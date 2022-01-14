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ЦСКА договорился об аренде Языджи

вчера, 21:35

Полузащитника «Лилля» Юсуф Языджи находится в шаге от перехода в ЦСКА.

Утверждается, что москвичи арендуют 24-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа за 12 млн евро. Выкуп станет обязательным при достижении определенных условий.

Футболист якобы уже прошел медосмотр перед переходом в новый клуб.

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 23:29
аренда лучше , чем покупка - столько уже обжигались - присмотреться надо к парню сперва...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:29
Ждём официального подтверждения.
isamsn
isamsn
вчера в 23:18
Непонятно почему опция выкупа с 6 до 12 выросла...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:47
Почта России поможет с доставкой
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:45
ну хоть где то русские
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:37
Приветствую!В бандероли наверное!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:27
Неплохо было бы.
oFANATo
oFANATo ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:12
Хесус Медина в официальной заявке сборной Парагвая на матчи квалификации ЧМ-2022. Таким образом, полузащитник теперь уже точно сможет приехать в расположение ЦСКА только после 2 февраля, когда состоится матч против сборной Бразилии.
В сборной Парагвая Медина уже указан как игрок ЦСКА.
particular
particular
вчера в 22:10
Удалась схема с предварительной арендой и это хорошо... Хватит котов в мешках... Фукс и Гайч ещё долго должны икаться скаутам и всем сопричастным с этими фиаско...
lotsman
lotsman
вчера в 22:06
Так кому верить? Одни говорят, договорились, другие опровергают.
oFANATo
oFANATo ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
Агент Языджи — о ЦСКА: «Сегодня всё прошло позитивно»
Языджи переходит в ЦСКА? Сегодня всё прошло позитивно. Клуб проинформирует болельщиков в самое ближайшее время.

Да и в новости сверху нигде не утверждается что сделка завершена ....
Брулин
Брулин
вчера в 21:55
Агент полузащитника Языджи опроверг информацию о завершении сделки по переходу в ЦСКА
протон
протон
вчера в 21:55
Объявляйте уже и Медину поскорее
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:44
Ну теперь пока Почта России доставит игрока, в Испании уже завершится первый сбор армейцев
Cat01
Cat01
вчера в 21:41
Очень хорошо
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:41
Футболист ЯКОБЫ прошёл медосмотр....
А почему он до сих пор не в Испании ?
Темнота, однако....
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