«Барса» может расстаться с лучшим бомбардиром команды — худшим из лучших бомбардиров

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20 мая 2022, 08:26

Или не стоит?

Лёву не выпустят

Нужда каталонского клуба в забивном центрфорварде или хотя бы сверхрезультативном игроке атаки типа Салаха лежит на поверхности. Подписанный зимой из «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг хорош, но возраст в 32 года и наполеонские амбиции сине-гранатовых в любом случае затянут их в трансферный рынок. Героем последних слухов о связи с «Барсой» стал Роберт Левандовски, якобы рвущийся в стан «блауграны» с удивительным желанием, однако руководство «Баварии» уже несколько раз дало понять, что поляку придется остаться до лета 2023 года — до конца срока контракта.

Дефицита в центральных форвардах в футбольном мире нет, однако у многих болельщиков «Барсы» и не только возникнет вполне логичный вопрос — чем клуб не устраивает его лучший бомбардир в Примере Мемфис Депай, забивший 12 голов в чемпионате и 1 в Лиге Европы в этом сезоне. И вопрос мгновенно становится ответом. Просто вспомним по именам лучших игроков атаки «Барселоны» с конца 90-х: Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Это'О, Анри, Неймар, Суарес, Месси. Голевые машины, фигуры, каждая из которых внесла вклад от значимого до легендарного.

Мелковат для гранда

Мемфис в текущем сезоне сыграл в 37 матчах во всех турнирах из 50 возможных. С конца прошлого года и по середину апреля голландец мучился с травмами, из-за которых пропустил в общей сложности 2,5 месяца. 12 голов и 2 ассиста от центрального нападающего в составе «Барселоны» — не тот результат, который удовлетворит фанатов, руководство и тренеров. Пришедший зимой из «Арсенала» Обамеянг за 22 игры забил 11 голов в чемпионате и 2 в Лиге Европы. По большому счету габонец, сравнявшийся по показателям с Депаем, по полезности его обошел, ведь сыграл меньше.

Лионель Месси, сталкивавшийся с порой неоправданной критикой в прошлые годы, Месси, которого давно связывают с сильным спадом в игре, в своем последнем сезоне «Барсу» забил 38 голов и сделал 14 ассистов за 47 матчей! Луис Суарес, который оказался не нужен Рональду Куману, в последнем сезоне за каталонцев забил 21 гол и сделал 12 ассистов за 36 игр. От форварда «блауграны» всегда будут ждать голевой феерии, результативности за двоих нападающих.

Да, Депай пришел в «Барсу» свободным агентом. Да, Мемфис помог клубу во время кризиса и забил важные голы. Если бы не травма, статистика явно была бы лучше. Но если бы мы говорили об условной «Севилье» или «Атлетико», эти факторы повлияли бы в пользу железобетонного решения сохранить игрока в составе. В случае же «Барселоны», к которой даже на фоне разрухи будут относиться как претенденту на финал Лиги чемпионов и чемпиону Примеры, эти факторы слабоваты. А тот факт, что Депай подписывался с желания его соотечественника Кумана, работавшего с игроком в сборной, придает ситуации понятного скептицизма при нынешнем наставнике Хави, который придерживается другой тренерской мысли практически во всех компонентах.

«Блауграна», вроде как, идет на поправку. Хави возвращает команде ее былой характер. Справится ли коллектив с задачами в следующем сезоне с Обамеянгом, Депаем и Торресом в атаке? Дембеле, похоже, уйдет. А про Ансу Фати говорить тяжело из-за его проблем со здоровьем. Адаму Траоре, Брейтуэйта и Люка де Йонга по разным и понятным причинам не рассматриваем. И ответ будет вполне реалистично-пессимистичным — даже при бешеной результативности Пьера-Эмерика и Мемфиса всем будет мало и как-то не так, как хотелось бы. И руководству клуба, и тренерам, и уж тем более фанатам.

Однако тут же возникает другой вопрос — кто, если не Левандовски? Лапорта уже обозначил, что клуб не будет тратить крупные суммы. Приоритет, конечно же, на свободных агентов или игроков с истекающими контрактами. По последним слухам, каталонцы интересуются Маркусом Рэшфордом («Ман Юнайтед»), Дарвином Нуньесом («Бенфика») и Лаутаро Мартинесом («Интер»). По уровню игры в «Барсу», само собой, хочется отправить Лаутаро, но вспоминаем Лапорту. Нуньес молодой и дорогостоящий, с долгосрочным контрактом. Продавать же Депая и брать сдавшего Рэшфорда — затея на премию Дарвина, только не Нуньеса. Подписание условного или настоящего Эдинсона Кавани также будет выглядеть двояким решением.

Слухи разнятся

ESPN же недавно сообщил, что руководство «Барселоны» приняло решение не укреплять линию нападения этим летом. По данным источника, в клубе считают, что Фати, Обамеянг, Торрес и Депай вполне могут справиться с поставленными целями. А также рассчитывают, что смогут договориться с Дембеле о новом контракте. На бумаге это выглядит вполне жизнеспособно, а если хорошо задуматься, то вполне логично и адекватно. Если не выпадет одно из звеньев.

Однако журналист Луис Мигельсанс запускает почти противоположную информацию. По его словам, приоритет «Барсы» — продажа Депая этим летом. Клуб уже имеет два предложения по игроку и открыт для новых, так как хочет заработать на Мемфисе. Контракт Депая рассчитан до лета 2023 года, «блауграна» не хочет потерять его свободным агентом при своих финансовых трудностях. Инсайдер отметил, что при отсутствии хороших предложений «Барса» оставит голландца и рассмотрит возможность продления его контракта на два года.

По итогу, как всегда, имеем, что у каждого решения будут свои минусы и плюсы, потенциальные риски или выгоды. Депай — рабочий вариант для «Барселоны», но всем, как всегда, мало и хочется большего, и понять эту точку зрения в данной ситуации уж точно можно.