Соболев забил первый гол с ноября прошлого года

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился забитым голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».
Таким образом, Соболев забил свой первый гол с 29 ноября прошлого года. Тогда форвард отличился в игре с «Уфой» (1:1).
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился забитым голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».
Таким образом, Соболев забил свой первый гол с 29 ноября прошлого года. Тогда форвард отличился в игре с «Уфой» (1:1).
Не прошло и полгода...
Человек - гол...
Не прошло и полгода...
Человек - гол...