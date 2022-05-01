«Гранада» — «Сельта»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 11:07

«Гранада»

«Гранада» в четырех последних встречах не может победить. В прошлом туре зафиксирована нулевая ничья с «Атлетико» Мадрид. Команда идет на 18-й позиции. Отставание от спасительного 17-го места два очка и есть игра в запасе.

«Сельта»

«Сельта» в последнем туре оступилась в противостоянии с «Хетафе» (0:2). Команда расположилась на двенадцатом месте в Ла Лиге. Отрыв от зоны вылета девять очков за пять туров до конца.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 2,90

Ничья – 3,44

Победит «Сельта» – 2,62

Статистика

«Гранада» не побеждает на протяжении семи последних домашних поединков

«Сельта» выиграла один из восьми последних выездных встреч

«Сельта» победила в двух из пяти очных противостояниях

Прогноз

«Гранада» сейчас очень нуждается в очках. Мы считаем, что как минимум хозяева не проиграет. Берем коэффициент на двойной шанс за 1,50.