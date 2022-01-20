Новые правила аренды в футболе. У «Аталанты» 62 игрока в других клубах, но для них мало что изменится

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вчера, 21:26

Хитрые формулировки от ФИФА .

Чиновники не подчеркнули важную деталь

На официальном сайте ФИФА опубликовали то, что чуть раньше рассказали футбольные инсайдеры. Вводят новые правила аренды футболистов:

• с лета обязательным условием аренды является письменное соглашение, в котором четко прописаны условия аренды, в том числе, финансовые нюансы.

• минимальный срок аренды составляет интервал между двумя трансферными окнами, то есть примерно полгода, а вот максимальный обновили – лишь один год, хотя раньше было иначе.

• вводится запрет на субаренду профессиональных футболистов. Если игрок уже отправился на время из одного клуба в другой, то передать его третьему не получится.

• самое главное, чтобы не создавали фарм-клубы – будет введён лимит на количество арендованных футболистов между одними и теми же клубами. В течение одного сезона клуб сможет получить не более трёх футболистов, отданных в аренду одному клубу, и трёх исполнителей, взятых в аренду из одного и того же клуба.

• вводится ограничение на общее количество аренд за сезон. Переход к новым нормам будет осуществляться постепенно:

- с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет отдавать/взять в аренду не более восьми игроков;

- с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года максимальное число арендованных/арендуемых футболистов сократится до семи;

- с 1 июля 2024 года граничное число игроков, отданных/взятых в аренду, сократится до шести. Это будет новый минимум.

И вот здесь секрет, о котором в ФИФА стыдливо умалчивают: все эти правила касаются международных аренд, вроде надвигающегося трансфера Обамеянга. Тот же «Челси» не сможет в будущем передать более трех игроков в «Витесс», а всего за пределы Англии отправит не большее шести футболистов.

Но и здесь есть оговорка – законы не касаются футболистов, которым нет 21 года (логично, юным игрокам чаще нужна постоянная игровая практика, которую они в богатом клубе не получают). Еще в список исключений попали воспитанники клубов, они не входят в будущий лимит.

Внутренние правила изменят лишь за три года

Сейчас все пишут, что «Челси», «Шахтёр» (у них 14 игроков в аренде в «Мариуполе») и компания изменят стиль работы, а это не так. На официальном сайте ФИФА четко сказано:

На национальном уровне ассоциациям-членам ФИФА будет предоставлен трехлетний переходный период для внедрения системы аренд, которая соответствует принципам, установленным на международном уровне.

Значит, что до лета 2025 года каждая ассоциация мира, где много клубов с хитрыми системами аренд футболистов, будет старательно саботировать внедрение новых правила. Спешить не станут, когда слишком много клубов вовлечены в эту игру. Видим коллекционирование десятков игроков в надежде, что один из них выстрелит и принесет большую прибыль, возместит расходы на содержание или воспитание.

На национальном уровне каждый установит свои правила, а формулировка «соответствует принципам» не мешает проигнорировать правило о лимите в три футболиста из одной команды в аренде в другом клубе. Нет сомнений, что те же итальянцы будут старательно обходить рекомендации, да и англичане с грандами, у которых десятки футболистов на контрактах, никуда не спешат.

В ФИФА вроде бы отчитались о победе, а если разобраться, то прямо сейчас не так много в мире прямых нарушений предлагаемых норм. Конечно, летом 2024 года бардака на этом поле станет меньше – нельзя будет отправить за рубеж более шести футболистов, если им не меньше 21 года и они не воспитанники конкретного клуба.

Но ведь в рамках одной ассоциации можно творить что угодно. И именно на этом поле ФИФА предлагали навести настоящий порядок.

Главные любители аренд полностью защищены

Руководству ФИФА нужна поддержка больших клубов в войне с УЕФА – Суперлига, Клубный чемпионат мира, мундиали раз в два года, что прямо влияет на проведение Евро, а это серьезный источник дохода конторы Чеферина. Понятно, что сейчас Инфантино, под которого копает швейцарская прокуратура, не стал бы ссориться с «Манчестер Сити» или «Челси».

Сейчас у «горожан» в арендах 14 футболистов. Но пятерых проведут по квоте для воспитанников и игроков, которым не исполнился двадцать один год. Остается девять человек за рубежом, и до 2024 года без проблем впишутся в международный лимит о шести арендованных игроках. Даже безумная «Аталанта», где Гасперини и спортивный директор Джованни Сартори взяли в трудовое «рабство» 62 футболиста, не пострадает.

У клуба из Бергамо шесть десятков футболистов в других командах, и Миранчук может стать очередным. Но «Аталанта» вписывается в окончательный лимит, у них шесть человек за границей. Ни «Дженоа», где набрали 37 лишних игроков, ни «Сассуоло», у которого по арендам распихано 29 человек, ни «Интер» — у чемпионов Италии 26 мастеров в арендах, ничего не нарушат, если продолжат странную практику, но в границах итальянского футбола.

Любители пиццы балуются массовыми арендами чаще остальных. Например, у «Фиорентины», которая пока не знает, что делать с Кокориным, на контракте два десятка лишних игроков. А «Парма», выступая в Серии В вместе с Буффоном, нашла повод подписать 22 лишних контракта с молодыми или не готовыми помогать основному составу. Очевидно, что какой-то смысл в таком безумии есть, и вряд ли он строится на самых чистых помыслах. Но в ФИФА годами знали о проблеме и ничего не сделали.

На официальном сайте «Челси» в разделе с арендованными игроками двадцать два человека. В списке много известных имен. Например, сенсационный Галлахер и шустрый Гилмор. Также в арендах Батшуайи, Бакайоко, Дринкуотер, Ампаду и Эмерсон. Но многие ушли в английские клубы. А когда британцы соизволят сократить количество аренд до лимита, как у ФИФА – непонятно. Да и воспитанников у богатых команд полно, как и футболистов моложе 21 года.

Гранды никак не пострадают. Это не решение проблемы, а потакание интересам клубов, которые обожают аренды как способ удержания игроков на контракте без выплат солидной компенсации за одностороннее расторжение. Де-факто создание фарм-клуба в рамках одной ассоциации и даже лиги не запретили.