ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИспания. Примера 2021/2022

Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар»

сегодня, 19:50

Полузащитник Тонни Вильена рад, что перешел в «Эспаньол» из «Краснодара» на правах аренды.

Благодарю всех, кто сделал это возможным. Я бы хотел остаться здесь по окончании аренды. Мы вели переговоры и летом, однако тогда было не совсем подходящее время.

Все новости
Официально«Арсенал» отдал Мари в аренду «Удинезе»
Сегодня, 13:41 ФотоКомментарии2
ОфициальноБывший защитник «Арсенала» перешёл в чемпионат Австралии
Вчера, 14:51 ФотоКомментарии3
Официально«Астон Вилла» арендовала голкипера Ульсена у «Ромы»
18 января Комментарии1
Официально«Челси» отозвал хавбека Кенеди из аренды во «Фламенго»
15 января Комментарии8
ОфициальноКалафьори перебрался в «Дженоа»
14 января ФотоКомментарии5
Официально«Бавария» арендовала южнокорейского футболиста
14 января ВидеоКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:02
Похоже на побег!
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 20:18
Тольо из-за упоминания Рубина зашел почитать новость.
Рефери
Рефери ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 20:17
+
makkie
makkie
сегодня в 20:12
Вильена не хочет возвращаться в «Рубин»
_________________

Ошибка прямо в заголовке )))
KiT23
KiT23
сегодня в 20:00
Рубин??? - шта?
протон
протон
сегодня в 19:51
Его никто не заставлял в 2019 переходить в российский клуб. Если он не знал что из себя представляют город и страна, можно было приехать посмотреть (самостоятельно, а не когда красиво "принимают дорогого гостя"). И ему было не 17 лет тогда, а уже был опыт. Бытовые моменты надо узнавать заранее.
Да и в целом жизнь человека с очень высоким доходом (как у Вильены) в России комфортная, не берут 50-60% налогов.
Сборная ему не светит с таким стремлением. Промес хотел - и из РПЛ пробивался, как и когда-то Ленс из киевского Динамо тоже вызывался в сборную Нидерландов. А этому и в Испании не особо светит с такой слабой мотивацией..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100