«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм», который состоится 22 января 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» переживают не лучшие времена и у нового тренера Ральфа Рангника еще многое не получается в английском клубе. Перед стартом очередного тура «Манчестер Юнайтед» занимает только седьмое место и набрал 35 очков, что на 21 балл меньше, чем у лидера «Манчестер Сити». Предстоящий поединок с непростым «Вест Хэмом» станет очередным испытанием для коллектива немецкого специалиста, который только начал легкую перестройку.

19 января «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Брентфорд» (3:1), а 15 числа команда разошлась миром с «Астон Виллой» (2:2).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в последнее время играют сериями побед и поражений и только в прошлом туре прервали свой успешный путь из нескольких матчей. «Вест Хэм» занимает четвертое место с набранными 37 очками и старается удерживаться в зоне Лиги Чемпионов, в которую команда стремится уже несколько сезонов. В предстоящем матче с не самым стабильным «Манчестер Юнайтед» у футболистов определенно будут шансы, которые им останется использовать.

16 января «Вест Хэм» проиграл на своем поле «Лидсу» в чемпионате, а 12 числа команда справилось с «Норвичем» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.05

Ничья – 3.77

Победит «Вест Хэм» – 3.7

Статистика

«Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из последних десяти, а «Вест Хэм» уступил в пяти встречах

«Вест Хэм» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних поединков с «молотобойцами»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.77. Оба коллектива умеют атаковать, но имеют определенные проблемы в обороне. Предполагаем, что в интересном поединке команды не смогут определить победителя и поделят очки.