Дзюба забил 250-й гол «Зенита» на «Газпром Арене»

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сегодня, 14:11

Нападающий «Зенита» стал автором 250-го гола петербургской команды на «Газпром Арене», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Юбилейным для «Зенита» на клубном стадионе стал шестой мяч в ворота «КАМАЗа» в матче 1/8 финала Кубка России (6:0).

Также Дзюба является лучшим бомбардиром клуба на «Газпром Арене». В его активе — 44 забитых мяча. На втором месте — Сердар Азмун (40 голов), на третьем — Александр Ерохин (22 гола).

Недавно Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.