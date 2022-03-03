Серхио Рамос и другие футбольные звёзды, которых мы почти не видим в игре в нынешнем сезоне

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вчера, 18:51

Важно! Указано количество игровых минут в матчах национальных чемпионатов, а не во всех турнирах.

Александар Коларов (Сербия) — 38 минут за «Интер» в Серии A

Заслуженный мастер, чемпион Англии с «Манчестер Сити» и Италии с «Интером». Коларов — одногодок Роналду, он на четыре года младше Ибрагимовича, с которым играет в одном городе, так что не совсем древний, мог бы еще побегать. В чемпионском сезоне у Конте серб тоже играл от случая к случаю, но все же тогдашние 387 игровых минут в Серии A – это в 10 раз больше, чем нынешние 39. Симоне Индзаги совершенно не рассчитывает на опытного защитника. В январе ходили слухи, что с Александаром досрочно расторгнут контракт, однако до этого не дошло.

Самюэль Умтити (Франция) — 90 минут за «Барселону»

На триумфальном ЧМ -2018 Умтити составлял связку в центре обороны сборной Франции с Рафаэлем Вараном, но с тех пор Сэм больше не играл на топ-уровне. В нынешнем сезоне у него один матч за «Барсу», а сейчас француз в лазарете с переломом пальца. Для всех стало сюрпризом, что в начале года «Барселона» продлила контракт с защитником до 2026 года. На самом деле, это такая афера, чтобы новичок Ферран Торрес вписался в потолок зарплат, но все равно весьма экстравагантный ход.

Джо Гомес (Англия) — 105 минут за «Ливерпуль»

Гомес был основным защитником в чемпионском сезоне 2019/20 (28 матчей в АПЛ , почти 2000 игровых минут), играл за сборную Англии и считался одним из самых перспективных центрбеков в мире, но сейчас Джо вынужден мириться с ролью глубокого резервиста в «Ливерпуле». Выше него котируются не только ван Дейк с Матипом, но и новичок Конате. Так и не смог вернуться на прежний уровень после проблем с коленом.

Росс Баркли (Англия) — 151 минута за «Челси»

А помните, был такой талантливый английский полузащитник? Росс классно играл за «Эвертон» (27+28 в 179 матчах), а в 2018-м отправился на повышение в «Челси», где постепенно скатился к амплуа глубокого резервиста. И Баркли все устраивает. Между тем, вчерашнему таланту уже 28 лет, и он мыслит прагматично: такой контракт, как сейчас в «Челси», он больше нигде не получит.

Сауль Ньигес (Испания) — 165 минут за «Челси»

Резкий спад Сауля стал неприятным сюрпризом, нравилось наблюдать за этим футболистом в «Атлетико». У Ньигеса 340 матчей за «матрасников», он забивал победный гол в ворота «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов, привлекался в сборную Испании и в какой-то момент стоил 100 миллионов евро. Прошедшим летом перебрался в «Челси», где игровую практику получает в основном в кубковых турнирах. В АПЛ у испанца все плохо: два появления в стартовом составе завершались заменами в перерыве.

Джесси Лингард (Англия) — 174 минуты за «Манчестер Юнайтед»

Лингард уже не раз доказывал свою состоятельность на уровне АПЛ . Например, во второй половине прошлого сезона Джесси очень ярко выступил за «Вест Хэм» на правах аренды: в 16 матчах забил 9 голов и сделал 5 ассистов. «Молотобойцы» предлагали вингеру полноценный контракт, но Лингард выбрал скамейку «Манчестер Юнайтед», где его совсем не ценят: одно попадание в стартовый состав и 11 выходов на замену. И даже при столь скудном количестве игровой практики умудрился забить два мяча, один из которых принес МЮ победу.

Ансу Фати (Испания) — 214 минут за «Барселону»

Суперталантливый парень перед стартом сезона получил «десятку», которая подчеркнула, что перед нами преемник Месси. Фати действительно очень хорош: у него 4 результативных действия за 214 минут в Ла Лиге, вот только череда травм не дает Ансу играть в футбол в последние полтора года. Сейчас Фати восстанавливается после травмы бедра, причем клуб настаивал на хирургическом вмешательстве, но футболист и его семья настояли на консервативном лечении, в эффективности которого выражали сомнения врачи «Барселоны».

Серхио Рамос (Испания) — 239 минут за ПСЖ

Долго тянулась эпопея с «Реалом», но Рамос так и не согласился на условия Переса, зато ПСЖ сумел удовлетворить условия Серхио, чему в Париже уже не рады. В этом не остается сомнений после слов Леонардо:

Мы подписали с ним контракт, и он был в хорошей физической форме. К сожалению, то, что мы себе представляли, не произошло. Это трудно для него, для всех. Из-за того, что он не играет, ему трудно быть лидером. Мы подождем, прежде чем делать выводы, сезон еще не закончен. Но я не боюсь брать на себя ответственность за ошибки, когда я их совершаю.

Дебюта Рамоса ждали до конца ноября, потом он принял участие еще в нескольких матчах в декабре и январе, но вот уже больше месяца снова травмирован.

Иско (Испания) — 258 минут за «Реал»

Франциско Аларко выступает за «Реал» на протяжении 9 лет, на его счету 350 матчей и больше 100 результативных действий, но сейчас Иско катастрофически далек от своей лучшей формы, играет от случая к случаю и уже точно можно говорить, что не стал лидером «Реала», хотя в иных сезонах давал такую надежду.

Гарет Бэйл (Уэльс) — 267 минут за «Реал»

В прошлом сезоне Бэйл напомнил, что умеет играть в футбол, забив 16 голов в футболке «Тоттенхэма», в который возвращался на правах аренды. В трех первых турах чемпионата Испании Карло Анчелотти выпускал Гарета в стартовом составе, валлиец даже забил в ворота «Леванте», но потом получил травму и выбыл из строя на четыре месяца. Ренессанса не произошло.