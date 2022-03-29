«Манчестер Юнайтед» -«Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1648542679

вчера, 11:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» -«Лестер», который состоится 2 апреля 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривался в начале сезона как один из конкурентов на борьбу за чемпионство. Тем не менее, клуб не оправдал ожиданий болельщиков и занимает только шестое место с набранными 50 очками. Клуб отстает от ближайшего соперника всего на один пункт и при удачных результатах следующих встреч может продвинуться на несколько позиций вперед. В игре с нестабильным «Лестером» у команды Рангника будут хорошие шансы на успех.

15 марта «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» (0:1) и покинул Лигу Чемпионов (0:1), а 12 числа обыграл на своем поле «Тоттенхэм» (3:2).

«Лестер»

«Лестер» в нынешнем сезоне не отличался стабильностью и перед стартом очередного тура вполне заслуженно занимает только 10 место в турнирной таблице с набранными 36 баллами. Вероятнее всего, команда не сможет побороться за зону еврокубков и будет доигрывать сезон. Тем не менее, матчи против «Манчестер Юнайтед» для любой команды являются интересными и принципиальными, поэтому матч обещает быть интересным.

20 марта «Лестер» обыграл в чемпионате «Брентфорд» (3:2), а 17 числа в Лиге Конференций уступил на выезде «Ренну» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.554

Ничья – 4.66

Победит «Лестер» – 6.29

Статистика

«Манчестер Юнайтед» одержал только три победы в последних десяти матчах во всех турнирах

Четыре из шести последних поединков «Лестера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лестер» выиграл три последних встречи с «Манчестер Юнайтед»

Прогноз