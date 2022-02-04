«Эльче» – «Алавес». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эльче» – «Алавес», который состоится 5 февраля 2022 года

«Эльче»

«Эльче» не радует болельщиков своими результатами в этом сезоне, однако не проигрывает несколько матчей подряд и набрал 23 очка. Коллектив идет на 15 месте в турнирной таблице и опережает зону вылета всего на пять пунктов. Чтобы чувствовать себя в относительной безопасности, футболистам необходимо набирать очки в ближайших матчах и продвигаться вверх по таблице. Клуб имеет отрицательную статистику мячей (23:30) и постарается ее улучшить в игре с «Алавесом».

23 января «Эльче» смог отобрать очки у «Реала» Мадрид (2:2), а в кубке Испании проиграл тому же «Реалу» лишь в дополнительное время (1:2).

«Алавес»

Команда является одним из аутсайдеров Ла-Лиги и пока не может найти свою игру. Команда давно не может победить и занимает предпоследнее место с набранными 17 очками. «Алавес» забил 16 мячей, что является худшим результатом в чемпионате Испании. Тренерскому штабу необходимо кардинально менять ситуацию, чтобы по итогам сезона не оказаться новичком Сегунды.

27 января в товарищеском матче «Алавес» обыграл «Осасуну» (1:0), а 23 января минимально уступил «Барселоне» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 2.42

Ничья – 3.06

Победит «Алавес» – 3.41

Статистика

«Эльче» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Алавес» одержал лишь одну победу

«Алавес» забивал в восьми из десяти последних матчей

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эльче» выиграл четыре из шести последних матчей с «Алавесом» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Эльче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.42. «Алавес» находится не в лучшей форме и побороться за очки на выезде команде будет очень проблематично. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.