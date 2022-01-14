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Жиго изолирован от команды из-за болезни

сегодня, 13:07

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго выбыл из строя из-за болезни, сообщил врач московского клуба Глеб Чернов:

Жиго приболел, решили огородить от команды. Это не коронавирус, но посчитали нужным обезопасить коллектив. Моя рекомендация игрокам «Спартака» — 100% надо вакцинироваться. Потому что вокруг нас очень много случаев — они происходили и происходят.

Сегодня, 14 января, футболисты «Спартака» проходят медосмотр в медицинской клинике в Москве.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:29
Какие могут быть "рекомендации" у врача команды,отвечающего за здоровье своих подчинённых?Выбрось диплом и иди врачевать в клинику для животных,ветеринар.
Совсем Арнольдыч с колёс съехал-устроили какое-то "Гуляй-Поле"! Впрочем,он же корнями именно оттуда...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:51
Почему среди КБ есть невакцинированные?
lotsman
lotsman
сегодня в 14:34
От Жиго, вроде бы, совсем избавиться хотят.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:28
Отдайте ему паспорт. 😂😂😂
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 14:28
    makkie
    makkie
    сегодня в 14:18
    Здоровья Самуэлю!
    Надеюсь, на первом сборе будет работать в общей группе.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 13:56
    Что то у нас одновременно одна и та же мысль пришла!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 13:55
    Как только Жиго сообщил руководству, что не будет продлять контракт, сразу изолировали!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:55
    Продлил себе отпуск.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:53
    Изолировали, потому что слинять решил.
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:09
    Это печально
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