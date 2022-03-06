Ищем заслуженное место для «Спартака». По некоторым показателям наиграли на стыки с клубами из ФНЛ

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вчера, 10:35

Сравнили качество футбола с позицией в таблице.

Забитые мячи – 12 место

«Спартак» отправил в чужие ворота лишь двадцать мячей. За один кубковый матч против «Кубани» почти дотянул до трети от всех точных ударов в РПЛ . Конечно же, с такими показателями хуже них оказываются только аутсайдеры, но не все. «Зенит» с 47 голами, а у «Спартака» может быть в два с половиной раза меньше успехов у чужих ворот. Даже аутсайдер «Ростов» результативнее в полтора раза – 30 голов. Соболеву, Николсону, Ларссону и Промесу срочно нужно просыпаться. В том числе ради дерби с ЦСКА в Кубке страны – последний шанс взять трофей.

Процент сэйвов – 16 место

Заходим с «козырей». «Спартак» занимает последнее место по проценту отраженных вратарями ударов. Суммарно Максименко и Селихов собрали лишь 56.4 %. Чтобы было понятно, насколько это ужасно, достаточно сказать, что голкиперы «Ахмата» на пятнадцатом месте с 64.3 %. Лучший показатель у «Урала» — почти 82 процента. Разница огромная, Максименко не «тащил», а Селихов лишь немного лучше, чем коллега – 63.6 против 51.5 %. Как видите, даже второй за сезон голкипер «красно-белых» остается на последнем месте по проценту спасений.

Количество ассистов – 10 место

Насколько часто играют в «стиле „Спартака“», то есть комбинационно? Ответ видите, новички из Самары и Нижнего Новгорода соседствуют с командой Ваноли по количеству голевых атак с последним пасом. Но не подумайте, что этот показатель говорит лишь о характере футбола. Нет, у «Зенита» 33 ассиста, у «Динамо» — 27, они лидируют. «Сочи» идет следом, а «Краснодар» и «Локомотив» в группе лидеров. С другой стороны, сразу 14 из 20 голов «красно-белые» создали после комбинаций с последним пасом, но и это указывают не проблему – индивидуально играют слабо.

Процент точных ударов – 14 место

По количеству ударов «Спартак» на четвертой строчке, причем уступает «Зениту» незначительно, одна из самых бьющих команд лиги. По количеству попаданий уже шестые, пропустили выше не только лидеров, вроде «Динамо», но и «Ахмат». А вот когда пробуем понять, насколько часто «красно-белые» допускают «мусорные удары», или же позволяют заблокировать свои выстрелы, то видим ужасную картину. Только «Крылья Советов» хуже, а «Сочи» на том же уровне, делят 14-15-е места. Лишь 30.9 % ударов приходят до створа чужих ворот. Но есть ведь еще один важный показатель.

Реализация моментов – 14 место

Снова нечем порадовать, «Спартак» по соотношению голов к точным ударам один из аутсайдеров сезона. Хуже только «Химки» и «Урал», две команды, которые плавали на дне. «Спартак» в ФНЛ не заглядывал, но по реализации именно там. Команде Витории нужно нанести более пяти точных ударов в среднем, чтобы забить один мяч. При Ваноли статистика не изменилась к лучшему, ведь в ворота ЦСКА не забивали. А чтобы понять, насколько этот показатель тянет вниз, достаточно осознать, что у «Зенита» соотношение 0.32, а у «Локомотива» — 0.30. Значительно, значительно лучше 0.19 у «красно-белых».

Количество перехватов – 11 место

Вот тут уже нужен контекст. «Спартак» не играет без мяча больше, чем соперники, поэтому количество перехватов у него такое же, как у «Сочи», и выше, чем у ЦСКА и «Зенита». Вот только если данные команды могут похвастаться более или менее поставленной игрой, то у «Спартака» неслучайно произошла смена тренера. Ищут свой футбол, но не дерутся при этом, как «Рубин» или «Ростов». С другой стороны, в этом пункте колоссальный отрыв лишь у тройки лидеров, а вот между «Динамо» и «Спартаком» уже расстояние не такое большое.

Удачные навесы с флангов – 1 место

Ура, нашлось что-то, что «Спартак» умеет делать. Конечно, лидерство делят с «Ахматом», что не позволяет рассказывать о превосходстве над всеми, а «Зенит» и «Краснодар» отстали совсем немножко. Но хотя бы понятно, что москвичи пытаются играть правильно флангами. Мозес и Айртон при поддержке Бакаева, Промеса и Ларссона сделали сотни кроссов. Жаль лишь, что из этого количества единицы завершились голевыми ударами по воротам. Как знаем по предыдущим пунктам, количество в качество у «Спартака» в атаке в прошлом году не переходило.

Пропущенные мячи – 10 место

Делят с «Уфой» 10-11-ю строчки, пропустили по двадцать восемь раз. Хотя разницу вы уже знаете. Голкиперы «Спартака» чуть ли не каждый второй удар в створ умудряются не отбить. Хотя винить надо скорее защиту как комплекс мер, ведь даже «Зенит», где хватает проблем с обороной, пропускает реже – 22 гола против 28. «Спартак» как не умел обороняться, как тот же «Локомотив», так и не научился. Десятая позиция не позволяет назвать защиту причиной верить в команду, как в одного из фаворитов.

Интенсивность прессинга – 3 место

Только «Локомотив» при Гисдоле и «Краснодар» Ганчаренко прессинговали более интенсивно, чем «Спартак». «Спартак» так и вовсе потерял очки в 13 матчах из 19, считай, в двух из трех. Зато интенсивность прессинга помогает понять стиль – хотят играть агрессивно, говорит о том, что команда довольно послушная, но немного хаотичная. Тот случай, когда даже Червиченко прав: сегодня «Динамо» выглядит предпочтительнее.

Качество моментов у ворот – 8 место

Парадокс в том, что «Спартак» на восьмом месте и по xG (суммарное качество своих моментов) и по xGA (то же самое, но уже сумма подходов соперника). Проще говоря, о невезении говорить нельзя. Особенно с учетом, насколько очевидна стратегия почти всех оппонентов «Спартака» — им отдают мяч, поскольку видят, что нет последнего паса, опорной зоны для защиты от контратак (больше после ответных мер соперника пропустил только «Нижний Новгород»). Также у «красно-белых» слабая реакция на чужие стандарты – худшие по количеству пропущенных мячей после таких розыгрышей. Даже если бы у «Спартака» «все залетело», то получили бы 23-24 гола. Теоретически команда с таким составом могла воевать за пятое место, но на практике сами видите, как реализация и оборона подводили постоянно.

Конечно, лишь по отдельным параметрам игры «Спартак» заслужил зону стыковых матчей и точно не заслужил прямой вылет, для этого они слишком сильны. Но нет повода для гордости накануне столетнего юбилея клуба. Им нужны хотя бы локальные победы, именно поэтому дерби с «Динамо» настолько важное.