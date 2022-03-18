«Барселоне» достался «Айнтрахт», а Тедеско встретит Миранчука. Турнирная сетка Лиги Европы определена

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вчера, 18:56

Борьба за Кубок УЕФА вступает в решающую фазу.

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов состоялась жеребьевка Лиги Европы, определившая четвертьфинальные пары и сетку плей-офф вплоть до финала. Изучаем образовавшиеся турнирные маршруты.

«РБ Лейпциг» — «Аталанта» = 50% на 50%

Абсолютно непредсказуемая и, пожалуй, самая интригующая четвертьфинальная пара. Команды Тедеско и Гасперини проповедуют похожий по смыслу футбол: схемы с тремя центральными защитниками, высокая интенсивность, постоянный прессинг. Должно получиться насыщенно и по смыслу, и по событиям. Надеемся, команды порадуют немалым количеством голов, ведь забивать они любят и умеют. Учитывая, что победитель этой пары попадает на лучшую команду из противостояния «Рейнджерс» и «Браги», велика вероятность, что в итало-немецком противостоянии родится один из финалистов Лиги Европы.

- «РБ Лейпциг» и «Аталанта» — выходцы из Лиги чемпионов. На групповой стадии «старшего» турнира они заняли третьи места.

- В плей-офф Лиги Европы «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Реала Сосьедад» в 1/16 финала (2:2; 3:1), а вот стадию 1/8 финала «быки» прошли без борьбы, так как должны были играть против московского «Спартака», который был исключен из турнира решением УЕФА .

- «Аталанте», справившейся с «Байером» в 1/8 финала, снова достался соперник из Бундеслиги.

- «Аталанта» одержала 4 победы в 4 матчах плей-офф Лиги Европы 2021/22 над «Олимпиакосом» (2:1; 3:0) и «Байером» (3:2; 1:0).

«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Барселона» = 15% на 85%

«Барселона» по-прежнему не проигрывает в 2022 году, если мы говорим об основном времени матчей (есть два поражения в экстра-таймах от «Реала» и «Атлетика»). Команда под руководством Хави набрала завидный ход, ко двору пришлись зимние новички — Дани Алвес (не заявлен на Лигу Европы), Ферран Торрес и особенно Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший 7 голов в 10 первых матчах за «Барсу».

«Айнтрахт» в этом сезоне идет в середине таблицы Бундеслиги, зато в Лиге Европы проявляет себя наилучшим образом: осенью «орлы» выиграли группу (3 победы, 3 ничьих), а в плей-офф уже сломили сопротивление одного испанского клуба, причем решающий гол в противостоянии с «Бетисом» был забит на 120+1 минуте ответного матча. Драматичная развязка. Сможет ли «Айтрахт» составить конкуренцию «Барселоне», которая выглядит явным фаворитом этой пары?

- Лучший результат «Барселоны» в Кубке УЕФА /Лиге Европы — полуфинал, каталонцы четырежды добирались до этой стадии. А вот у «Айнтрахта» в коллекции Кубок УЕФА имеется, завоевали его в сезоне 1979/80.

- «Барселона» впервые принимает участие в Лиге Европы после реформы турнира. Последний заход «Барсы» в старорежимный Кубок УЕФА датирован сезоном 2003/04. В тот раз вылетели от «Селтика» в 1/8 финала.

«Вест Хэм» — «Лион» = 55% на 45%

«Лион» идет на 10-м месте в Лиге 1, но это не помешало «ткачам» выбить «Порту» и пробиться в четвертьфинал Лиги Европы. Впрочем, следующий соперник едва ли проще. «Вест Хэм» Дэвида Мойеса — монолитная команда с характером, которая вполне может считаться одним из теневых фаворитов турнира после того, как выбила «Севилью», хозяев будущего финала и самый титулованный клуб Лиги Европы.

«Вест Хэм» декларировал в качестве цели на сезон борьбу за попадание в топ-4 АПЛ , но если на длинную дистанцию изматывающего сезона «молотобойцам» объективно не хватило ресурсов, то в Лиге Европы помогает добротный средний уровень и кубковый характер. Дэвид Мойес делает ставку на Лигу Европы, где «Вест Хэм» зашел уже очень далеко: лондонцы проводят свою лучшую еврокубковую кампанию за 40 с лишним лет. И не хотят останавливаться.

- «Вест Хэм» и «Лион» выиграли свои группы в осенней стадии Лиги Европы.

- В 1/8 финала «Вест Хэм» и «Лион» выбили «Севилью» и «Порту» соответственно. У поверженных противников в сумме 8 побед в Лиге Европы за последние 20 лет. ВХ и «Лион» выбросили за борт настоящих «монстров» Лиги Европы.

«Брага» — «Рейнджерс» = 45% на 55%

Ни одну из этих команд не ждали в четвертьфинале Лиги Европы: «Брага» в 1/8 финала оказалась сильнее «Монако», а «Рейнджерс» еще раньше выбил дортмундскую «Боруссию». А теперь кто-то из них точно сыграет в полуфинале Лиги Европы, причем каждый клуб наверняка доволен жребием, ведь были гораздо менее приемлемые варианты.

- Два года назад «Брага» и «Рейнджерс» встретились в 1/16 финала Лиги Европы, и тогда шотландцы оказались сильнее в обоих матчах — 3:2, 1:0.

- И «Брага», и «Рейнджерс» по разу играли в финалах Кубка УЕФА /Лиги Европы, но не дотянулись до трофеев. «Рейнджерс» в 2008-м проиграл «Зениту» (0:2), а «Брага» три года спустя уступила «Порту» (0:1).

Жеребьевка полуфиналов

«Брага» — «Рейнджерс»/«Лейпциг» — «Аталанта»

«Вест Хэм» — «Лион»/«Айнтрахт» — «Барселона»

Известна сетка Лиги Европы вплоть до финального матча. С одной стороны к финалу подбираются «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Рейнджерс» и «Брага», а с другой — «Барселона», «Вест Хэм», «Лион» и «Айнтрахт». В полуфиналах можем увидеть англо-испанское противостояние, если «Вест Хэм» и «Барса» справятся со своими противниками, а в решающем матче могут встретиться Миранчук с «Барселоной» или Доменико Тедеско с Алексом Кралом. Вот несколько возможных финалов Лиги Европы 2021/22:

«Аталанта» — «Барселона»

«РБ Лейпциг» — «Барселона»

«РБ Лейпциг» — «Вест Хэм»

«Рейнджерс» — «Барселона»