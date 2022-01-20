Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар»

Полузащитник рад, что перешел в «Эспаньол» из «Краснодара» на правах аренды.

Благодарю всех, кто сделал это возможным. Я бы хотел остаться здесь по окончании аренды. Мы вели переговоры и летом, однако тогда было не совсем подходящее время.