Савио может перейти в «Манчестер Сити»

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сегодня, 18:29

Форвард «Атлетико Минейро» может перебраться в Англию.

Утверждается, что «Манчестер Сити» предложил бразильскому клубу 6,5 млн евро и бонусы, также возможны дополнительные выплаты в случае дальнейшей продажи игрока.