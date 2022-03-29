«Манчестер Юнайтед» -«Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» -«Лестер», который состоится 2 апреля 2022 года
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» рассматривался в начале сезона как один из конкурентов на борьбу за чемпионство. Тем не менее, клуб не оправдал ожиданий болельщиков и занимает только шестое место с набранными 50 очками. Клуб отстает от ближайшего соперника всего на один пункт и при удачных результатах следующих встреч может продвинуться на несколько позиций вперед. В игре с нестабильным «Лестером» у команды Рангника будут хорошие шансы на успех.
15 марта «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» (0:1) и покинул Лигу Чемпионов (0:1), а 12 числа обыграл на своем поле «Тоттенхэм» (3:2).
«Лестер»
«Лестер» в нынешнем сезоне не отличался стабильностью и перед стартом очередного тура вполне заслуженно занимает только 10 место в турнирной таблице с набранными 36 баллами. Вероятнее всего, команда не сможет побороться за зону еврокубков и будет доигрывать сезон. Тем не менее, матчи против «Манчестер Юнайтед» для любой команды являются интересными и принципиальными, поэтому матч обещает быть интересным.
20 марта «Лестер» обыграл в чемпионате «Брентфорд» (3:2), а 17 числа в Лиге Конференций уступил на выезде «Ренну» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.554
- Ничья – 4.66
- Победит «Лестер» – 6.29
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» одержал только три победы в последних десяти матчах во всех турнирах
- Четыре из шести последних поединков «Лестера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лестер» выиграл три последних встречи с «Манчестер Юнайтед»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.554. Команда долго не может обыграть «Лестер», но в данной ситуации она имеет отличные шансы прервать серию неудач и набрать важные три очка в турнирную таблицу АПЛ.