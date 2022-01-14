ЦСКА договорился об аренде Языджи

Полузащитника «Лилля» Юсуф Языджи находится в шаге от перехода в ЦСКА.
Утверждается, что москвичи арендуют 24-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа за 12 млн евро. Выкуп станет обязательным при достижении определенных условий.
Футболист якобы уже прошел медосмотр перед переходом в новый клуб.
В сборной Парагвая Медина уже указан как игрок ЦСКА.
В сборной Парагвая Медина уже указан как игрок ЦСКА.
Языджи переходит в ЦСКА? Сегодня всё прошло позитивно. Клуб проинформирует болельщиков в самое ближайшее время.
Да и в новости сверху нигде не утверждается что сделка завершена ....
Языджи переходит в ЦСКА? Сегодня всё прошло позитивно. Клуб проинформирует болельщиков в самое ближайшее время.
Да и в новости сверху нигде не утверждается что сделка завершена ....
А почему он до сих пор не в Испании ?
Темнота, однако....
А почему он до сих пор не в Испании ?
Темнота, однако....