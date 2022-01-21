Игра на повышение. Футболисты, которые больше всего подорожали за срок аренды

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Аренда игрока может выглядеть как списание его со счетов. Но так бывает не всегда. «Соккер.ру» — о самых успешных арендах.

Часто аренда игрока воспринимается как некое недоверие к нему и выглядит немного унизительно. Положительного отношения от клуба, сдающего в аренду, она не подразумевает. Если речь не идет о совсем юном футболисте, которого топ-клуб отправляет набраться практики в команду послабее. Это распространенная практика. Но нередко бывает и так, что в аренду сдают футболиста, который самому клубу не нужен, и он настолько себя в нем не зарекомендовал, что никто не рискует сразу его покупать.

Чаще всего аренда кардинально не влияет на карьеру игрока – ее траектория не сильно меняется. Но бывают случаи, когда именно в аренде футболист раскрывается и становится звездой. Оценить степень звездности субъективными характеристиками было бы достаточно самонадеянно. Поэтому можно взять такой параметр, как оценка трансферной стоимости, например, от авторитетного портала Transfermarkt.

И давайте с его помощью посмотрим, какие футболисты увеличили максимально свою стоимость именно за время аренды. Сценарии нас ждут самые разные. Важно отметить, что повышение стоимости оценивается по порталу, а не по той реальной сумме, которую затем за игрока платили – здесь играли роль совсем другие обстоятельства.

10. Гонсалу Гедеш (из ПСЖ в «Валенсию», увеличение стоимости на 20,7 млн фунтов)

Гедеш начал блистать в «Бенфике», и битву за него устроили «Манчестер Юнайтед» с ПСЖ . Когда ему было всего 19 лет, парижане эту войну выиграли и подписали в 2017 году Гедеша за 30 миллионов евро. Однако вскоре в клуб прибыли Мбаппе и Неймар, а Гонсалу не особо блистал, так что путь в основу ему был заказан. Но не зря он выбрал Жорже Мендеша своим агентом. Тот сумел пристроить Гедеша в аренду в «Валенсию» на год, и португалец начал там сиять. Поэтому «летучие мыши» активировали пункт о выкупе игрока и забрали его себе. За год аренды он почти удвоил свою трансферную оценочную стоимость.

9. Роджер Ибаньес (из «Аталанты» в «Рому», увеличение стоимости на 20,7 млн фунтов)

Новейшая история центральных защитников «Ромы» любопытна. Казавшаяся слабой для римлян зона внезапно усилилась изгоем из «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом и крепышом из «Наполи» Костасом Маноласом. А «Аталанта» купила Ибаньеса у «Флуминенсе», но за два сезона в этом клубе Роджер сыграл лишь раз в Серии А и раз в Лиге чемпионов. Аренда в «Рому» подразумевала выкуп за 8 млн евро. Конечно, римляне этим воспользовались, потому что за срок аренды Ибаньес начал сиять и стоил уже гораздо дороже.

8. Тангай Н'Домбеле (из «Амьена» в «Лион», увеличение стоимости на 21,6 млн фунтов)

У «Лиона» очень продуктивная академия, однако трансферный рекордсмен «Тоттенхэма» Н'Домбеле не является ее выпускником, хотя многие так думают. «Лион» брал Н'Домбеле в аренду на год у «Амьена» за 2 миллиона евро, а за 8 миллионов смог его выкупить после окончания срока аренды, за время которой Танги значительно подорожал, став настоящим монстром полузащиты. Но главное для себя «Амьен» все равно выгадал, потому что в контракте был пункт о получении им 20 процентов от суммы следующей продажи игрока. Возможно, поэтому «Лион» так много за него запросил. Он был игроком этого клуба всего год, но «Тоттенхэму» пришлось за него заплатить 48 миллионов фунтов. А «Амьен» получил свою немалую долю.

7. Деян Кулусевски (из «Аталанты» в «Парму», увеличение стоимости на 21,6 млн фунтов)

Еще одна аренда в Италии, и снова от «Аталанты». Она воспитала перспективного шведа, а когда он стал подходить к основе, его отдали в «Парму» для развития. Там он сразу мощно выстрелил, так что у «Аталанты» не было шансов вернуть его – за Кулусевски взялся «Ювентус». Туринцы купили шведа за 33 миллиона евро и отдали опять в аренду в «Парму». За время первой аренды там стоимость Кулусевски выросла на 21,6 млн фунтов, а за время второй – на 4 млн фунтов.

6. Дуглас Коста (из «Баварии» в «Ювентус», увеличение стоимости на 22,5 млн фунтов)

Когда в «Баварии» искали замену Рибери и Роббену, там появился Коста. Это было при Гвардиоле. Когда же в Мюнхен пришел Анчелотти, отношения с Костой ухудшились, и он только терял в цене. Тогда на рынке возник «Ювентус», который арендовал Дугласа и вдохнул в него вторую жизнь. В своем арендном сезоне за туринцев Коста провел 47 матчей и стал настоящей звездой. Травмы уже его не беспокоили так, как в Бундеслиге. И успехи на поле тут же отразились в оценочной стоимости.

5. Дуван Сапата (из «Сампдории» в «Аталанту», увеличение стоимости на 22,5 млн фунтов)

Итальянские клубы очень любят аренды – это известно всем. Сапата провел два года на обочине состава «Наполи» и сначала отправился в аренду в «Удинезе» и «Сампдорию». Последняя подписала его в 2018 году. Но в качестве именно игрока «Сампдории» Сапата за нее так и не провел ни одного матча. Его сразу отправили в «Аталанту», где он и стал разрывать Серию А. Сейчас 30-летний колумбиец уже основательно там обжился, хотя «Ньюкасл» пытается его соблазнить.

4. Мартин Эдегор (из «Реала» в «Реал Сосьедад», увеличение стоимости на 27 млн фунтов)

Эдегору очень рано пророчили карьеру звезды. Он всегда опережал своих сверстников и подростком стал игроком «Реала». Но мадридцы очень часто отдавали его в аренду. Только аренда в «Реал Сосьедад» заставила о нем говорить как уже о взрослой звезде. Он помог команде занять шестое место в Ла Лиге и по-настоящему блистал, значительно увеличив свою оценочную стоимость. Теперь пытается покорить Англию в «Арсенале».

3. Ашраф Хакими (из «Реала» в «Боруссию» Д, увеличение стоимости на 44,1 млн фунтов)

За два года аренды в Дортмунде Хакими превратился в полноценную суперзвезду, чего не мог добиться в «Реале». Марокканец был великолепен в Бундеслиге, однако после окончания аренды не остался в «Реале». Он договорился о переходе в «Интер», когда его стоимость оценивалась в 54 млн фунтов. Перебрался в Милан он за меньшую цену. А затем оказался в ПСЖ .

2. Лука Йович (из «Бенфики» в «Айнтрахт» Ф, увеличение стоимости на 52,2 млн фунтов)

Франкфуртский «Айнтрахт» в свое время откопал настоящее золото, собрав в атаке Йовича, Аллера и Ребича. Последние двое уже имели опыт, а вот Лука только раскрывался. Ему удалось настолько ярко вписаться в эту команду и в Бундеслигу, что цена взлетела до небес. Конечно, «Айнтрахт» не мог сохранить Йовича у себя – пришел «Реал». Но вот дальше дело не пошло, хотя это совсем другая история.

1. Килиан Мбаппе (из «Монако» в ПСЖ , увеличение стоимости на 76,5 млн фунтов)