«Гранада» — «Сельта»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Гранада»
«Гранада» в четырех последних встречах не может победить. В прошлом туре зафиксирована нулевая ничья с «Атлетико» Мадрид. Команда идет на 18-й позиции. Отставание от спасительного 17-го места два очка и есть игра в запасе.
«Сельта»
«Сельта» в последнем туре оступилась в противостоянии с «Хетафе» (0:2). Команда расположилась на двенадцатом месте в Ла Лиге. Отрыв от зоны вылета девять очков за пять туров до конца.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гранада» – 2,90
- Ничья – 3,44
- Победит «Сельта» – 2,62
Статистика
- «Гранада» не побеждает на протяжении семи последних домашних поединков
- «Сельта» выиграла один из восьми последних выездных встреч
- «Сельта» победила в двух из пяти очных противостояниях
Прогноз
«Гранада» сейчас очень нуждается в очках. Мы считаем, что как минимум хозяева не проиграет. Берем коэффициент на двойной шанс за 1,50.