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Савио может перейти в «Манчестер Сити»

сегодня, 18:29

Форвард «Атлетико Минейро» Савио может перебраться в Англию.

Утверждается, что «Манчестер Сити» предложил бразильскому клубу 6,5 млн евро и бонусы, также возможны дополнительные выплаты в случае дальнейшей продажи игрока.

Если сделка состоится, то «горожане» планируют отдать Савио в аренду в ПСВ.

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протон
протон
сегодня в 18:47
Примечание: полгода назад его пытались купить ЦСКА, за 10 млн евро за 80% прав. Но не вышло.
Значит, финансово трансфер точно удачный, а остальное покажет время.
Что будет с ним дальше, я не знаю, но вот прям щас он очень хорош для своего возраста. Нравится то, что он играет не на личную статистику, ему нравится забивать и отдавать пасы одинаково. Пару-тройку матчей его видел, сырой пока, но запомнилось больше всего его желание помогать каждому. Это игрок под Пепа однозначно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:35
Какие-то копейки предлагают.
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