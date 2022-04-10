Дзюба не забивает в 8 матчах РПЛ подряд. Семак спокоен, но фанаты «Зенита» недовольны

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вчера, 10:23

Нападающий не впервые в плохом состоянии.

Сергей Богданович вот так реагирует на «сухую» серию лучшего снайпера «Зенита» в чемпионате:

Дзюба в абсолютно нормальной форме. То, что он не забивает много — это вызывает вопросы у журналистов. Но меня больше волнует как он работает, как он тренируется. И он в нормальной форме. Сегодня двигался, цеплялся за мячи. Его присутствие на поле было абсолютно оправдано.

Семак поступает благородно, что не топчет Артема в такой момент. Но наставник никогда не врал, что у него с Дзюбой прекрасные личные отношения. Даже новый контракт Артему не предлагали до сих пор, хотя соглашение заканчивается летом, в том числе, из-за позиции тренера. Семак не уверен, что строптивый Дзюба нужен в коллективе.

В футбол играть умеет, но Артем еще и за полем может и помогать, и вредить. Одновременно это самый результативный российский снайпер и ассистент в РПЛ за последние годы. Интересно понять, как действовал в восьми матчах без голов. «Сухая» серия расскажет не только о Дзюбе, но и о «Зените», ведь проблемы у команды имеются.

28 ноября. Голевой пас против побежденного ЦСКА

Дзюба забивал «Сочи» и «Арсеналу» в проигранных поединках. Отличался против «Спартака» и «Динамо» в дни погромов. А еще трижды огорчил «Нижний Новгород» (итоговый счет 5:1) и дважды еще одной команде с веселой защитой – «Рубину». Фактически лишь один его гол можно назвать невероятно ценным. Речь об ударе по воротам «Крыльев Советов» в сентябре. Даже против ЦСКА Дзюба вышел на замену вместо Азмуна и отдал голевую передачу на 93-й минуте, когда «Зенит» уже выигрывал.

3 декабря. Один удар против знакомого «Ростова»

Полоз и Комличенко озадачили Семака в Санкт-Петербурге – «Ростов» повел 0:2 в первом тайме. Клаудиньо сделал все, чтобы отыграться, но его дубль как раз показывает неготовность Дзюбы. Второй мяч бразилец забил с пенальти. Артем не решился на дуэль против Песьякова, продолжил «взятую паузу». Даже после появления на поле Азмуна два бывших нападающих «Ростова» ничего с обороной южан не сделали. У Дзюбы в той игре 1 удар по воротам и замена на 84-й минуте.

28 февраля. «Зенит» с большим трудом обыграл «Рубин»

После вылета из ЛЕ от «Бетиса» команда вернулась к внутренним турнирам. Встретили «Рубин», который тогда еще не потерял значительную часть состава. Снова важны были Вендел, Клаудиньо, снова пенальти бил не Дзюба – Сутормин пошел к «точке». Дубль Лисаковича вернул «Рубин» в игру, Артем создавал моменты и бил по воротам, но победа прошла мимо него. Заметно, что в тройке с Альберто и Малкомом российский форвард не так хорош, как в паре с Азмуном.

7 марта. Последнее голевое действие Дзюбы в РПЛ

«Уфа» позволила Круговому забить первый мяч, а чуть позже Дзюба отдал голевой пас на Малкома. Но играл ли он классно? Спустя три минуты после ассиста Семак снял форварда. За 70 минут на поле у Дзюбы один удар и два созданных момента против «Уфы», одного из аутсайдеров. Артем по-прежнему остается королем воздуха, но снова говорим о плохом взаимопонимании с новыми бразильцами и медлительности.

13 марта. Артем снова не доиграл матч до конца

Круговому пришлось спасать мощным ударом, ведь форвард молчал. Не случайно выше вспоминали, что гол Дзюбы помог в первом круге обыграть «Крылья Советов». В Самаре за 74 минуты лидер атак «Зенита» ни разу не попал в створ ворот и не создал ни одного момента. И «воздух» весь проиграл, что с ним бывает редко. Одну из причин знаете, Ракицкого и Ловрена нет в защите, некому удобно забрасывать мяч вперед.

19 марта. Малком делает работу Дзюбы, Артем на скамейке

Семак использовал схему «4-3-3» без Дзюбы в основе. Малком сделал дубль, Сергеев отдал голевую передачу. Не будем выдумывать, что Иван сыграл шикарно, но после выхода Дзюбы характер матча против «Арсенала» не изменился. «Зенит» обыгрывал аутсайдера, делал это уверенно – счет по точным ударам 9:0. Справлялись без Дзюбы, а его появление на поле осталось незамеченным.

3 апреля. После отдыха Артем ни разу не пробил по воротам

Карпин собирался позвать Дзюбу в сборную, но тот отказался. Причины решения озвучивали разные, но Артем получил время для подготовки к матчу против «Сочи». В итоге продержался на поле 66 минут, остался без ударов по воротам. И хотя снова «снимал верх», скидки не принесли голов. «Сочи» и «Зенит» закончили встречу нулевой ничьей, Семак потерял очки. Фанаты петербуржцев недовольны игрой бывшего форварда «Спартака».

9 апреля. Уже традиционный матч без ударов по воротам

Знаем, знаем, много черновой работы, часто выигрывает верховые мячи. А дальше что? У Дзюбы против «Ахмата» в Грозном 0 ударов по воротам, даже неточных. Также 0 передач под чужие выстрелы. Конечно, когда человек стоит близко к воротам, то принимает участие в комбинациях, но назвать форму Дзюбы «нормальной» может только наставник, который не хотел его обидеть словесно. Восемь игр, разделенных зимней паузой, 2 голевые передачи, 0 забитых мячей. Числа не врут, форвард в плохой форме.

Голы к Дзюбе вернутся, но «Зениту» этого мало

Нападающий всегда подчеркивал, мягко или прямо, как много давал «Зениту». Но стоит отметить, сколько всего клуб, команда и тренерский штаб дали ему самому. Для начала, новую профессию, ведь во времена Кокорина и Манчини речь шла о «столбе», а сейчас это более искусный форвард. Также в Санкт-Петербурге Дзюба разжился трофеями, о которых мечтал.

Отблагодарил голами и пасами, но параллельно стал фигурой, связанной с токсичными вещами. Только массовый отток легионеров упрочнил его позиции на переговорах о новом контракте. Зимой Семак не был против расставания с Дзюбой, но тогда называли конкретный клуб, готовый его пригласить – «Рубин». Сейчас ситуация изменилась.

Есть Юри Альберто, Сергеев, будет новый лимит, позволяющий поискать в Иране следующего Азмуна. Семак вряд ли готов жертвовать командной игрой, если до конца сезона убедится, что Дзюба в новую концепцию и модель игры не вписывается. А вот сама «сухаря» серия это скорее аргумент для управляющих «Зенита», которые в футболе не сильны. Но и Семак тоже все понимает.

Когда были диагонали Ракицкого, когда Сантос играл высоко по флангу, а Азмун добавлял резкость в вальяжный футбол Дзюбы, то схема работала. Не так хорошо, чтобы «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но достаточно для чемпионств в РПЛ . Сейчас борьба за титул в разгаре, а форвард молчит. Обязательно вернется, ведь Артема всегда подстегивали многочисленные неудачи.

Но форварду 33 года, у него высокая зарплата. «Зенит» впервые серьезно задумался о том, чтобы поставить точку в отношениях. Мало смысла держатся за Дзюбу, ведь если к осени перекочует на скамейку, то возможен эффект Денисова. Таких игроков, как Роналду – готовых разбить чужой телефон после слабого матча и поражения, опасно мариновать в резерве.