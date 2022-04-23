Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Братские узы. Чемпионат мира 1930

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вчера, 18:04

Если бы турнир Кубка мира 2022 стартовал как обычно летом, то во многих изданиях уже полным ходом бы шла кампания по представлению всех 32 команд, со множеством статистических и исторических данных. Не будем отходить от традиции. Но тема будет не совсем обычная…

С середины октября 2021 г. на протяжении 3 недель я публиковал в твиттере материалы о парах родных братьев, игравших на чемпионатах мира. Получилось около 70 заметок со статистическими данными (на английском языке) и с почти сотней фотографий.

Сегодня твиттер для нас закрыт. Но есть обходные манёвры, и без всяких там впн можно ознакомиться с содержимым своих (и любых) заметок. Думаю, будет справедливо, если эти материалы станут доступны на родном языке.

Итак, братья, а вернее сказать — родственники, — на чемпионатах мира.

Для начала небольшой исторический обзор за всё время проведения финальных турниров Кубка мира. С указанием неких достижений и показателей в «братском» деле.

На первом чемпионате мира в составе делегации одной из команд было целых 3 пары родных братьев. Впервые две пары братьев в одном матче. Впервые два родных брата играли в финальном матче. Подробности — конечно в сегодняшней главе.

Турнир Кубка мира 1934 г. до сих пор остаётся уникальным: ни в одной из 16 участвовавших в нём команд не было ни одной пары родственников. Учитываются все игроки, внесённые в заявку команды, и главные тренеры.

Первые братья — чемпионы мира! Случилось это на ЧМ -54.

На ЧМ -58 впервые в заявке одной из команд появились два брата-близнеца. Оба в играх не участвовали.

На трёх турнирах Кубка мира подряд ( ЧМ -62, ЧМ -66 и ЧМ -70) было всего по одной паре родных братьев. В 1966 г. единственная пара братьев стала чемпионами мира. А на ЧМ -70 они вновь оказались единственной братской парой.

На ЧМ -66 кроме единственной братской пары впервые была зафиксирована пара «отец — сын» в одной команде. Отец, разумеется, был тренером команды.

На ЧМ -78 впервые пара близнецов сыграли вместе, сыграли во всех матчах турнира, в том числе и в финальном.

На ЧМ -82 впервые в составе отечественной команды была пара братьев, оба вратари.

Впервые не в составах европейских, южно- или североамериканских команд родственные пары оказались на ЧМ -54 в азиатской команде. Хотя, есть версия, что у азиатов и на ЧМ -38 была пара братьев в команде.

Первые африканские братья появились на ЧМ -86.

В 2010 г. в одной из команд было сразу 3 родных брата.

В 2018 г. в одном из матчей один брат заменил на поле другого — впервые в истории турниров Кубка мира.

Это вкратце о предстоящих историях, для затравки.

Братские узы. Чемпионат мира 1930

На первом чемпионате мира 1930 г. в трёх командах в составе было по два родных брата. Так уж распорядился жребий, что все эти команды попали в одну группу на первом этапе.

Это была первая самая полноценная группа из 4 команд на чемпионатах мира, и единственная такая на ЧМ -30. И номер у группы тоже был 1-й. За выход в плей-офф (в полуфинал) боролись в этой группе команды трёх конфедераций, как в прочем, и в группе 4, но там было только 3 команды.

Итак, в группе 1 играли Аргентина, Чили, Франция и Мексика — перечислим их в том порядке, в котором они оказались после группового этапа.

Только у чилийцев из этого квартета не было в составе братьев. В сборной Аргентины играли братья Эваристо — 28-летний Хуан и 21-летний Марио (официально его имя Марино). Старший играл в полузащите, младший был форвардом. Все 4 игры отыграли вместе, Марио забил последний гол чилийцам в последнем матче группового этапа. Они оба пропускали второй матч в группе с Мексикой.

В сборной Франции была своя пара братьев. Но известность получил только младший из них, всемирную известность. Речь о Люсьене Лоране — авторе самого первого гола в истории чемпионатов мира. А забил он его в ворота сборной Мексики на 19 мин игры, когда сами французы ещё играли в полном составе (потом выбыл вратарь Алексис Тепо). Да и для самого Люсьена Лорана это был его первый гол в составе сборной Франции.

Старший брат Жан так и не появился на поле ни в одном из матчей в составе сборной Франции на чемпионате мира. Он вообще сыграл всего 9 игр за сборную, только в одной из них был вместе с младшим братом в составе в 1932 году. Да и Люсьен не на много его обошёл — 10 матчей в сборной. Они и по возрасту были близки — меньше года разница, оба родились в декабре, старший 30-го в 1906 г., а младший 10-го числа 1907 года. Как и в случае с аргентинскими братьями — младший Люсьен был нападающим.

В сборной Мексики было две пары братьев. Капитаном команды был защитник Рафаэль Гарса Гутьеррес — легендарная личность в мексиканском футболе. Он с группой 13-14 летних сверстников 12 октября 1916 г., в день Колумба, создал команду «Америка». В 1927 г. официально была создана сборная Мексики — так Рафаэль до начала первого чемпионата мира сыграл во всех 8 матчах за свою сборную и во всех играх он был капитаном. На турнире в Монтевидео он сыграл во всех 3 матчах. Его младший брат Франсиско на турнире появился лишь в матче с Аргентиной, также играл в защите. И это был его единственный официальный матч в карьере в футболке своей сборной. Оба брата выделялись своим ростом.

И старший Рафаэль, и младший Франсиско свой последний официальный матч за сборную Мексики сыграли на ЧМ -30 против Аргентины, когда на поле они были вместе. У Рафаэля всего 11 матчей в национальной команде, у младшего брата только один.

Была в сборной Мексики ещё пара братьев Росасов. В середине поля играл Фелипе Росас, а в нападении Мануэль Росас. Мануэлю было 22 полных года, а Фелипе 20. Оба брата Росаса сыграли во всех 3 матчах на турнире за свою команду — они первая в истории мундиалей пара братьев, сыгравшая не менее 3 матчей на турнире, да к тому же все 3 матча подряд.

Данные по возрасту Мануэля Росаса во многих источниках указаны неверно. Есть сканы его загранпаспорта для поездки в Южную Америку, свидетельства о его смерти и видеофрагмент воспоминаний родственников. Так вот родился Мануэль в редкую дату — 29 февраля 1908 года. И был старшим братом, а их вообще-то было трое футболистов. Вот дата рождения третьего, Хуана, и приписывалась Мануэлю, омолодив его на 4 года. В статье в Википедии про автоголы на мундиалях Мануэль теперь не числится самым молодым автором автогола на чемпионатах мира. Эту неточность в Википедии я подкорректировал ещё 14 декабря 2020 года.

Но самым молодым автором обычного гола на мундиалях Мануэль Росас нет-нет, да и появится на каком-либо ресурсе. С 1930 г. до ЧМ -1958 это достижение принадлежало 18-летнему румыну Николае Ковач. В 1958 году это звание перешло к Пеле.

Такие же нестыковки с датами жизни и у братьев Гарса Гутьеррес. Вообще у мексиканцев с эти проблема, в интернете можно найти до трёх вариантов как дат рождения, так и дат смерти на каждого.

20 июля 1930 г. в матче Аргентина — Мексика в составе мексиканцев играли обе «братские» пары, а вот аргентинский тандем тренеров Трамутола и Олазар состав видоизменили по сравнению с первой игрой. И оба аргентинских брата Эваристо оказались на скамейке. Так вот и не состоялось интересное событие в истории чемпионатов мира — три пары братьев в одном матче. Но две пары родных братьев на поле были, в составе мексиканцев. Между прочим, также довольно редкостное событие на мундиалях.

Да к тому же Мануэль Росас отметился в протоколах чемпионата мира в разных номинациях.

Во-первых, он автор самого первого на чемпионатах мира автогола, который залетел в сетку от его головы. На него записали (впоследствии, через много лет) второй гол чилийцев в матче 16 июля на стадионе «Парк Сентраль».

Во-вторых, он же является и автором самого первого забитого пенальти на чемпионатах мира. А случилось это в матче с Аргентиной, правда при счёте 0:3. Мануэль реализовал пенальти. Для чемпионата мира 1930 г. эта фраза звучит по-особому. Ведь это была третья попытка забить 11-метровый на турнире. В двух предыдущих на высоте были вратари: накануне чилиец Карлос Видаль не смог переиграть француза Алексиса Тепо, а в том самом матче Аргентина — Мексика 12 минутами ранее удар аргентинца Фернандо Патерностера парировал мексиканец Оскар Бонфильо.

В-третьих — и опять про пенальти. Во втором тайме игры с аргентинцами уже при счёте 1:5 Мануэлю вновь довелось бить 11-метровый. Только на сей раз вратарь Анхель Боссио разгадал замысел мексиканца. Но расторопность форварда взяла верх — Мануэль первым успел к отбитому вратарём мячу и добил его в ворота уже с игры. Вот среди добивших отбитые пенальти (а таких совсем единицы) на чемпионатах мира Мануэль Росас самый молодой точно.

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) наконец-то в 2020 г. предъявила миру свой сайт, наполненный разнообразной информацией. Благодаря, наверное, пандемии и самоизоляции, и как следствие — появившемуся времени, стали появляться на этом сайте статистические данные по первым десятилетиям 20 века (и ранее), по некоторым командам.

Так вот на том самом сайте в посте под №671, посвященном сборной Аргентине (часть 11), утверждается, что Марио и Хуан Эваристо являются первой парой родных братьев, сыгравших в финальной части чемпионатов мира. Правда, слова «final round» присутствуют только в английской версии текста. На остальных языках написано просто слово финал.

В чём подвох? Просто мексиканские братья Росасы сыграли первыми в матчах финальной стадии чемпионатов мира 13 июля 1930 г. против Франции, эта игра считается матчем открытия турнира. Аргентинцы же первый матч сыграли 15 июля с теми же французами.

А вот про финальный матч сказано абсолютно верно. Пара родных братьев Эваристо из Аргентины, хоть и не стала чемпионами мира, но в финале сыграли первыми.

Между прочим, 17 ноября 1929 г. пара братьев Эваристо в финале Кубка Америки играла против извечного соперника, Уругвая. Тогда Аргентина победила 2:0 и стала обладателем трофея. А пара аргентинских братьев менее чем за год сыграла в двух титульных матчах крупных международных турниров для сборных. Финальный матч первого мундиаля против Уругвая стал последним матчем в сборной Аргентины для обоих братьев Эваристо.

Старший Хуан (1902 г.р.) сыграл в 25 матчах за Альбиселесту, забил 1 гол в 1925 г. Парагваю. Младший Марио (1908 г.р.) сыграл всего в 9 матчах за сборную (забил 3 гола). Во всех этих 9 матчах он был на поле вместе с Хуаном. В том числе и в 4 (из 5) матчах на чемпионате мира.

А годом ранее они выиграли чемпионат Южной Америки, играли вместе во всех 3 матчах турнира, в том числе и с Уругваем.

В 8 совместных для братьев матчах из 9 Аргентина не проигрывала, в том числе дважды сыграла вничью с Уругваем в 1929 (до Копа Америка) и в 1930 (до ЧМ ). Последний их совместный матч — финал чемпионата мира — оказался проигранным.

Однажды они играли друг против друга, хотя клуб у них был один — «Бока Хуниорс». 15 ноября 1928 г. сборная Аргентины играла с «Бокой», Хуан был в составе клуба, а Марио был в футболке сборной.

В играх за сборную, включая и неофициальные матчи, братья никогда не забивали в одном матче каждый.

Вот фото братьев Эваристо в аргентинском крупнейшем спортивном издании El Grafico в декабре 1928 г. с подзаголовком: «Три брата, которые пользуются популярностью в нашем футболе».

Слева направо: Марио, левый вингер (так указано в подписи); старший Хуан, правый полусредний, серебряный призёр Олимпиады 1928 г.; в медальоне третий брат Альберто — прекрасный левый вингер (так в подписи). Про третьего брата, честно сказать, не обладаю полной информацией.

А это вся сборная Мексики, в том числе и обе пары братьев — перед матчем с Аргентиной. Братья Гарса Гутьеррес стоят крайние слева и справа. Один из братьев Росас, младший Фелипе, стоит между вратарем О.Бонфильо и Франсиско Гарсой Гутьеррес. Второй брат, старший Мануэль, сидит перед своим братом.

Есть и более колоритное во всех отношениях фото, но котором присутствуют все 3 пары братьев делегации Мексики на ЧМ -30.

Дело в том, что кроме Росасов и Гарса Гутьеррес была и ещё одна пара родных братьев у мексиканцев. Во второй игре сборной Мексики на турнире против Чили ворота защищал 28-летний Исидоро Сота. А вот руководителем всей мексиканской делегации в Монтевидео был старший брат этого вратаря — Эрнесто Сота. Не менее знаменитая личность в мексиканском футболе, ему было 33 года. Он был классным нападающим. В сезоне 1928-29 (его последний сезон в карьере) он стал лучшим бомбардиром в чемпионате Мексики. На футбольном поле часто играл в характерной белой повязке, в том числе и на Олимпиаде 1928 года. У них был брат Хорхе, также игравший за сборную, но позже, он менее знаменит.

Вот цветное фото, на котором все 3 пары мексиканских братьев. Снимок сделан во время первого чемпионата мира. Глава делегации Эрнесто Сота держит древко флага:

Оба брата Сота на следующих фото:

И есть фото старшего брата Сота на футбольном поле, в повязке:

Братья Сота, все трое, сыграли за сборную Мексики в сумме в 5 матчах: Эрнесто в двух матчах на Олимпиаде-28 (один гол), Исидоро в одном матче на ЧМ -30 (пропустил 3 мяча), и Хорхе дважды в отборочных матчах ЧМ -34 (1 гол).

Братья Гарса Гутьеррес также были весьма фотогеничны. А старший Рафаэль неслучайно имел прозвище Рекорд. Играл и тренировал (временами одновременно) в созданном им клубе «Америка» на протяжении 30 лет. На чемпионате мира (и не только) был капитаном команды. Был играющим тренером в годы становления сборной Мексики. В качестве тренера «ацтеков» участвовал в отборочных матчах к чемпионатам мира 1934, 1938 и 1950 годов.

Его младший брат Франсиско сыграл лишь один официальный матч в сборной и несколько неофициальных.

Вот его фото крупно в форме сборной в матче 14 сентября 1930 против клуба «Некакса» в Мехико Сити:

И, конечно, фото братьев Росас. Мануэль (22 года) — первый в истории мундиалей автор забитого пенальти. Он же автор первого автогола на мундиалях. Он же автор первого добитого пенальти, на забитого им самим же. Имел прозвище Chaquetas (Чакетас, т.е. куртки, жакеты).

И 20-летний Фелипе, тоже в форме клуба «Атланте», где, кстати, играл и их третий брат, младший Хуан. У Фелипе было прозвище Diente (Дьенте, что значит зуб).

Для Мануэля и Фелипе Росасов матч открытия первого чемпионата мира 13 июля 1930 г. против Франции стал и первым матчем за сборную Мексики. Сыграли они во всех 3 матчах на мундиале, все 3 проиграли. Следующий матч за национальную команду они провели только в марте 1934 — это была серия игр с Кубой в рамках отбора на ЧМ -34. Мануэль сыграл только в одном из 3 матчей с кубинцами и это был его последний матч за свою сборную. Фелипе сыграл в 3 матчах отбора к ЧМ -34 (дважды с Кубой и один раз с США ). В марте-апреле 1935 г. Фелипе сыграл во всех 5 матчах на футбольном турнире III Игр стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Мексика стала победителем турнира.

Ни в одном матче первого чемпионата мира при таком обилии играющих пар братьев не было случая, чтобы оба брата забивали голы. Да даже речь не об одном каком-то матче, а о турнире в целом — не зафиксировано! Хотя в материалах сайта rsssf есть и опровергающая это информация применительно к Мексике в матче против Аргентины. Но официально по данным ФИФА на турнире 1930 г. голы есть только у кого-то одного из «братской» пары в сборной Франции, Аргентины и Мексики.

Среди трёх пар братьев, игравших на ЧМ -30, долгожителями оказались французы. Люсьен Лоран ушёл в возрасте 97 лет, его брат Жан дожил до 88. Марио Эваристо скончался в возрасте 84 лет. Почти 76 было Хуану Эваристо в день его смерти. Оба брата Росаса не дожили до 80 лет. Рафаэль Гарса Гутьеррес ушёл в 71 год. А вот его младший брат Франсиско ушёл позже всех из состава той сборной на ЧМ -30 — он умер в апреле 1992 года в возрасте 84 лет.

Люсьен Лоран — единственный из всех братьев первого чемпионата мира, кто жил в 21 веке. Запомним их молодыми, двух французов. Слева — старший Лоран.

Целых две «братские» пары в составе одной команды встречались на турнирах Кубка мира редко. После сборной Мексики в 1930 г. ещё у 4 команд в разное время в составах было по два «братских» дуэта. Не каждому из 4 футболистов доводилось выходить на поле в матчах мундиалей, но большинство из них всё-таки сыграли. Об этом в своё время...