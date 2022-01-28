Хави спустит на соперников оспиталетского быка. «Барселона» возвращает Адаму Траоре

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вчера, 18:30

Дембеле, пока!

Предприимчивости Жоана Лапорты и Матеу Алемани в условиях финансового кризиса в клубе можно только аплодировать. Вслед за Ферраном Торресом, трансфер которого каталонцам обойдется в 55 млн евро, «Барса» возвращает своего воспитанника — вингера Адаму Траоре из «Вулверхэмптона».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 26-летний испанец малийского происхождения будет арендован «блауграной» до конца текущего сезона с опцией выкупа за 30 млн евро. Траоре 28 января прилетел в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Помимо этого, с Траоре согласован предварительный 5-летний контракт на случай, если каталонский клуб решит выкупить игрока в июне. Официально о переходе должны объявить 31 января.

Тернистый путь

Адама — воспитанник «Барсы», однако начал он свой футбольный путь в родном городе Оспиталет в клубе с одноименным названием. Город входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Поэтому попадание Траоре в главный клуб провинции по мере развития абсолютно логично. С 2004-го по 2013 год Адама пылил в системе «Барселоны», после чего был переведен во вторую команду клуба. До 2015 года успел провести за резервистов 63 матча и забить 8 голов, за это время также один раз вышел на поле в составе первой команды — был заявлен на матч с «Гранадой» и на 83-й минуте встречи вышел на поле, заменив Неймара.

Однако закрепиться в «Барсе» у Адамы не вышло. В 2015 году 19-летнего на тот момент Траоре подписала «Астон Вилла». В стане «львов» он не задержался, уже через некоторое время после трансфера Адама выразил недовольство своим положением в команде, написав на своей странице в Facebook, что руководство «Виллы» его не ценит и заставляет чувствовать себя бесполезным. По итогу, в августе 2016 года Траоре перешел в «Мидлсбро», активно усиливавший состав после долгожданного возвращения в Премьер-Лигу, «Вилла» же наоборот по итогам сезона-2015/16 отправилась в Чемпионшип.

В составе «Боро» испанец переломил ход своей карьеры в позитивное русло, сезон-16/17 стал для Траоре трудовым и без заметных достижений, команде пришлось тяжело в АПЛ , конкуренции она не выдержала и вернулась в привычный для себя Чемпионшип. Однако на карьеру Адамы этот фактор повлиял положительно — по итогу сезона-17/18 он был признан «Лучшим молодым игроком» и «Игроком года „Мидлсбро“» по версии болельщиков и футболистов команды. Также был включен в символическую сборную турнира от портала Whoscored с наивысшим рейтингом среди всех футболистов.

Выход на пик

Достижения Траоре в составе «Мидлсбро» не остались незамеченными — в августе 2018 года его подписывает «Вулверхэмптон». «Волки» выложили за переход Адамы рекордные для клуба 18 миллионов фунтов. С момента трансфера и по сегодняшний день Траоре показывал приблизительно одинаковые показатели, отличительным стал лишь сезон-2019/20, в котором Адама провел 54 матча, в которых забил 6 голов и сделал 12 результативных передач. Именно этим сезоном Траоре привлек к себе внимание, в СМИ рядом с именем игрока стали появляться «Ливерпуль», МЮ и «Челси». Однако в следующем сезоне статистика Адамы стала менее впечатляющей — 3 гола и 3 ассиста в 41 матче.

На решимость некоторых клубов подписать Траоре это повлияло не сильно, за годы в стане «вулвз» его использовали на шести позициях — левый вингер, центральный нападающий, правый вингер, левый хавбек, атакующий хавбек, правый хавбек. С таким подбором без железной позиции показать стабильный результат проблематично. По статистике, лучшую свою игру Адама выдает на позиции левого вингера, средняя оценка в этом амплуа на WhoScored равняется 8.07. В текущем сезоне по воротам он бьет в среднем 1.2 раза за игру и делает 0.9 пасов под удар за матч — показатели не выдающиеся, учитывая еще и плохой контроль мяча и редкие возвращения в оборону. Но внимания Траоре заслуживает по другим причинам — 4,2 обводки за игру, по этому показателю он второй в АПЛ , а уступает лишь Аллену Сен-Максимену из «Ньюкасла», который выдает 4,3. О физической мощи и взрывной скорости Траоре можно написать отдельную статью, внешне он уж точно не напоминает футболиста, сам игрок рассказывал, что его пытались заполучить команды NFL, когда он играл за «Барселону». Значительную часть тренировочного процесса Траоре проводит в тренажерном зале, изменения в его внешнем виде стали заметны уже в «Мидлсбро», в стане «вулвз» он лишь укрепил и проработал свой бодибилдинг.

Именно прорывы по флангу, дриблинг, кроссы в штрафную и огромная выносливость являются козырем Адамы. Остановить его на ходу благодаря физике не удается практически никому, один внешний вид Траоре заставляет защитников задумываться о необходимости вступления с ним в борьбу. Он отлично доставляет мяч в чужую штрафную или ее окрестности, однако часто берет удары по воротам на себя, но результата это почти не приносит, при Бруно Лаге на посту тренера заметно, что футболисту ограничили свободу в этом компоненте. По части ассистов же все намного привлекательнее, плохая статистика, возможно, связана с невысоким уровнем партнёров по «Вулверхэмтону».

Замена Дембеле

Траоре приходит в «Барселону» на замену Усману Дембеле, покорившему новостные сводки не по спортивным причинам. Адама играет на той же позиции. Хави с большой долей вероятности начнет использовать Траоре в качестве флангового хавбека в схеме с тремя центральными беками. Эрнандес может научить игрока более тонкой игре, потенциал для роста заметен, если тренерам «Барсы» удастся дополнить таранящего и скоростного футболиста интеллектуальным подходом к своим действиям, эффект может стать грандиозным.

Приправляет все плюсы Траоре и его мотивация — ESPN сообщает, что игрок пошел на значительное понижение зарплаты, чтобы присоединиться к каталонцам в январе. По информации источника, Адама будет зарабатывать в «Барсе» около 60 тысяч евро в месяц. Зарплата Траоре в «Вулверхэмптоне» составляет около 225 тысяч. Оспиталетский бык цепляется за возможности, этот настрой передастся и на поле.