«Ганза» — «Падерборн»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

1651163984

вчера, 19:39

«Ганза»

«Ганза» в двух последних встречах сыграла вничью. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Эрцгебирге» (2:2). Последние результаты привели команду на 12-ю позицию во второй Бундеслиге. Команда уже гарантировала себе место в чемпионате по итогам следующего сезона.

«Падерборн»

«Падерборн» идет на седьмом месте. Команда отстает от третьего места на семь очков. Объективно шансов на борьбу за выход в элиту чемпионата Германии практически нет. В прошлом туре команда отпраздновала победу над «Ганновером» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ганза» – 2,32

Ничья – 3,64

Победит «Падерборн» – 2,93

Статистика

«Ганза» не выигрывает в трех последних встречах

«Падерборн» не проигрывает в четырех последних матчах

В двух из трех последних междусобойчиках «Падерборн» победил

Прогноз

Гости должны быть ближе к победе в этой игре, но все-таки класс хозяев скажется. Предлагаем ставку что команды поделят очки, то есть ничья с — коэффициентом 3,64.