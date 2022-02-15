Савио может перейти в «Манчестер Сити»

Форвард «Атлетико Минейро» Савио может перебраться в Англию.
Утверждается, что «Манчестер Сити» предложил бразильскому клубу 6,5 млн евро и бонусы, также возможны дополнительные выплаты в случае дальнейшей продажи игрока.
Если сделка состоится, то «горожане» планируют отдать Савио в аренду в ПСВ.
Значит, финансово трансфер точно удачный, а остальное покажет время.
Что будет с ним дальше, я не знаю, но вот прям щас он очень хорош для своего возраста. Нравится то, что он играет не на личную статистику, ему нравится забивать и отдавать пасы одинаково. Пару-тройку матчей его видел, сырой пока, но запомнилось больше всего его желание помогать каждому. Это игрок под Пепа однозначно
Значит, финансово трансфер точно удачный, а остальное покажет время.
Что будет с ним дальше, я не знаю, но вот прям щас он очень хорош для своего возраста. Нравится то, что он играет не на личную статистику, ему нравится забивать и отдавать пасы одинаково. Пару-тройку матчей его видел, сырой пока, но запомнилось больше всего его желание помогать каждому. Это игрок под Пепа однозначно