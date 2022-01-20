Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар»

Полузащитник Тонни Вильена рад, что перешел в «Эспаньол» из «Краснодара» на правах аренды.
Благодарю всех, кто сделал это возможным. Я бы хотел остаться здесь по окончании аренды. Мы вели переговоры и летом, однако тогда было не совсем подходящее время.
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Ошибка прямо в заголовке )))
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Ошибка прямо в заголовке )))
Да и в целом жизнь человека с очень высоким доходом (как у Вильены) в России комфортная, не берут 50-60% налогов.
Сборная ему не светит с таким стремлением. Промес хотел - и из РПЛ пробивался, как и когда-то Ленс из киевского Динамо тоже вызывался в сборную Нидерландов. А этому и в Испании не особо светит с такой слабой мотивацией..
Да и в целом жизнь человека с очень высоким доходом (как у Вильены) в России комфортная, не берут 50-60% налогов.
Сборная ему не светит с таким стремлением. Промес хотел - и из РПЛ пробивался, как и когда-то Ленс из киевского Динамо тоже вызывался в сборную Нидерландов. А этому и в Испании не особо светит с такой слабой мотивацией..