхэм» – 1.55

Статистика

Четыре из пяти матчей «Рединга» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Фулхэм» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рединг» забивал «Фулхэму» на своем поле семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Фулхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Команда давно не выигрывает в чемпионате, и чтобы продолжать борьбу за первое место следует срочно прерывать неприятную серию в чемпионате. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.