У Роналду 60 хет-триков в карьере. Мировой рекорд не побить, но в новейшей истории никого лучше нет

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вчера, 13:47

У Месси пока 37 хет-триков.

Месяц назад Роналду уже бросил вызов немцу Эрвину Хельмену, который якобы забил 987 голов в 578 официальных матчах. Говорят, что у этого форварда более 140 хет-триков. Но более восьми сотен мячей Криштиану забиты на глазах у всех мира, а не во время правления мелкого тирана в Берлине. Так что португалец имеет полное право считать себя самым успешным снайпером в истории футбола, когда говорим о высоком уровне. Даже у Пеле в рядовых турнирах соперники не были такими организованными и сильными, как нынешний «Норвич». «Канарейки» заставили МЮ и ветерана попотеть, но три мяча Роналду позволяют рассказать больше о его юбилейных тройных ударах.

12 января 2008. Первый хет-трик в карьере

Пеле в 17 лет и 244 дня сделал хет-трик в ворота сборной Франции – самый молодой автор на чемпионатах мира. Но бразилец сразу играл в центре атаки, а португалец начинал на фланге, причем не инсайдом, а вингером. Первые сезоны в футболе были для Роналду далеко не такими результативными, как последующие. Он забивал по 4-5 голов за целый чемпионат в Англии, будучи игроком основы. Но затем поднялся к отметке в 17 мячей, а дальше зашел на рекорд – 31 гол в сезоне 2007/08. Именно по ходу перерождения взял новую высоту – впервые забил три мяча за матч. Со счетом 6:0 обыграли «Ньюкасл», и что показательно – все голы подопечные Фергюсона забили бедному Гивену после перерыва.

28 августа 2011. Юбилей после переезда в Испанию

В матче против «Сарагосы» Роналду сделал десятый хет-трик в карьере. Снова счет 0:6, как в случае с «Ньюкаслом», но в этот раз португалец успел забить в первом тайме. В конце получил три гола, Кака, Марсело и Хаби Алонсо присоединились к погрому под руководством Жозе Моуриньо. Мир футбола уже знал, что Роналду может забить 40 мячей за сезон в Ла Лиге, поэтому его новые подвиги уже не удивляли.

27 января 2013. «Хетафе» пропустил от Роналду трижды

В те времена португалец забивал по три мяча за вечер только за клубы. Лишь в сентябре 2013-го его ждет первый хет-трик за сборную – в ворота Северной Ирландии. А в январе развлекался против «Хетафе». Забил три мяча не просто во втором тайме, а за десять минут – с 62-й по 72-ю. Команда Моуриньо выиграла со счетом 4:0, Роналду немного сбавил в том сезоне по общей результативности, но выйдет на 34 гола в 34 турах, недурно.

6 декабря 2014. Криштиану набирает скорость

Тридцатый хет-трик случился всего через полтора года после двадцатого. Теперь Роналду успел выиграть Лигу чемпионов в составе «Реала», команда Анчелотти ставила на дикую результативность вингера. Криштиану умудрился в том сезоне забить 48 голов только в Ла Лиге – его лучший результат за всю карьеру. 61 мяч во всех турнирах – еще один рекорд. Восемь лет назад португалец был на пике формы, разносил всех, и «Хетафе» не стал преградой – выиграли 3:0, всего голы на совести одного человека.

5 марта 2016. Сороковой хет-трик в карьере

Так получилось, что тридцатый и сороковой хет-трики Роналду отпраздновал против одного клуба – «Сельты». Хотя не это его любимый соперник в Испании, тот же «Атлетико» страдал не реже, команда из Виго пережила еще один разгром. На этот раз «Реалом» руководил Зидан, и тот поединок памятный, поскольку завершился со счетом 7:1. На счету Роналду целых четырех мяча, но покер технически тоже является хет-триком. Речь о тридцатом тройном ударе португальца в Ла Лиге.

18 марта 2018. «Жирона» — пятидесятая жертва CR7

В «Реале» Роналду играл невероятно результативно, почти все юбилейные хет-трики пришлись на поединки «сливочных». В марте 2018-го получила на орехи «Жирона». По ходу веселой перестрелки со счетом 6:3 Роналду успел сделать еще один покер, и те четыре мяча запомнятся ему надолго, поскольку по итогам сезона Криштиану покинет «Реал» и выберет «Ювентус». В составе итальянского клуба тоже делал хет-трики, но они не были юбилейными для футболиста.

16 апреля 2022. Долгожданный шестидесятый хет-трик

С возрастом коллекционировать сказочные представления стало сложнее? Вряд ли дело лишь в этом. Скорее «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» не настолько хорошо выстроены и заточены на голевые подвиги ветерана, как был «Реал» в Ла Лиге. В Серии А португалец тоже забивал около 30 мячей в двух сезонах из трех, то есть превзошел свои результаты в «Реала» в последних сезонах. Но чаще начал делать хет-трики в сборной, ведь сборные Литвы, Люксембурга и Швейцарии запомнили встречи против Роналду пару лет назад. Также форвард стал самым старым автором хет-трика на чемпионатах мира – забил трижды Испании в 2018 году в возрасте 33 лет и 133 дней.

А теперь пополняет коллекцию в АПЛ , ведь после трех голов в ворота «Тоттенхэма» месяц назад забил трижды в ворота «Норвича». Даже со штрафного отличился, хотя уже много лет все издеваются над тем, как ветеран неудачно подходит к мячу, занимает знаменитую позу и не может огорчить голкипера. В случае с «канарейками» Крул помог – от его рук мяч залетел в сетку, удар был сильным. Роналду забил пятнадцать мячей в топ-5 в шестнадцатом сезоне подряд. Посмотрим, сработается ли португалец с Эриком тен Хагом, если именно голландца назначат тренером «Манчестер Юнайтед», а пока на лице Криштиану снова улыбка, а на трибунах он вновь видит счастливые лица.