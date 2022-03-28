«Спартак» продает Айртона. Сложные времена подталкивают Федуна к непопулярным решениям

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вчера, 20:53

Минус игрок стартового состава.

Айртон возвращается в Бразилию

Появившиеся сегодня слухи о переходе бразильского защитника «Спартака» Айртона в «Фламенго» очень скоро обрели подтверждение и фактуру. В московском клубе не стали темнить, глава пресс-службы Дмитрий Зеленов дал исчерпывающий комментарий:

В «Спартак» действительно обратились по Айртону. Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин. Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу. Ситуация развивается, мы будем информировать, если что-то изменится.

Несмотря на фразу «переговоры далеки от завершения», сам факт подтверждения от официального лица «Спартака» красноречив. Всегда кто-то интересуется футболистами, и даже если некоторые разрастающиеся в СМИ сюжеты требуют комментариев из клуба, для этого есть стандартная форма: «Многие наши игроки на радаре у зарубежных клубов, Айртон не исключение, но „Спартак“ не заинтересован в трансфере». В данном же случае Зеленов не только подтверждает переговоры, но и подчеркивает наличие ситуации, «которая заставляет нас быть гибкими».

Особая ситуация

Ни для кого не секрет, что до 7 апреля любой легионер из Российской Премьер-Лиги может сменить клубную прописку без предупреждения. Некоторые так и поступили, а более мудрые агенты и футболисты не забывают о существовании финансовых и человеческих отношений. Интерес к Айртону из Бразилии не привел к мгновенному бегству защитника в Рио-де-Жанейро, хотя такое право у него есть.

Сторона футболиста и «Фламенго» поступили цивилизованно, вступив в диалог со «Спартаком» и быстро нашли точки соприкосновения, ведь в изменившихся обстоятельствах «красно-белые» действительно вынуждены проявлять гибкость. Леонид Федун потерял внушительную часть своего состояния, российский футбол в зоне турбулентности, обеспечение контрактов футболистов становится тяжкой ношей.

Дело в деньгах

Таким образом, главный интерес «Спартака» в трансфере Айртона — денежный. «Фламенго» хочет договориться об аренде до конца года, Лука Каттани пытается защитить интересы «Спартака» и включить в сделку обязательную опцию выкупа, причем речь идет о внушительной сумме 9-10 миллионов евро. Это может стать серьезной подпиткой бюджета для клуба РПЛ в обновленной футбольной реальности России, хотя очевидно, что все заключенные сегодня договоренности в некотором смысле имеют очертания карточного домика.

Если ФИФА исключит РФС из своих рядов или приостановит членство нашего футбольного союза, то легионеры получат возможность безнаказанно освободиться от контрактов с российскими клубами, и никаких денег «Фламенго» «Спартаку» не заплатит. Но приходится надеяться на лучшее и подкладывать соломку на всякий случай. Айртон и сейчас может покинуть Москву до лета без спроса, а это уже конфликт по линии клуб-игрок.

В нынешней же ситуации «Спартак» отчаянно цепляется за штурвал и показывает, что продолжает вести дела. И пусть с учетом неординарных обстоятельств, но сохраняет подобие контроля и планирования. Если российский футбол избежит худшей участи, Каттани даже сможет похвастаться хорошей сделкой.

Айртон — потеря для команды. Но не критическая с учетом текущих задач

После перехода в «Спартак» из «Флуминенсе» в начале 2019 года Айртон является одним из самых стабильных футболистов московского клуба в плане получения игровой практики. У бразильца 108 матчей за три года, отметился 4 голами и 11 результативными передачами. Был основным при всех тренерах, которых застал в «Спартаке» — начиная с Олега Кононова, продолжая Доменико Тедеско и Руем Виторией, заканчивая Паоло Ваноли.

На протяжении большей части карьеры в Москве у Айртона и конкурента не было, только этой зимой в команду пришел игрок молодежной сборной России Леон Классен, но в официальных матчах он пока не сыграл ни минуты. Даже после травмы и вынужденной замены Айртона в Нижнем Новгороде на позициях латералей сыграли Виктор Мозес и Даниил Хлусевич, изначально претендующие на позицию справа.

Теперь у Классена больше шансов дебютировать за «Спартак» этой весной, особенно, если подтвердятся настроения Виктора Мозеса. Семья футболиста осталась в Лондоне, и Мозес якобы собирался воспользоваться правом на переход в дополнительное трансферное окно, даже договорился с «Бернли», однако АПЛ наложила запрет на подписания футболистов из РПЛ , чтобы не нарушать целостность турнира.

Но если Мозес по-прежнему нацелен на уход, то найдет пристанище в другом европейском чемпионате, да хотя бы в лиге Уэльса. В таком случае у «Спартака» сменятся исполнители на обоих флангах, придется делать ставку на Хлусевича и Классена. Мозес — это серьезная потеря качества, а Айртон — это потеря уникальных качеств, которые не всегда шли на пользу команде.

У бразильца взрывная скорость и яркая техника, но в обороне случались оплошности,а количество эффективных действий в атаке стремилось к нулю: Айртон мог пройти трех человек в слаломном проходе и «забыть» о передаче или упереться в лицевую линию, не приняв никакого решения. Или пробить с неродной правой ноги метров с тридцати. По большому счету, Айртон так и остался неуправляемой стихией в команде, которая глобально подвержена перепадам настроения. С уходом Айртона «Спартак» теряет класс, но, возможно, приобретет осознанность. Это уже задачка для Ваноли.