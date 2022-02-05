«Кельн» – «Фрайбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» – «Фрайбург», который состоится 5 февраля 2022 года

«Кельн»

Команда показывала хорошие результаты, но в последних двух играх смогла набрать всего одно очко. Это не позволило команде подняться выше восьмого места с 29 очками в активе. «Кельн» отстает от нынешнего соперника на четыре пункта и в случае домашней победы может сократить расстояние до минимума, что добавляет мотивации футболистов. В последних пяти турах клуб набрал 10 очков, что является весьма неплохим результатом.

27 января «Кельн» сыграл вничью в товарищеском матче с «Шальке» (2:2), а 22 числа с тем же счетом сыграл вничью с «Бохумом» (2:2) в чемпионате Германии.

«Фрайбург»

«Фрайбург» неудачно выступал в конце прошлого года и потерял несколько позиций, однако в последних матчах коллектив смог вернуть несколько позиций в турнирной таблице. Команда перед стартом очередного тура занимает пятое место с 33 очками, но отставание от ближайших соперников составляет 1-2 балла и в случае побед в дальнейший встречах, весьма вероятно, что она сможет подняться вверх.

22 января «Фрайбург» обыграл в чемпионате «Штутгарт» (2:0), а 19 числа в кубке Германии разгромил «Фрайбург» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кельн» – 2.44

Ничья – 3.48

Победит «Фрайбург» – 3.08

Статистика

Оба коллектива выиграли только по четыре игры из последних десяти во всех турнирах

«Кельн» не уходил с поля без забитых мячей в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фрайбург» выиграл три из пяти последних выездных матчей с «Кельном»

Прогноз

Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.08. «Фрайбург» намерен вернуться в зону Лиги Чемпионов и имеет все возможности для этого в нынешнем отрезке чемпионата. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.