«Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Вулверхэмптон»
Проиграв три из прошлых четырех матчей АПЛ, «Вулверхэмптон» опустился на восьмое место в турнирной таблице. В данной серии игр «волки» набрали три очка в домашней игре с «Астон Виллой» (1:2), уступив «Лидсу» (2:3), «Ньюкаслу» (0:1) и «Бернли» (0:1).
В домашних матчах текущего сезона чемпионата Англии «Вулверхэмптон» проявил себя так: семь победных встреч, две ничейных и семь проигрышей.
«Брайтон»
В пассиве «Брайтона» только одно поражения в пяти минувших турах АПЛ. Помимо неудачной встречи с «Манчестер Сити» (0:3) «чайки» добились побед над «Арсеналом» (2:1) и «Тоттенхэмом» (1:0), а также сыграли вничью с «Норвичем» (0:0) и «Саутгемптоном» (2:2).
В 17-и гостевых поединках этого розыгрыша премьер-лиги «Брайтон» заработал шесть побед и семь ничьих, допустив только четыре поражения от оппонентов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» — 2.780
- Ничья – 3.230
- Победит «Брайтон» — 2.840
Статистика
- «Вулверхэмптон» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 последних матчах АПЛ на своем поле
- Ставка ТБ(2,5) принесла профит в 3 из прошлых 4 гостевых матчей «Брайтона»
- «Вулверхэмптон» не проигрывал в 6 предыдущих матчах против «Брайтона»
Прогноз
Ставку на ТБ(2) гола в этой игре букмекерская компания Pinnacle оценивает по коэффициенту 1.892.