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Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

вчера, 18:04
Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

Если бы турнир Кубка мира 2022 стартовал как обычно летом, то во многих изданиях уже полным ходом бы шла кампания по представлению всех 32 команд, со множеством статистических и исторических данных. Не будем отходить от традиции. Но тема будет не совсем обычная…

С середины октября 2021 г. на протяжении 3 недель я публиковал в твиттере материалы о парах родных братьев, игравших на чемпионатах мира. Получилось около 70 заметок со статистическими данными (на английском языке) и с почти сотней фотографий.

Сегодня твиттер для нас закрыт. Но есть обходные манёвры, и без всяких там впн можно ознакомиться с содержимым своих (и любых) заметок. Думаю, будет справедливо, если эти материалы станут доступны на родном языке.

Итак, братья, а вернее сказать — родственники, — на чемпионатах мира.

Для начала небольшой исторический обзор за всё время проведения финальных турниров Кубка мира. С указанием неких достижений и показателей в «братском» деле.

На первом чемпионате мира в составе делегации одной из команд было целых 3 пары родных братьев. Впервые две пары братьев в одном матче. Впервые два родных брата играли в финальном матче. Подробности — конечно в сегодняшней главе.

Турнир Кубка мира 1934 г. до сих пор остаётся уникальным: ни в одной из 16 участвовавших в нём команд не было ни одной пары родственников. Учитываются все игроки, внесённые в заявку команды, и главные тренеры.

Первые братья — чемпионы мира! Случилось это на ЧМ-54.

На ЧМ-58 впервые в заявке одной из команд появились два брата-близнеца. Оба в играх не участвовали.

На трёх турнирах Кубка мира подряд (ЧМ-62, ЧМ-66 и ЧМ-70) было всего по одной паре родных братьев. В 1966 г. единственная пара братьев стала чемпионами мира. А на ЧМ-70 они вновь оказались единственной братской парой.

На ЧМ-66 кроме единственной братской пары впервые была зафиксирована пара «отец — сын» в одной команде. Отец, разумеется, был тренером команды.

На ЧМ-78 впервые пара близнецов сыграли вместе, сыграли во всех матчах турнира, в том числе и в финальном.

На ЧМ-82 впервые в составе отечественной команды была пара братьев, оба вратари.

Впервые не в составах европейских, южно- или североамериканских команд родственные пары оказались на ЧМ-54 в азиатской команде. Хотя, есть версия, что у азиатов и на ЧМ-38 была пара братьев в команде.

Первые африканские братья появились на ЧМ-86.

В 2010 г. в одной из команд было сразу 3 родных брата.

В 2018 г. в одном из матчей один брат заменил на поле другого — впервые в истории турниров Кубка мира.

Это вкратце о предстоящих историях, для затравки.

Братские узы. Чемпионат мира 1930

На первом чемпионате мира 1930 г. в трёх командах в составе было по два родных брата. Так уж распорядился жребий, что все эти команды попали в одну группу на первом этапе.

Это была первая самая полноценная группа из 4 команд на чемпионатах мира, и единственная такая на ЧМ-30. И номер у группы тоже был 1-й. За выход в плей-офф (в полуфинал) боролись в этой группе команды трёх конфедераций, как в прочем, и в группе 4, но там было только 3 команды.

Итак, в группе 1 играли Аргентина, Чили, Франция и Мексика — перечислим их в том порядке, в котором они оказались после группового этапа.

Только у чилийцев из этого квартета не было в составе братьев. В сборной Аргентины играли братья Эваристо — 28-летний Хуан и 21-летний Марио (официально его имя Марино). Старший играл в полузащите, младший был форвардом. Все 4 игры отыграли вместе, Марио забил последний гол чилийцам в последнем матче группового этапа. Они оба пропускали второй матч в группе с Мексикой.

В сборной Франции была своя пара братьев. Но известность получил только младший из них, всемирную известность. Речь о Люсьене Лоране — авторе самого первого гола в истории чемпионатов мира. А забил он его в ворота сборной Мексики на 19 мин игры, когда сами французы ещё играли в полном составе (потом выбыл вратарь Алексис Тепо). Да и для самого Люсьена Лорана это был его первый гол в составе сборной Франции.

Старший брат Жан так и не появился на поле ни в одном из матчей в составе сборной Франции на чемпионате мира. Он вообще сыграл всего 9 игр за сборную, только в одной из них был вместе с младшим братом в составе в 1932 году. Да и Люсьен не на много его обошёл — 10 матчей в сборной. Они и по возрасту были близки — меньше года разница, оба родились в декабре, старший 30-го в 1906 г., а младший 10-го числа 1907 года. Как и в случае с аргентинскими братьями — младший Люсьен был нападающим.

В сборной Мексики было две пары братьев. Капитаном команды был защитник Рафаэль Гарса Гутьеррес — легендарная личность в мексиканском футболе. Он с группой 13-14 летних сверстников 12 октября 1916 г., в день Колумба, создал команду «Америка». В 1927 г. официально была создана сборная Мексики — так Рафаэль до начала первого чемпионата мира сыграл во всех 8 матчах за свою сборную и во всех играх он был капитаном. На турнире в Монтевидео он сыграл во всех 3 матчах. Его младший брат Франсиско на турнире появился лишь в матче с Аргентиной, также играл в защите. И это был его единственный официальный матч в карьере в футболке своей сборной. Оба брата выделялись своим ростом.

И старший Рафаэль, и младший Франсиско свой последний официальный матч за сборную Мексики сыграли на ЧМ-30 против Аргентины, когда на поле они были вместе. У Рафаэля всего 11 матчей в национальной команде, у младшего брата только один.

Была в сборной Мексики ещё пара братьев Росасов. В середине поля играл Фелипе Росас, а в нападении Мануэль Росас. Мануэлю было 22 полных года, а Фелипе 20. Оба брата Росаса сыграли во всех 3 матчах на турнире за свою команду — они первая в истории мундиалей пара братьев, сыгравшая не менее 3 матчей на турнире, да к тому же все 3 матча подряд.

Данные по возрасту Мануэля Росаса во многих источниках указаны неверно. Есть сканы его загранпаспорта для поездки в Южную Америку, свидетельства о его смерти и видеофрагмент воспоминаний родственников. Так вот родился Мануэль в редкую дату — 29 февраля 1908 года. И был старшим братом, а их вообще-то было трое футболистов. Вот дата рождения третьего, Хуана, и приписывалась Мануэлю, омолодив его на 4 года. В статье в Википедии про автоголы на мундиалях Мануэль теперь не числится самым молодым автором автогола на чемпионатах мира. Эту неточность в Википедии я подкорректировал ещё 14 декабря 2020 года.

Но самым молодым автором обычного гола на мундиалях Мануэль Росас нет-нет, да и появится на каком-либо ресурсе. С 1930 г. до ЧМ-1958 это достижение принадлежало 18-летнему румыну Николае Ковач. В 1958 году это звание перешло к Пеле.

Такие же нестыковки с датами жизни и у братьев Гарса Гутьеррес. Вообще у мексиканцев с эти проблема, в интернете можно найти до трёх вариантов как дат рождения, так и дат смерти на каждого.

20 июля 1930 г. в матче Аргентина — Мексика в составе мексиканцев играли обе «братские» пары, а вот аргентинский тандем тренеров Трамутола и Олазар состав видоизменили по сравнению с первой игрой. И оба аргентинских брата Эваристо оказались на скамейке. Так вот и не состоялось интересное событие в истории чемпионатов мира — три пары братьев в одном матче. Но две пары родных братьев на поле были, в составе мексиканцев. Между прочим, также довольно редкостное событие на мундиалях.

Да к тому же Мануэль Росас отметился в протоколах чемпионата мира в разных номинациях.

Во-первых, он автор самого первого на чемпионатах мира автогола, который залетел в сетку от его головы. На него записали (впоследствии, через много лет) второй гол чилийцев в матче 16 июля на стадионе «Парк Сентраль».

Во-вторых, он же является и автором самого первого забитого пенальти на чемпионатах мира. А случилось это в матче с Аргентиной, правда при счёте 0:3. Мануэль реализовал пенальти. Для чемпионата мира 1930 г. эта фраза звучит по-особому. Ведь это была третья попытка забить 11-метровый на турнире. В двух предыдущих на высоте были вратари: накануне чилиец Карлос Видаль не смог переиграть француза Алексиса Тепо, а в том самом матче Аргентина — Мексика 12 минутами ранее удар аргентинца Фернандо Патерностера парировал мексиканец Оскар Бонфильо.

В-третьих — и опять про пенальти. Во втором тайме игры с аргентинцами уже при счёте 1:5 Мануэлю вновь довелось бить 11-метровый. Только на сей раз вратарь Анхель Боссио разгадал замысел мексиканца. Но расторопность форварда взяла верх — Мануэль первым успел к отбитому вратарём мячу и добил его в ворота уже с игры. Вот среди добивших отбитые пенальти (а таких совсем единицы) на чемпионатах мира Мануэль Росас самый молодой точно.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) наконец-то в 2020 г. предъявила миру свой сайт, наполненный разнообразной информацией. Благодаря, наверное, пандемии и самоизоляции, и как следствие — появившемуся времени, стали появляться на этом сайте статистические данные по первым десятилетиям 20 века (и ранее), по некоторым командам.

Так вот на том самом сайте в посте под №671, посвященном сборной Аргентине (часть 11), утверждается, что Марио и Хуан Эваристо являются первой парой родных братьев, сыгравших в финальной части чемпионатов мира. Правда, слова «final round» присутствуют только в английской версии текста. На остальных языках написано просто слово финал.

В чём подвох? Просто мексиканские братья Росасы сыграли первыми в матчах финальной стадии чемпионатов мира 13 июля 1930 г. против Франции, эта игра считается матчем открытия турнира. Аргентинцы же первый матч сыграли 15 июля с теми же французами.

А вот про финальный матч сказано абсолютно верно. Пара родных братьев Эваристо из Аргентины, хоть и не стала чемпионами мира, но в финале сыграли первыми.

Между прочим, 17 ноября 1929 г. пара братьев Эваристо в финале Кубка Америки играла против извечного соперника, Уругвая. Тогда Аргентина победила 2:0 и стала обладателем трофея. А пара аргентинских братьев менее чем за год сыграла в двух титульных матчах крупных международных турниров для сборных. Финальный матч первого мундиаля против Уругвая стал последним матчем в сборной Аргентины для обоих братьев Эваристо.

Старший Хуан (1902 г.р.) сыграл в 25 матчах за Альбиселесту, забил 1 гол в 1925 г. Парагваю. Младший Марио (1908 г.р.) сыграл всего в 9 матчах за сборную (забил 3 гола). Во всех этих 9 матчах он был на поле вместе с Хуаном. В том числе и в 4 (из 5) матчах на чемпионате мира.
А годом ранее они выиграли чемпионат Южной Америки, играли вместе во всех 3 матчах турнира, в том числе и с Уругваем.
В 8 совместных для братьев матчах из 9 Аргентина не проигрывала, в том числе дважды сыграла вничью с Уругваем в 1929 (до Копа Америка) и в 1930 (до ЧМ). Последний их совместный матч — финал чемпионата мира — оказался проигранным.

Однажды они играли друг против друга, хотя клуб у них был один — «Бока Хуниорс». 15 ноября 1928 г. сборная Аргентины играла с «Бокой», Хуан был в составе клуба, а Марио был в футболке сборной.
В играх за сборную, включая и неофициальные матчи, братья никогда не забивали в одном матче каждый.

Вот фото братьев Эваристо в аргентинском крупнейшем спортивном издании El Grafico в декабре 1928 г. с подзаголовком: «Три брата, которые пользуются популярностью в нашем футболе».

Слева направо: Марио, левый вингер (так указано в подписи); старший Хуан, правый полусредний, серебряный призёр Олимпиады 1928 г.; в медальоне третий брат Альберто — прекрасный левый вингер (так в подписи). Про третьего брата, честно сказать, не обладаю полной информацией.

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

А это вся сборная Мексики, в том числе и обе пары братьев — перед матчем с Аргентиной. Братья Гарса Гутьеррес стоят крайние слева и справа. Один из братьев Росас, младший Фелипе, стоит между вратарем О.Бонфильо и Франсиско Гарсой Гутьеррес. Второй брат, старший Мануэль, сидит перед своим братом.

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

Есть и более колоритное во всех отношениях фото, но котором присутствуют все 3 пары братьев делегации Мексики на ЧМ-30.

Дело в том, что кроме Росасов и Гарса Гутьеррес была и ещё одна пара родных братьев у мексиканцев. Во второй игре сборной Мексики на турнире против Чили ворота защищал 28-летний Исидоро Сота. А вот руководителем всей мексиканской делегации в Монтевидео был старший брат этого вратаря — Эрнесто Сота. Не менее знаменитая личность в мексиканском футболе, ему было 33 года. Он был классным нападающим. В сезоне 1928-29 (его последний сезон в карьере) он стал лучшим бомбардиром в чемпионате Мексики. На футбольном поле часто играл в характерной белой повязке, в том числе и на Олимпиаде 1928 года. У них был брат Хорхе, также игравший за сборную, но позже, он менее знаменит.

Вот цветное фото, на котором все 3 пары мексиканских братьев. Снимок сделан во время первого чемпионата мира. Глава делегации Эрнесто Сота держит древко флага:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

Оба брата Сота на следующих фото:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

И есть фото старшего брата Сота на футбольном поле, в повязке:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

Братья Сота, все трое, сыграли за сборную Мексики в сумме в 5 матчах: Эрнесто в двух матчах на Олимпиаде-28 (один гол), Исидоро в одном матче на ЧМ-30 (пропустил 3 мяча), и Хорхе дважды в отборочных матчах ЧМ-34 (1 гол).

Братья Гарса Гутьеррес также были весьма фотогеничны. А старший Рафаэль неслучайно имел прозвище Рекорд. Играл и тренировал (временами одновременно) в созданном им клубе «Америка» на протяжении 30 лет. На чемпионате мира (и не только) был капитаном команды. Был играющим тренером в годы становления сборной Мексики. В качестве тренера «ацтеков» участвовал в отборочных матчах к чемпионатам мира 1934, 1938 и 1950 годов.

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

Его младший брат Франсиско сыграл лишь один официальный матч в сборной и несколько неофициальных.

Вот его фото крупно в форме сборной в матче 14 сентября 1930 против клуба «Некакса» в Мехико Сити:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

И, конечно, фото братьев Росас. Мануэль (22 года) — первый в истории мундиалей автор забитого пенальти. Он же автор первого автогола на мундиалях. Он же автор первого добитого пенальти, на забитого им самим же. Имел прозвище Chaquetas (Чакетас, т.е. куртки, жакеты).

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

И 20-летний Фелипе, тоже в форме клуба «Атланте», где, кстати, играл и их третий брат, младший Хуан. У Фелипе было прозвище Diente (Дьенте, что значит зуб).

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

Для Мануэля и Фелипе Росасов матч открытия первого чемпионата мира 13 июля 1930 г. против Франции стал и первым матчем за сборную Мексики. Сыграли они во всех 3 матчах на мундиале, все 3 проиграли. Следующий матч за национальную команду они провели только в марте 1934 — это была серия игр с Кубой в рамках отбора на ЧМ-34. Мануэль сыграл только в одном из 3 матчей с кубинцами и это был его последний матч за свою сборную. Фелипе сыграл в 3 матчах отбора к ЧМ-34 (дважды с Кубой и один раз с США). В марте-апреле 1935 г. Фелипе сыграл во всех 5 матчах на футбольном турнире III Игр стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Мексика стала победителем турнира.

Ни в одном матче первого чемпионата мира при таком обилии играющих пар братьев не было случая, чтобы оба брата забивали голы. Да даже речь не об одном каком-то матче, а о турнире в целом — не зафиксировано! Хотя в материалах сайта rsssf есть и опровергающая это информация применительно к Мексике в матче против Аргентины. Но официально по данным ФИФА на турнире 1930 г. голы есть только у кого-то одного из «братской» пары в сборной Франции, Аргентины и Мексики.

Среди трёх пар братьев, игравших на ЧМ-30, долгожителями оказались французы. Люсьен Лоран ушёл в возрасте 97 лет, его брат Жан дожил до 88. Марио Эваристо скончался в возрасте 84 лет. Почти 76 было Хуану Эваристо в день его смерти. Оба брата Росаса не дожили до 80 лет. Рафаэль Гарса Гутьеррес ушёл в 71 год. А вот его младший брат Франсиско ушёл позже всех из состава той сборной на ЧМ-30 — он умер в апреле 1992 года в возрасте 84 лет.

Люсьен Лоран — единственный из всех братьев первого чемпионата мира, кто жил в 21 веке. Запомним их молодыми, двух французов. Слева — старший Лоран.

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

Целых две «братские» пары в составе одной команды встречались на турнирах Кубка мира редко. После сборной Мексики в 1930 г. ещё у 4 команд в разное время в составах было по два «братских» дуэта. Не каждому из 4 футболистов доводилось выходить на поле в матчах мундиалей, но большинство из них всё-таки сыграли. Об этом в своё время...

Сергей Колосков
АВТОР
Сергей Колосков
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Источник: Soccer.RuФото: Твиттер
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