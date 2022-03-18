День жеребьёвок. Определятся пары 1/4 финала Лиги чемпионов, узнают своих соперников Миранчук и Хайкин

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вчера, 13:10

Еврокубки вступают в решающую фазу.

Где и когда состоятся жеребьевки? В штаб-квартире УЕФА , в швейцарском Ньоне. Начало жеребьевки Лиги чемпионов — в 14:00 по московскому времени, Лиги Европы — в 15:30, Лиги Конференций — в 17:00.

Как следить за церемонией? Запланированы прямые трансляции на официальном сайте УЕФА . Жеребьевку Лиги чемпионов можно будет увидеть на российских телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», жеребьевки Лиги Европы и Лиги Конференций не попали в сетку федерального телеканала, их покажет только «Матч! Футбол 1».

Почему это интересно? Сегодня состоятся последние жеребьевки еврокубкового сезона 2021/22. Определятся не только четвертьфинальные пары Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций, будет сформирована сетка плей-офф всех турниров вплоть до финала. Поймем, какие команды смогут встретиться в полуфиналах, да и потенциальный состав участников решающих матчей можно будет прикинуть.

Что еще нужно знать? Жеребьевки будут абсолютно слепыми, здесь нет «сеяных» и «несеяных», команды из одной национальной ассоциации с этой стадии турнира могут встречаться друг с другом. Одним словом, никаких ограничений — каждый может сыграть с каждым.

Лига чемпионов

Четвертьфиналы: первые матчи — 5/6 апреля; ответные матчи — 12/13 апреля.

Полуфиналы: первые матчи — 26/27 апреля; ответные матчи — 3/4 мая.

Финал: 28 мая («Стад де Франс», Париж).

Четвертьфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал», «Атлетико», «Вильярреал» (все — Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия).

- Второй год подряд среди четвертьфиналистов Лиги чемпионов нет итальянских команд. В 1/8 финала играли «Интер» и «Ювентус», но они синхронно сошли с дистанции, уступив «Ливерпулю» и «Вильярреалу» соответственно.

- 5 из 8 команд играли в четвертьфинале Лиги чемпионов и в прошлом году. Это «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария». «Атлетико», «Вильярреал» и «Бенфика» пришли на место «Порту», ПСЖ и дортмундской «Боруссии», если сравнивать с предыдущим розыгрышем.

- В восьмерке сильнейших клубов Европы представители четырех национальных ассоциаций: Англии, Испании, Германии и Португалии. Причем клубы из АПЛ и Ла Лиги заняли 6 из 8 мест.

- «Бавария» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов в 20-й раз (имеется в виду новейшая история турнира с сезона 1992/93). Это рекорд.

- Решением УЕФА финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж. Он мог бы стать домашним для ПСЖ , но у «Реала» было свое мнение на этот счет. «Стад де Франс» примет третий в своей истории финал ЛЧ . Интересно, что в двух предыдущих побеждали испанские команды — «Реал» (2000) и «Барселона» (2006).

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — «Бенфика», «Челси» — «Бавария», «Вильярреал» — «Атлетико».

Лига Европы

Четвертьфиналы: первые матчи — 7 апреля; ответные матчи — 14 апреля.

Полуфиналы: первые матчи — 28 апреля; ответные матчи — 5 мая.

Финал: 18 мая («Рамон Санчес Писхуан», Севилья).

Четвертьфиналисты Лиги Европы: «Вест Хэм» (Англия), «Барселона» (Испания), «Аталанта» (Италия), «РБ Лейпциг», «Айнтрахт Франкфурт» (оба — Германия), «Лион» (Франция), «Брага» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия).

- В отличие от Лиги чемпионов, в четвертьфиналах Лиги Европы представлены команды из семи национальных ассоциаций. Только у Германии два клуба, причем «РБ Лейпциг» преодолел стадию 1/8 финала без борьбы из-за отстранения «Спартака».

- «Севилья» мечтала завоевать свой седьмой Кубок УЕФА на родном стадионе, где пройдет финальный матч, однако рекордсмены по количеству победу в Лиге Европы сошли с дистанции, уступив в 1/8 финала «Вест Хэму».

- Борьбу за победу в Лиге Европы продолжает российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Прогноз «Соккер.ру»: «Барселона» — «РБ Лейпциг», «Вест Хэм» — «Аталанта», «Рейнджерс» — «Лион», «Брага» — «Айнтрахт Ф».

Лига Конференций

Четвертьфиналы: первые матчи — 7 апреля; ответные матчи — 14 апреля.

Полуфиналы: первые матчи — 28 апреля; ответные матчи — 5 мая.

Финал: 25 мая («Национал Арена», Тирана).

Четвертьфиналисты Лиги Конференций: «Лестер» (Англия), «Рома» (Италия), «Марсель» (Франция), ПСВ , «Фейеноорд» (оба — Нидерланды), «Славия» (Чехия), ПАОК (Греция), «Буде-Глимт» (Норвегия).

- Каждый из четвертьфиналистов Лиги Конференций в XXI веке хотя бы один раз становился национальным чемпионом. Даже в Лиге чемпионов не все могут этим похвастаться (исключение — «Вильярреал»), а в Лиге Европы титулы в новом столетии есть только у 3 из 8 команд.

- Это первый розыгрыш Лиги Конференций, а главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может стать первым тренером в истории (и наверняка надолго остаться единственным), кто соберет полную коллекцию побед в турнирах УЕФА . У португальца уже есть триумфы в Лиге чемпионов («Порту»-2004 и «Интер»-2010) и в Кубке УЕФА /Лиге Европы («Порту»-2003 и «Манчестер Юнайтед»-2017).

- Федор Чалов покинул Лигу Конференций вместе с «Базелем», но еще один наш парень по-прежнему в деле — вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин.