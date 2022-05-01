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«Гранада» — «Сельта»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 11:07
«Гранада» — «Сельта»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Гранада»

«Гранада» в четырех последних встречах не может победить. В прошлом туре зафиксирована нулевая ничья с «Атлетико» Мадрид. Команда идет на 18-й позиции. Отставание от спасительного 17-го места два очка и есть игра в запасе.

«Сельта»

«Сельта» в последнем туре оступилась в противостоянии с «Хетафе» (0:2). Команда расположилась на двенадцатом месте в Ла Лиге. Отрыв от зоны вылета девять очков за пять туров до конца.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Гранада» – 2,90
  • Ничья – 3,44
  • Победит «Сельта» – 2,62

Статистика

  • «Гранада» не побеждает на протяжении семи последних домашних поединков
  • «Сельта» выиграла один из восьми последних выездных встреч
  • «Сельта» победила в двух из пяти очных противостояниях

Прогноз

«Гранада» сейчас очень нуждается в очках. Мы считаем, что как минимум хозяева не проиграет. Берем коэффициент на двойной шанс за 1,50.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Гранада
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:21
По моему мнению, будет совсем странно, если сверх мотивированная Гранада не сумеет в пределах родных стен хотя бы однажды справиться с вполне уязвимой защитой не стабильно играющей Сельты. Этого совсем не может быть, учитывая горячее желание "мавров" выбраться из страшной местности понижения в классе и их меткость впереди в большинстве последних матчей. Таким образом считаю ставку на ИТБ 1 (1) за хороший коэффициент оптимальной для данного единоборства.
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