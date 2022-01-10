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«Рединг» — «Фулхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Рединг» — «Фулхэм», который состоится 11 января 2022 года

«Рединг»

«Рединг» очень плохо играет в этом сезоне и близок к зоне вылета. Команда была оштрафована федерацией за нарушения на шесть очков и в итоге на данный момент занимает 21 место, набрав всего 22 балла. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует провести работу над ошибками и улучшить реализацию моментов у ворот соперника. Матч с «Фулхэмом» будет очень сложным и интересным до самого финального свистка.

08 января «Рединг» проиграл в кубке ФА «Киддерминстеру» (1:2), а третьего числа разошелся миром с «Дерби Каунти» (2:2).

«Фулхэм»

«Фулхэм» старается вернуться в АПЛ, но в последних нескольких встречах коллектив не может одержать победу. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице с 45 очками. Отставание от лидера Чемпионшипа составляет четыре пункта, при этом «Фулхэм» сыграл на две игры меньше. Если вновь начать стабильно набирать очки, то коллектив может с легкостью возглавить турнирную таблицу и претендовать на прямой выход в АПЛ.

08 января «Фулхэм» в дополнительное время обыграл «Бристоль Сити» (1:0) в кубке ФА, а 20 декабря команда проиграла «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рединг» – 5.5
  • Ничья – 4.4
  • Победит «Фулхэм» – 1.55

Статистика

  • Четыре из пяти матчей «Рединга» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • «Фулхэм» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Рединг» забивал «Фулхэму» на своем поле семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Фулхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Команда давно не выигрывает в чемпионате, и чтобы продолжать борьбу за первое место следует срочно прерывать неприятную серию в чемпионате. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.

Все комментарии
h9e5t94ryztv
h9e5t94ryztv
вчера в 15:14
Футбольный клуб «Фулхэм» выиграет матч.
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