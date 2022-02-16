«Я всем очень доволен в „Челси“, но решения принимают другие люди». Трансферная сага Рюдигера продолжается

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вчера, 10:31

Конвеер слухов об Антонио.

Нарасхват

Кажется, куда только не отправили Рюдигера за последние полгода. В трансферных слухах фигурировали почти все топ-клубы Европы, которые могут позволить себе подписание 28-летнего немца — «Реал», «Бавария», ПСЖ , «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и даже «Барселона», умудряющаяся подписывать топ-игроков при тяжелом финансовом положении.

Основополагающим фактором во всех инсайдах является зарплата, которую Антонио, сделавший скачок в развитии при Тухеле, хочет получать. Именно она является главным камнем преткновения для потенциальных покупателей. Контракт игрока с «Челси» истекает этим летом, если он покинет лондонцев, то только на правах свободного агента — январское окно миновало. А значит смутить кого-то могут только запросы по зарплате. Суммы назывались разные, однако последней в сводках СМИ значилась цифра в 55 млн евро за 4 года контракта.

Самым частым «покупателем» Рюдигера в сводках значился «Реал». Приправлялись слухи еще и тем, что и сам Антонио, якобы хочет перейти именно в мадридский клуб. Однако в начале января издание ABC утверждало, что «Реал» не намерен подписывать немца летом 2022 года даже в статусе свободного агента.

По мнению руководства «Мадрида», агент футболиста использует слухи об их интересе для создания большего ажиотажа вокруг своего клиента и возможности выбить наиболее выгодный контракт. В «Реале» считают, что Давид Алаба и Эдер Милитао не вызывают сомнений на позициях основных центральных защитников. Клуб собирается усиливать другие позиции.

На второе место по частоте упоминаний рядом с фамилией Рюдигера можно поставить «Баварию». Однако большинство слухов сходятся в одном — мюнхенский клуб не готов платить Антонио запрашиваемые им деньги, в «Баварии» считают его требования завышенными.

Слова и мнения

Главный тренер «синих» Томас Тухель не раз отвечал на вопросы журналистов о контракте Рюдигера, однако чаще всего его ответы были дежурными и не несли в себе особой ценности. Лишь в начале январе наставник ответил на вопрос развернуто:

Я не могу предсказывать будущее. Не знаю, разговаривали ли его представители с другими клубами, если вы об этом знаете, то окей. Конечно, это возможно [уход Рюдигера], потому что сейчас январь, а он еще не подписал контракт. Но, как я понимаю, мы поддерживаем с ним связь, клуб поддерживает с ним связь, я предполагаю, что он прекрасно понимает, чего я от него требую, и что я ценю возможность работать с ним. Уровень, на котором он играет, по-прежнему очень высок, и нет никаких сомнений в том, что ситуация вызывает беспокойство по этому поводу. Суть предельно ясна, мое мнение предельно ясно, клуб старается изо всех сил, идет общение, оно не сильно изменилось.

Самый свежий комментарий от Рюдигера касательно этой ситуации опубликовал The Athletic 14 февраля:

Я всем очень доволен здесь, постоянно заявлял об этом. По моей игре можно увидеть, что мне здесь все нравится. Однако есть и другие люди, которые принимают решения.

До этого Рюдигер призывал болельщиков не беспокоиться, сообщив, что контракт обсуждают его агент и директор «Челси» Марина Грановская:

Между Мариной Грановской и моим агентом был разговор. На данный момент мы имеем то, что имеем. Я не обращаю внимание на все эти слухи и вообще не думаю об этом.

Антонио вряд ли останется не у дел

Пытается ли агент футболиста или сам Рюдигер играть цифрами в контрактных вопросах, выбивая максимально выгодные условия, или же за них больше работают СМИ , подхватившие горячую тему, имеет меньшее значение, чем реальная ситуация Антонио — с огромной долей вероятности он останется при своем, даже пойдя на уступки в вопросе заработной платы.

На данный момент он зарабатывает в «Челси» 100 тысяч евро в неделю, лондонский клуб, по слухам, предлагал ему 140 тысяч, сам же футболист по информации СМИ хочет получать 225 тысяч. Пространства для маневров у Рюдигера хватит, если «Челси» и не найдет компромиссного решения с игроком, в папке его агента с предложениями, вероятно, будет значиться ПСЖ , вряд ли испытывающий проблемы с контрактными запросами любого футболиста.

Немец за последний год сам привел себя к идеальной ситуации для выбора условий своей дальнейшей карьеры, став незыблемой фигурой в основе «Челси». В текущем сезоне он лишь дважды не был включен в заявку на матчи АПЛ и один раз был в запасе на матч группового этапа Лиги чемпионов (6-й тур, игра с «Зенитом» 3:3). Во всех остальных встречах проводил на поле все 90 минут. Средняя оценка за матч на Whoscored редко опускалась ниже показателей всех топовых центрбеков мира на сегодняшний день.

За последние три сезона Антонио улучшил или сохранил свои показатели практически по всем компонентам (в скобочках значения за сезоны 19/20, 20/21, 21/22, данные sofascore):

- касаний за матч (76 — 78 — 88)

- процент успешных длинных передач (51 — 46 — 54)

- среднее количество перехватов за матч (0.9 — 0.7 — 0.7)

- количество утраченного владения за матч (10.7 — 9.1 — 11.0)

- процент успешных пасов (85 — 88 — 87)

- процент выигранных воздушных единоборств (52 — 64 — 64)

- процент выигранных наземных дуэлей (62 — 53 — 55)

Адекватность требований стороны Рюдигера каждый оценит по своему. Однако версия Антонио при Тухеле делает его одним из самых ценных и топовых центральных защитников в мире на сегодняшний день, и в каком клубе он не оказался бы летом, обижен деньгами Рюдигер не будет.