«Лион» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Лилль», который состоится 27 февраля 2022 года

«Лион»

Команда старается стабильно набирать очки и в пяти последних поединках смогла заработать 10 баллов. Тем не менее, «Лиону» не удается пробиться в группу лидеров и на данный момент он занимает только восьмую позицию с 38 набранными очками. Чтобы улучшить свое турнирное положение, клубу необходимо набирать максимальное количество в предстоящих встречах и начать с победы над действующим чемпионом Франции.

19 февраля «Лион» сыграл вничью с «Лансом» (1:1), а 12 числа обыграл на своем поле «Ниццу» (2:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Лилль»

«Лилль» не показывает той стабильности, что была в чемпионском сезоне и не может претендовать на высокие места. Команда идет на 11 месте с 36 пунктами и в случае победы может подняться сразу на несколько мест вверх. Также в мыслях команды ответный матч против «Челси» в Лиге Чемпионов, где придется рисковать и идти большими силами вперед. В чемпионате Франции «Лилль» имеет отрицательную статистику мячей (32:35) и нуждается в усилении атакующей линии.

22 февраля «Лилль» проиграл в Лиге Чемпионов «Челси» (0:2), а 19 числа потерял очки в матче чемпионата с «Мецом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.84

Ничья – 3.8

Победит «Лилль» – 4.6

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Лиона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лилль» одержал четыре победы в десяти поединках за последнее время

«Лион» проиграл только один поединок из последних десяти во всех турнирах

«Лилль» не проигрывает уже десять матчей подряд «Лиону»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. В предстоящем матче у хозяев есть большие шансы прервать неприятную серию личных встреч с «Лиллем» и одержать важную победу в этом противостоянии.