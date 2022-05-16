«Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед», который состоится 17 мая 2022 года

«Ноттингем Форест»

Команда очень давно не выходила в АПЛ , и в этом сезоне у них появился такой шанс, учитывая победный результат первого матча в полуфинале. В Чемпионшипе команда смогла набрать 80 очков, что позволило им занять четвертое месте. В ответной игре коллектив постарается не упустить полученное преимущество, а возможно его и развить. Матч обещает быть интересным даже для нейтральных болельщиков.

14 мая «Ноттингем Форест» обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» (2:1),а седьмого числа сыграл вничью с «Халлом» (1:1).

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» также достаточно давно не радовал своих болельщиков выступлениями в главном чемпионате Англии, но чтобы это сделать, необходимо исправлять ситуацию уже на поле соперника, ведь домашних поединок был проигран. По итогам 46 туров чемпионата, расстояние между клубами составило всего пять пунктов, поэтому футболистам рано отчаиваться и стоит попробовать отыграть один мяч на выезде.

14 мая «Шеффилд Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» (1:2),а седьмого числа разгромил «Фулхэм» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2.25

Ничья – 3.35

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 3.3

Статистика

«Ноттингем Форест» проиграл только два поединка из десяти последних, а «Шеффилд Юнайтед» уступил три раза

«Шеффилд Юнайтед» выиграл только один из семи последних выездных матчей

Три последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ноттингем Форест» не проигрывает «Шеффилд Юнайтед» уже пять матчей подряд

Прогноз