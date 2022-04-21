«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:28

«Лестер»

«Лестер» не побеждал в двух последних матчах АПЛ . После гостевого поражения от «Ньюкасла» (1:2) команда разделила очки в гостевой игре с «Эвертоном» (1:1). Эти результаты откинули клуб на девятое место в общем зачете чемпионата Англии.

Выделим, что в пяти минувших турах лиги атака «Лестера» забила семь голов, а защита допустила шесть результативных ошибок.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в плохой форме. У клуба из Бирмингема четыре поражения подряд в АПЛ с общим счетом 2:8. В предыдущем туре чемпионата «львы» без особых шансов капитулировали в домашней игре против «Тоттенхэма» (0:4).

К вышесказанному добавим, что в 16 выездных матчах чемпионата «Астон Вилла» не играла вничью – шесть побед и 10 поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» — 2.840

Ничья – 3.360

Победит «Астон Вилла» — 2.680

Статистика

Команды обменялись голами в двух предыдущих очных встречах

«Лестер» забивал и пропускал голы в 4 матчах кряду

Два предыдущих гостевых матча в АПЛ «Астон Вилла» провела с обменом голами

Прогноз

Поставить на «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.653. «Лестер» и «Астон Вилла» обеспечивали такой исход в последних очных противостояниях.