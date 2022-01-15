ЦСКА нашёл второго Заболотного. Над ним потешаются в Серии А, забил 2 гола в 48 матчах за «Лацио»

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15 января 2022, 10:30

Не нужен Сарри, но пригодится Березуцким?

Мурики едва не выиграл приз худшему игроку года

Рэмзи опередил Мурики в опросе на приз «Урна кальчо» всего на 119 голосов. Кокорин выиграл в народной номинации куда увереннее, но форварда «Лацио» внесли в десятку худших иностранцев в 2021-м в Серии А эксперты. Теперь один из них – главный инсайдер трансферного мира Джанлука Ди Марцио, подтвердил переговоры 27-летнего игрока «орлов» с ЦСКА .

Учитывая, что Медина числится «армейцем» на официальной странице сборной Парагвая, а Языджи прошел медицинский осмотр и станет игроком команды братьев Березуцких, то для осуществления плана Алексея Владимировича – тренер говорил, что троих новичков ему хватит, не хватает только последнего трансфера. В ЦСКА может перейти игрок молодежной сборной Албании, который выбрал взрослую команду Косово.

И Языджи, и Мурики хотя в аренду. В первом случае турецкий новичок молодой и пропишут право выкупа за 12 млн евро, но бывшего нападающего целого ряда клубов Суперлиги во главе с «Фенербахче» так просто «армейцам» не всучат. Ди Марцио старается не играть на дудке агентов, да и представители у Мурики не самые грозные и известные. В переговоры можно верить. Другое дело, что возникают сомнения в целесообразности именно такой ставки. Ведад в Италии вызвал насмешки.

Игрока защищал Сарри, но форвард запомнился промахами

Фанаты в Италии жесткие, и поскольку их с порога возмутила стоимость трансфера новичка вместе с бонусами, ведь дошли почти до 20 млн евро, то игру Мурики оценивали под микроскопом. Хотя даже со спутника видны промахи из хороших позиций, как против «Торино» в прошлом сезоне. Еще при Индзаги сыграл чуть больше 9 полных матчей в Серии А в команде Кайседо и Иммобиле.

Мурики нанес 32 удара, попал в створ лишь 7 раз и реализовал всего 1 момент. Для сравнения, бывший нападающий «Локомотива» забил 8 мячей после 11 ударов в створ. Игроку сборной Косово тоже создавали моменты, по xG должен был дарить минимум 4 гола. Возможно, именно еще одного вектора в атаке, помимо очевидных – Иммобиле, Луиса Альберто и Корреа, не хватило «Лацио», чтобы выступить еще удачнее.

Это раньше римляне платили за игроков много – Креспо, Мендьета, Верон, Вьери и Стамп как примеры. Но в новейшей истории Мурики стал самым дорогим новичком. Иммобиле обошелся в два раза дешевле, и понятно разочарование фанатов «Лацио». Ведад из разряда форвардов, которые хотели бы стать, как Ибрагимович, но природного таланта и трудолюбия хватает максимум на роль Дзюбы в чемпионате Турции.

Разумеется, Серия А намного сложнее, чем РПЛ . Ведад в сравнении с линиями защиты российских клубов может смотреться куда лучше, чем в составе «Лацио», где флагманом в атаке является чемпион Европы и обладатель «Золотой бутсы». Мурики получил достаточно времени, но не стал верным напарником для Иммобиле, который потерял летом умного и разнопланового Корреа – Индзаги забрал аргентинца с собой в «Интер».

Хотя до начала сезона Мурики получил поддержку Сарри – Маурицио грозился выгнать фанатов с открытой тренировки за оскорбления Ведада, в Серии А у него жалкое количество минут на поле, 4 удара, 2 в створ и ни одного свежего гола. Индзаги хотя бы пытался найти Мурики место на поле, а вот Сарри поступил строже. Увидел, что форвард, которого подписали втридорога, не тянет, и теперь ищут ему замену параллельно с новым клубом.

Мурики вписывается в стиль команды Березуцкого

Кто сказал, что Языджи, Эджуке, Медина и Мурики не сыграются вместе? Стилистически юркому нигерийцу, взрывному парагвайцу и тонкому в решениях турку нужен впереди нападающий-маяк, а Мурики рослый и крепкий. Дзюбу в ЦСКА никто не отдаст. Да и сам Артем сменил позицию за последние годы. Заболотный время от времени радует, но там все проще – 20 млн евро за трансфер не давят.

Мурики же получил шанс, пережил травмы и коронавирус в Риме, пытался заиграть у Индзаги и Сарри, но теперь ищет аренду, чтобы получать игровую практику, а не слушать свист на домашних матчах. Ведад не настолько плохой нападающий, как можно судить по оценкам, которые базируются на одобрении Игли Таре безумной сделки. Но тут как с Заболотным в «Зените». Антон стал грозой манекенов в Санкт-Петербурге, но потом в «Сочи» показал у Федотова симпатичный футбол.

Верховные владыки ЦСКА не хотят повторять судьбу «Спартака» в таблице, поэтому зимой Дзагоеву, Чалову и Эджуке подвозят солидных помощников именно в линию атаки. Слоты для иностранца найдут, а лимит планируют изменить. Лучше опробовать вариант с тяжелым чужеземным нападающим сразу же. Аренда Мурики не является рискованным решением. Будет хуже Гайча – уедет, а Заболотный и Чалов получат игровое время.

Левша из сборной Косово технически намного, намного сильнее Антона. Бывает, что футболист становится символом нелепости и несоответствия стоимости и качества футбола в конкретном клубе. Но в Турции Мурики забивал часто и действовал лучше. Ставка рискованная, но дешевле той, что сделана на Гайча. Видим или очередную успешную попытку Бабаева компенсировать кадровые потери «армейцев», или же последнюю зиму директора на своем посту.

Секрет кампании по сбору отряда отверженных – кроме Медины, остальные не проходили в основу своих клубов, в амбициях нового руководства ЦСКА . Денег отсыпали не слишком много, но достаточно для трех подписаний. Березуцкий согласен играть в центре с Мухиным, Обляковым, Дзагоевым и Ахметовым. Согласен, что если Дивеева не отпустят в Серию А, то защитников хватит, ведь Бийола перековали в оборонца. Но с недостаточно злой атакой бывший защитник не смирился. Отсюда интерес к Медине, Языджи и Мурики.

У каждого из них в карьере были однозначно провальные сезоны – иначе не назвать, но одновременно могут похвастаться созданными голами и моментами. Не будем недооценивать чемпионов МЛС и Франции, а также лидера атак сборной Косово – у Ведада солидные 18 голов в 37 матчах. Мурики умеет тащить за собой, хотя в «Лацио» примерил другую роль. Но футболисты как актеры. В мире четыре-пять по-настоящему невероятных артистов, а остальные лишь читают чужой текст, насколько хватает навыков.