Дзюба забил 250-й гол «Зенита» на «Газпром Арене»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал автором 250-го гола петербургской команды на «Газпром Арене», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Юбилейным для «Зенита» на клубном стадионе стал шестой мяч в ворота «КАМАЗа» в матче 1/8 финала Кубка России (6:0).
Также Дзюба является лучшим бомбардиром клуба на «Газпром Арене». В его активе — 44 забитых мяча. На втором месте — Сердар Азмун (40 голов), на третьем — Александр Ерохин (22 гола).
Недавно Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.
Он стал лучшим бомбардиром сборной России, забив 30 голов за 55 матчей, к примеру Кержакову 30 голов покорились за 91 матч, почти в двое больше.
Ну, а вклад в Зенит тоже весомый, Артём стал вторым бомбардиром за всю историю клуба. Его можно смело назвать легендой клуба.
Можно по разному относиться к Дзюбе, но нельзя не признавать его выдающимся футболистом, по крайней мере нашего футбола.
Он стал лучшим бомбардиром сборной России, забив 30 голов за 55 матчей, к примеру Кержакову 30 голов покорились за 91 матч, почти в двое больше.
Ну, а вклад в Зенит тоже весомый, Артём стал вторым бомбардиром за всю историю клуба. Его можно смело назвать легендой клуба.
Можно по разному относиться к Дзюбе, но нельзя не признавать его выдающимся футболистом, по крайней мере нашего футбола.