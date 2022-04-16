Соболев забил первый гол с ноября прошлого года

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16 апреля 2022, 20:46

Нападающий «Спартака» отметился забитым голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

Таким образом, Соболев забил свой первый гол с 29 ноября прошлого года. Тогда форвард отличился в игре с «Уфой» (1:1).