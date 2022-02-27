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«Лион» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:26
«Лион» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Лилль», который состоится 27 февраля 2022 года

«Лион»

Команда старается стабильно набирать очки и в пяти последних поединках смогла заработать 10 баллов. Тем не менее, «Лиону» не удается пробиться в группу лидеров и на данный момент он занимает только восьмую позицию с 38 набранными очками. Чтобы улучшить свое турнирное положение, клубу необходимо набирать максимальное количество в предстоящих встречах и начать с победы над действующим чемпионом Франции.

19 февраля «Лион» сыграл вничью с «Лансом» (1:1), а 12 числа обыграл на своем поле «Ниццу» (2:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Лилль»

«Лилль» не показывает той стабильности, что была в чемпионском сезоне и не может претендовать на высокие места. Команда идет на 11 месте с 36 пунктами и в случае победы может подняться сразу на несколько мест вверх. Также в мыслях команды ответный матч против «Челси» в Лиге Чемпионов, где придется рисковать и идти большими силами вперед. В чемпионате Франции «Лилль» имеет отрицательную статистику мячей (32:35) и нуждается в усилении атакующей линии.

22 февраля «Лилль» проиграл в Лиге Чемпионов «Челси» (0:2), а 19 числа потерял очки в матче чемпионата с «Мецом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лион» – 1.84
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Лилль» – 4.6

Статистика

  • Девять из десяти последних матчей «Лиона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Лилль» одержал четыре победы в десяти поединках за последнее время
  • «Лион» проиграл только один поединок из последних десяти во всех турнирах
  • «Лилль» не проигрывает уже десять матчей подряд «Лиону»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. В предстоящем матче у хозяев есть большие шансы прервать неприятную серию личных встреч с «Лиллем» и одержать важную победу в этом противостоянии.

Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 16:52
На сегодняшний день у Олимпика продолжается серия без поражений на своем поле, которая составляет уже 5 матчей (3 победы и 2 ничьи).... Лилль в прошлом туре потерял 2 очка. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Если "доги" и дальше будут терять баллы в матчах против соперников такого уровня, то команда точно не сможет претендовать на что-то серьезное (напомню, сейчас подопечные Гурвеннека на 11-м месте в турнирной таблице....)... Лион достаточно качественно выглядит в этом сезоне на своем поле. Напоминаю, в 13-и матчах команда заработала 26 очков.... кроме того, на домашней арене у "ткачей" нет проблем с результативностью - 23 забитых мяча (при 13-и пропущенных).... думаю, что подопечные Боса уже с первых минут начнут атаковать.... у них есть все для того, чтобы "смять" далеко не самую надежную оборону Лилля (19 пропущенных голов в 13-и встречах).... мой прогноз. Ставлю на то, что Олимпик сумеет пробить индивидуальный тотал больше 1,5.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:21
Лион выиграет этот матч
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