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«Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:17
«Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Вулверхэмптон»

Проиграв три из прошлых четырех матчей АПЛ, «Вулверхэмптон» опустился на восьмое место в турнирной таблице. В данной серии игр «волки» набрали три очка в домашней игре с «Астон Виллой» (1:2), уступив «Лидсу» (2:3), «Ньюкаслу» (0:1) и «Бернли» (0:1).

В домашних матчах текущего сезона чемпионата Англии «Вулверхэмптон» проявил себя так: семь победных встреч, две ничейных и семь проигрышей.

«Брайтон»

В пассиве «Брайтона» только одно поражения в пяти минувших турах АПЛ. Помимо неудачной встречи с «Манчестер Сити» (0:3) «чайки» добились побед над «Арсеналом» (2:1) и «Тоттенхэмом» (1:0), а также сыграли вничью с «Норвичем» (0:0) и «Саутгемптоном» (2:2).

В 17-и гостевых поединках этого розыгрыша премьер-лиги «Брайтон» заработал шесть побед и семь ничьих, допустив только четыре поражения от оппонентов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вулверхэмптон» — 2.780
  • Ничья – 3.230
  • Победит «Брайтон» — 2.840

Статистика

  • «Вулверхэмптон» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 последних матчах АПЛ на своем поле
  • Ставка ТБ(2,5) принесла профит в 3 из прошлых 4 гостевых матчей «Брайтона»
  • «Вулверхэмптон» не проигрывал в 6 предыдущих матчах против «Брайтона»

Прогноз

Ставку на ТБ(2) гола в этой игре букмекерская компания Pinnacle оценивает по коэффициенту 1.892.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:15
По моему, в данном противостоянии все более чем очевидно в плане игрока первым номером. Ведь гораздо более стимулированные и постоянные "волки" должны здесь, после 2-х гостевых "сухарей", распушить атакующие хвосты. Напав на защиту до сих пор странно играющего Брайтона, которому, видимо, нужен своеобразный настрой на определенных противников. Но вот в личке с Вулвс под вывеской первого круга "чайкам" его как раз не хватило, в результате чего они уступили Уондерерз на своем "береге" с итогом 0:1. Жду и здесь вполне предсказуемый гол хозяев за рабочий коэффициент.
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