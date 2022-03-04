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Дзюба забил 250-й гол «Зенита» на «Газпром Арене»

сегодня, 14:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал автором 250-го гола петербургской команды на «Газпром Арене», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Юбилейным для «Зенита» на клубном стадионе стал шестой мяч в ворота «КАМАЗа» в матче 1/8 финала Кубка России (6:0).

Также Дзюба является лучшим бомбардиром клуба на «Газпром Арене». В его активе — 44 забитых мяча. На втором месте — Сердар Азмун (40 голов), на третьем — Александр Ерохин (22 гола).

Недавно Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:58
Дзюба конечно противоречивая личность нашего футбола. С одной стороны скандальный игрок, которого многие не любят, а некоторые просто ненавидят, но он как мне кажется лучший футболист последнего десятилетия в России и Зените.
Он стал лучшим бомбардиром сборной России, забив 30 голов за 55 матчей, к примеру Кержакову 30 голов покорились за 91 матч, почти в двое больше.
Ну, а вклад в Зенит тоже весомый, Артём стал вторым бомбардиром за всю историю клуба. Его можно смело назвать легендой клуба.
Можно по разному относиться к Дзюбе, но нельзя не признавать его выдающимся футболистом, по крайней мере нашего футбола.
протон
протон
сегодня в 15:48
Кто бы как ни относился Дзюба плотно вписался в историю Зенита при чем с обеих сторон, я предпочитаю ставить во главу угла пользу принесенную клубу чем скандальную историю, молодец
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:28
Если б юбилейным 250-м голом был бы 12-й гол в матче...то
Счёт матча был бы 12:0....
ДСА
ДСА
сегодня в 14:22
Он многих форвардов перещеголял.
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