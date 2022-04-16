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Соболев забил первый гол с ноября прошлого года

16 апреля 2022, 20:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился забитым голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

Таким образом, Соболев забил свой первый гол с 29 ноября прошлого года. Тогда форвард отличился в игре с «Уфой» (1:1).

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:34
Соболев стесняется забивать команда уровня ниже Лестера и Наполи
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 00:21, ред.
На лавке много не забьешь.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 00:19, ред.
Давно это было.
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 21:09
Соболев полное дно, даже сегодня тупо повезло. Зато падает и корчится от дуновения ветра.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 21:04, ред.
Хорошая статистика...
Не прошло и полгода...
Человек - гол...
ABir
ABir
16 апреля в 21:01
Жаль, что только один
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 20:53
Есть ещё матчи, чтобы увеличить свои показатели
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