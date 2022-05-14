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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:08
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити», который состоится 15 мая 2022 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» не смогли пробиться в финал Лиги Европы и потеряли шанс через этот турнир попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В АПЛ у команды лишь седьмое текущее место с набранными 55 очками и максимум на который она может рассчитывать – место в Лиге Европы. Предстоящий поединок с «Манчестер Сити» будет очень сложным, ведь «горожане» борются за чемпионство и дорожат каждым набранным баллом.

8 мая «Вест Хэм» разгромил «Норвич» на выезде (4:0) в чемпионате, а пятого числа уступил в Лиге Европы «Айнтрахту» Ф (0:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» получил болезненный удар от «Реала» в Лиге Чемпионов, однако показывает, что это не сказывается на них в АПЛ. «Горожане» продолжают лидировать в турнирной таблице и набрали уже 89 баллов, что на три пункта больше, чем у главного конкурента «Ливерпуля». Игра с «Вест Хэмом» одна из самых сложных на данном отрезке чемпионата и выездная победа в Лондоне очень важна для Гвардиолы.

11 мая «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (5:1), а восьмого числа с похожим счетом разобрался с «Ньюкасл Юнайтед» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 8
  • Ничья – 5.2
  • Победит «Манчестер Сити» – 1.37

Статистика

  • «Вест Хэм» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» выиграл шесть из семп последних встреч во всех турнирах
  • «Молотобойцы» проиграли «горожанам» восемь из десяти матчей за последнее время
  • Три из пяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.2. Предполагаем, что лондонский клуб может выдать один качественный поединок и не даст себя обыграть на своем стадионе. Прогнозируем, что клубы поделят очки.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 18:36
Молотобойцы могут оказать сопротивление
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