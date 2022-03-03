Серхио Рамос и другие футбольные звёзды, которых мы почти не видим в игре в нынешнем сезоне

Важно! Указано количество игровых минут в матчах национальных чемпионатов, а не во всех турнирах.
Александар Коларов (Сербия) — 38 минут за «Интер» в Серии A
Заслуженный мастер, чемпион Англии с «Манчестер Сити» и Италии с «Интером». Коларов — одногодок Роналду, он на четыре года младше Ибрагимовича, с которым играет в одном городе, так что не совсем древний, мог бы еще побегать. В чемпионском сезоне у Конте серб тоже играл от случая к случаю, но все же тогдашние 387 игровых минут в Серии A – это в 10 раз больше, чем нынешние 39. Симоне Индзаги совершенно не рассчитывает на опытного защитника. В январе ходили слухи, что с Александаром досрочно расторгнут контракт, однако до этого не дошло.
Самюэль Умтити (Франция) — 90 минут за «Барселону»
На триумфальном ЧМ-2018 Умтити составлял связку в центре обороны сборной Франции с Рафаэлем Вараном, но с тех пор Сэм больше не играл на топ-уровне. В нынешнем сезоне у него один матч за «Барсу», а сейчас француз в лазарете с переломом пальца. Для всех стало сюрпризом, что в начале года «Барселона» продлила контракт с защитником до 2026 года. На самом деле, это такая афера, чтобы новичок Ферран Торрес вписался в потолок зарплат, но все равно весьма экстравагантный ход.
Джо Гомес (Англия) — 105 минут за «Ливерпуль»
Гомес был основным защитником в чемпионском сезоне 2019/20 (28 матчей в АПЛ, почти 2000 игровых минут), играл за сборную Англии и считался одним из самых перспективных центрбеков в мире, но сейчас Джо вынужден мириться с ролью глубокого резервиста в «Ливерпуле». Выше него котируются не только ван Дейк с Матипом, но и новичок Конате. Так и не смог вернуться на прежний уровень после проблем с коленом.
Росс Баркли (Англия) — 151 минута за «Челси»
А помните, был такой талантливый английский полузащитник? Росс классно играл за «Эвертон» (27+28 в 179 матчах), а в 2018-м отправился на повышение в «Челси», где постепенно скатился к амплуа глубокого резервиста. И Баркли все устраивает. Между тем, вчерашнему таланту уже 28 лет, и он мыслит прагматично: такой контракт, как сейчас в «Челси», он больше нигде не получит.
Сауль Ньигес (Испания) — 165 минут за «Челси»
Резкий спад Сауля стал неприятным сюрпризом, нравилось наблюдать за этим футболистом в «Атлетико». У Ньигеса 340 матчей за «матрасников», он забивал победный гол в ворота «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов, привлекался в сборную Испании и в какой-то момент стоил 100 миллионов евро. Прошедшим летом перебрался в «Челси», где игровую практику получает в основном в кубковых турнирах. В АПЛ у испанца все плохо: два появления в стартовом составе завершались заменами в перерыве.
Джесси Лингард (Англия) — 174 минуты за «Манчестер Юнайтед»
Лингард уже не раз доказывал свою состоятельность на уровне АПЛ. Например, во второй половине прошлого сезона Джесси очень ярко выступил за «Вест Хэм» на правах аренды: в 16 матчах забил 9 голов и сделал 5 ассистов. «Молотобойцы» предлагали вингеру полноценный контракт, но Лингард выбрал скамейку «Манчестер Юнайтед», где его совсем не ценят: одно попадание в стартовый состав и 11 выходов на замену. И даже при столь скудном количестве игровой практики умудрился забить два мяча, один из которых принес МЮ победу.
Ансу Фати (Испания) — 214 минут за «Барселону»
Суперталантливый парень перед стартом сезона получил «десятку», которая подчеркнула, что перед нами преемник Месси. Фати действительно очень хорош: у него 4 результативных действия за 214 минут в Ла Лиге, вот только череда травм не дает Ансу играть в футбол в последние полтора года. Сейчас Фати восстанавливается после травмы бедра, причем клуб настаивал на хирургическом вмешательстве, но футболист и его семья настояли на консервативном лечении, в эффективности которого выражали сомнения врачи «Барселоны».
Серхио Рамос (Испания) — 239 минут за ПСЖ
Долго тянулась эпопея с «Реалом», но Рамос так и не согласился на условия Переса, зато ПСЖ сумел удовлетворить условия Серхио, чему в Париже уже не рады. В этом не остается сомнений после слов Леонардо:
Мы подписали с ним контракт, и он был в хорошей физической форме. К сожалению, то, что мы себе представляли, не произошло. Это трудно для него, для всех. Из-за того, что он не играет, ему трудно быть лидером. Мы подождем, прежде чем делать выводы, сезон еще не закончен. Но я не боюсь брать на себя ответственность за ошибки, когда я их совершаю.
Дебюта Рамоса ждали до конца ноября, потом он принял участие еще в нескольких матчах в декабре и январе, но вот уже больше месяца снова травмирован.
Иско (Испания) — 258 минут за «Реал»
Франциско Аларко выступает за «Реал» на протяжении 9 лет, на его счету 350 матчей и больше 100 результативных действий, но сейчас Иско катастрофически далек от своей лучшей формы, играет от случая к случаю и уже точно можно говорить, что не стал лидером «Реала», хотя в иных сезонах давал такую надежду.
Гарет Бэйл (Уэльс) — 267 минут за «Реал»
В прошлом сезоне Бэйл напомнил, что умеет играть в футбол, забив 16 голов в футболке «Тоттенхэма», в который возвращался на правах аренды. В трех первых турах чемпионата Испании Карло Анчелотти выпускал Гарета в стартовом составе, валлиец даже забил в ворота «Леванте», но потом получил травму и выбыл из строя на четыре месяца. Ренессанса не произошло.