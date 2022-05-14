«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити», который состоится 15 мая 2022 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» не смогли пробиться в финал Лиги Европы и потеряли шанс через этот турнир попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В АПЛ у команды лишь седьмое текущее место с набранными 55 очками и максимум на который она может рассчитывать – место в Лиге Европы. Предстоящий поединок с «Манчестер Сити» будет очень сложным, ведь «горожане» борются за чемпионство и дорожат каждым набранным баллом.

8 мая «Вест Хэм» разгромил «Норвич» на выезде (4:0) в чемпионате, а пятого числа уступил в Лиге Европы «Айнтрахту» Ф (0:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» получил болезненный удар от «Реала» в Лиге Чемпионов, однако показывает, что это не сказывается на них в АПЛ . «Горожане» продолжают лидировать в турнирной таблице и набрали уже 89 баллов, что на три пункта больше, чем у главного конкурента «Ливерпуля». Игра с «Вест Хэмом» одна из самых сложных на данном отрезке чемпионата и выездная победа в Лондоне очень важна для Гвардиолы.

11 мая «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (5:1), а восьмого числа с похожим счетом разобрался с «Ньюкасл Юнайтед» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 8

Ничья – 5.2

Победит «Манчестер Сити» – 1.37

Статистика

«Вест Хэм» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл шесть из семп последних встреч во всех турнирах

«Молотобойцы» проиграли «горожанам» восемь из десяти матчей за последнее время

Три из пяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.2. Предполагаем, что лондонский клуб может выдать один качественный поединок и не даст себя обыграть на своем стадионе. Прогнозируем, что клубы поделят очки.