«Астон Вилла» — «Бернли» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Бернли», который состоится 19 мая 2022 года

«Астон Вилла»

С приходом на тренерский мостик Стивена Джерарда, команда стала выглядеть гораздо свежее и старается навязывать свой игровой стиль любому сопернику. Также коллектив усилил и Коутиньо, с которым идут разговоры о полноценном контракте. Сама «Астон Вилла» занимает 14 место с 44 баллами в активе и за последние пять туров АПЛ проиграла всего один раз, поэтому «Бернли» придется очень непросто.

15 мая «Астон Вилла» разошлась миром с «Кристал Пэлас» (1:1), а 10 числа коллектив минимально уступил «Ливерпулю» (1:2).

«Бернли»

«Бернли» лихорадило весь сезон и сейчас клуб борется за выживание, пытаясь цепляться за очки в каждом поединке. Команда идет на 18 место с 34 баллами и отстает от «Лидса» всего на один пункт, при этом имея игру в запасе. Чтобы чувствовать себя увереннее перед заключительным туром АПЛ , футболистам необходимо побеждать, но даже ничейный результат пойдет на пользу, ведь принесет один важный балл.

15 мая «Бернли» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:1),а седьмого числа на своем поле уступил «Астон Вилле» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 2.02

Ничья – 3.5

Победит «Бернли» – 3.65

Статистика

«Бернли» выиграл четыре матча из последних десяти в чемпионате Англии

«Астон Вилла» забивала в семи из десяти домашних встреч за последнее время

Четыре из семи последних поединков между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей команд закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. «Бернли» нужны очки гораздо больше, чем их сопернику, однако на данный момент ничья является максимум того, на что способны гости. Прогнозируем, что команды поделят очки.