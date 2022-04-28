«Брест» — «Клермон»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 17:40

«Брест»

«Брест» в двух последних встречах переиграл «Лион» (2:1) и «Мец» (1:0). Благодаря этим успехам команда поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице и может уже спокойно доигрывать сезон, так как вылет ей не угрожает, а побороться за выход в еврокубки уже не удастся.

«Клермон»

«Клермон» идет на 17-й позиции в чемпионате Франции. Команда опережает зону вылета на два очка. В трех последних встречах клуб не проигрывает – ничьи с «Анже» (2:2) и «Мецом» (1:1) и победа над «Труа» (1:0) позволили значительно улучшить свои турнирные перспективы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» – 2,31

Ничья – 3,60

Победит «Клермон» – 3,26

Статистика

«Брест» не проигрывает в двух последних домашних матчах

«Клермон» выиграл два из пяти последних выездных поединков

В трех последних междусобойчиках команд зафиксирована ничья

Прогноз

Мы считаем, что «Брест» и «Клермон» не будут форсировать события на футбольном поле. Гостей вполне устроит ничья в этой игре. Делаем ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,92.