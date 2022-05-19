Чемпионы России, капитан «Краснодара» и заслуженный мастер спорта. Футболисты, которые покинут топ-клубы РПЛ

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19 мая 2022, 17:56

Кто куда?

«Зенит»: Дзюба, Оздоев и Михаил Кержаков

Легионеры «Зенита» досрочно отправились в отпуск, в матче заключительного тура против «Нижнего Новгорода» Сергей Семак, скорее всего, выставит полностью российский состав, как и год назад против «Тамбова» в 30-м туре. Бразильцы в один голос утверждают, что начнут следующий сезон в «Зените», и хотя в нынешней ситуации таким обещаниям верим с известной долей скепсиса, на данный момент никто из легионеров не уходит. Разве что у Ловрена особая ситуация, хорват наверняка в раздумьях, и дома на него оказывается давление.

А вот стройные ряды российских футболистов точно ждут изменения. Вряд ли останется в «Зените» Артем Дзюба, которого не устроили предложения по новому контракту. Также почти наверняка покинут «Зенит» свободными агентами Магомед Оздоев и Михаил Кержаков, который должен освободить место во вратарском цеху для нового голкипера. Ни одна из потерь не видится судьбоносной, омоложение состава «сине-бело-голубых» вписывается в кадровую стратегию клуба.

«Динамо»: Шиманьски и Моро

Свежим слухам о переходе Тюкавина в «Зенит» посмеем не поверить, тем более все заинтересованные стороны категорично опровергают появившуюся в СМИ информацию. А вот отъезд молодых легионеров «бело-голубых», на которых есть спрос в Европе, почти неизбежен. Себастьян Шиманьски и Никола Моро с высокой вероятностью покинут «Динамо» будущим летом, они и этот-то сезон доигрывают только благодаря качественной работе клубного менеджмента в критический период и позиции главного тренера Сандро Шварца. Кстати, покидающего «Зенит» Магомеда Оздоева связывают именно с переходом в «Динамо», есть и другие кандидаты на укрепление полузащиты в случае расставания с Шиманьски и Моро — Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Даниил Глебов из «Ростова».

«Сочи»: Попов и, скорее всего, Касьерра

Ивелин Попов уже подписал контракт с «Левски», вступающий в силу с сезона 2022/23. После десяти лет в России болгарин возвращается на родину. Касьерру будет практически нереально удержать в условиях еврокубкового бана, тем более к колумбийцу проявляют серьезный интерес европейские клубы. В частности, финалисты Лиги Европы из Шотландии предлагают форварду контракт.

«Краснодар»: Мартынович, Газинский, Городов и легионеры

Состав «Краснодара» продолжит меняться летом. Если говорить о покинувших еще в марте расположение клуба легионерах, то вернутся в лучшем случае южноамериканцы Рамирес, Кайо и Кордоба. Эрик Ботхейм последовал примеру Классона и Кабелла и разорвал контракт с «быками». Норвежский форвард не сыграл за «Краснодар» ни минуты после своего зимнего трансфера.

Конечно, московские клубы и «Зенит» попытаются увести у «Краснодара» Сафонова и Сперцяна, а тем временем объявлено о расставании с тремя ветеранами: матч против «Ахмата» в 30-м туре РПЛ станет последним для Мартыновича, Газинского и Городова. Уходят легенды, ведь Мартынович и Газинский провели больше всего матчей за «Краснодар» в истории клуба — 268 и 281 соответственно.

ЦСКА : Марио Фернандес, Гбамен, Языджи, Дзагоев

На этой неделе из ЦСКА , славившегося еще недавно своей закрытостью, вывалилось столько информации, что хватило бы заполнить все ленты футбольных новостей. Некоторые слухи быстро нашли официальное подтверждение. Главное событие — уход Марио Фернандеса. Бразилец, получивший российский паспорт и сыгравший 33 матча за сборную России, решил приостановить карьеру, клуб пошел ему навстречу, несмотря на действовавший до 2024 года контракт.

Также на официальных ресурсах «армейцев» объявлено об уходе Жана-Филиппа Гбамена, который выступал за ЦСКА на правах аренды из «Эвертона» во второй части сезона 2021/22. ЦСКА не собирается выкупать контракт полузащитника на фоне слухов о веселой жизни, которую Гбамен якобы вел в Москве.

Много разговоров велось о будущем Языджи, но реальных шансов оставить турка в команде на следующий сезон нет, так что свой последний матч за ЦСКА арендованный у «Лилля» Юсуф уже сыграл. А вот инсайд о том, что Дзагоев завершает футбольную карьеру, не подтвердился: у Алана «и в мыслях такого не было». Так что футбол Дзагоев играть продолжит, но уже не в ЦСКА .

«Локомотив»: Рыбус

Томас Цорн уже разогнал всех, кого мог, сейчас сокращения намечаются в академии клуба, часть тренеров будет уволена. Что касается первой команды, то из почти свершившихся потерь только Мацей Рыбус, чей контракт истекает по окончании сезона. А вот Маринато Гильерме надеется договориться о продлении отношений с клубом, поэтому его в списки «на выход» пока не включаем.

«Спартак»: Кутепов, Бакаев, Рассказов, Жиго, Мозес + выступающие в арендах легионеры

У Луки Каттани летом будет много работы, «Спартак» ждут серьезные кадровые потрясения. Выступающие за европейские клубы легионеры (Тиль, Крал, Понсе, Ларссон, Хендрикс) не собираются возвращаться в Москву, нужно подыскать клуб для каждого и договориться. По слухам, «Спартак» не собирается удерживать никого из иностранцев, каждый желающий уйдет. Из актуального состава пожелает уехать к семье Мозес, который еще в апреле хотел присоединиться к «Бернли». Вероятность отъезда Виктора — 99%, а Жиго — 100%, ведь еще зимой Самуэль подписал контракт с «Марселем».

Известно, что «Спартак» не собирается продлевать контракт с Кутеповым, а с Зелимханом Бакаевым не удалось договориться об условиях. Самый горячий слух сегодняшнего дня о том, что Бакаев договорился о контракте с «Зенитом», готовится заполнить спартаковскую квоту в составе «сине-бело-голубых» после ухода Дзюбы. Что касается Рассказова, то удивит скорее продление контракта с защитником, хотя агент Николая настроен неожиданно позитивно.