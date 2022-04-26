«Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:17

«Вулверхэмптон»

Проиграв три из прошлых четырех матчей АПЛ , «Вулверхэмптон» опустился на восьмое место в турнирной таблице. В данной серии игр «волки» набрали три очка в домашней игре с «Астон Виллой» (1:2), уступив «Лидсу» (2:3), «Ньюкаслу» (0:1) и «Бернли» (0:1).

В домашних матчах текущего сезона чемпионата Англии «Вулверхэмптон» проявил себя так: семь победных встреч, две ничейных и семь проигрышей.

«Брайтон»

В пассиве «Брайтона» только одно поражения в пяти минувших турах АПЛ . Помимо неудачной встречи с «Манчестер Сити» (0:3) «чайки» добились побед над «Арсеналом» (2:1) и «Тоттенхэмом» (1:0), а также сыграли вничью с «Норвичем» (0:0) и «Саутгемптоном» (2:2).

В 17-и гостевых поединках этого розыгрыша премьер-лиги «Брайтон» заработал шесть побед и семь ничьих, допустив только четыре поражения от оппонентов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» — 2.780

Ничья – 3.230

Победит «Брайтон» — 2.840

Статистика

«Вулверхэмптон» сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 последних матчах АПЛ на своем поле

(2,5) гола в 3 последних матчах на своем поле Ставка ТБ (2,5) принесла профит в 3 из прошлых 4 гостевых матчей «Брайтона»

(2,5) принесла профит в 3 из прошлых 4 гостевых матчей «Брайтона» «Вулверхэмптон» не проигрывал в 6 предыдущих матчах против «Брайтона»

Прогноз