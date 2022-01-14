ЦСКА договорился об аренде Языджи

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вчера, 21:35

Полузащитника «Лилля» находится в шаге от перехода в ЦСКА .

Утверждается, что москвичи арендуют 24-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа за 12 млн евро. Выкуп станет обязательным при достижении определенных условий.

Футболист якобы уже прошел медосмотр перед переходом в новый клуб.