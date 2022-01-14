Жиго изолирован от команды из-за болезни

Защитник «Спартака» выбыл из строя из-за болезни, сообщил врач московского клуба Глеб Чернов:

Жиго приболел, решили огородить от команды. Это не коронавирус, но посчитали нужным обезопасить коллектив. Моя рекомендация игрокам «Спартака» — 100% надо вакцинироваться. Потому что вокруг нас очень много случаев — они происходили и происходят.