«Лион» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Лилль», который состоится 27 февраля 2022 года
«Лион»
Команда старается стабильно набирать очки и в пяти последних поединках смогла заработать 10 баллов. Тем не менее, «Лиону» не удается пробиться в группу лидеров и на данный момент он занимает только восьмую позицию с 38 набранными очками. Чтобы улучшить свое турнирное положение, клубу необходимо набирать максимальное количество в предстоящих встречах и начать с победы над действующим чемпионом Франции.
19 февраля «Лион» сыграл вничью с «Лансом» (1:1), а 12 числа обыграл на своем поле «Ниццу» (2:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
«Лилль»
«Лилль» не показывает той стабильности, что была в чемпионском сезоне и не может претендовать на высокие места. Команда идет на 11 месте с 36 пунктами и в случае победы может подняться сразу на несколько мест вверх. Также в мыслях команды ответный матч против «Челси» в Лиге Чемпионов, где придется рисковать и идти большими силами вперед. В чемпионате Франции «Лилль» имеет отрицательную статистику мячей (32:35) и нуждается в усилении атакующей линии.
22 февраля «Лилль» проиграл в Лиге Чемпионов «Челси» (0:2), а 19 числа потерял очки в матче чемпионата с «Мецом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 1.84
- Ничья – 3.8
- Победит «Лилль» – 4.6
Статистика
- Девять из десяти последних матчей «Лиона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лилль» одержал четыре победы в десяти поединках за последнее время
- «Лион» проиграл только один поединок из последних десяти во всех турнирах
- «Лилль» не проигрывает уже десять матчей подряд «Лиону»
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. В предстоящем матче у хозяев есть большие шансы прервать неприятную серию личных встреч с «Лиллем» и одержать важную победу в этом противостоянии.