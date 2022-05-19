Чемпионы России, капитан «Краснодара» и заслуженный мастер спорта. Футболисты, которые покинут топ-клубы РПЛ

Кто куда?
«Зенит»: Дзюба, Оздоев и Михаил Кержаков
Легионеры «Зенита» досрочно отправились в отпуск, в матче заключительного тура против «Нижнего Новгорода» Сергей Семак, скорее всего, выставит полностью российский состав, как и год назад против «Тамбова» в 30-м туре. Бразильцы в один голос утверждают, что начнут следующий сезон в «Зените», и хотя в нынешней ситуации таким обещаниям верим с известной долей скепсиса, на данный момент никто из легионеров не уходит. Разве что у Ловрена особая ситуация, хорват наверняка в раздумьях, и дома на него оказывается давление.
А вот стройные ряды российских футболистов точно ждут изменения. Вряд ли останется в «Зените» Артем Дзюба, которого не устроили предложения по новому контракту. Также почти наверняка покинут «Зенит» свободными агентами Магомед Оздоев и Михаил Кержаков, который должен освободить место во вратарском цеху для нового голкипера. Ни одна из потерь не видится судьбоносной, омоложение состава «сине-бело-голубых» вписывается в кадровую стратегию клуба.
«Динамо»: Шиманьски и Моро
Свежим слухам о переходе Тюкавина в «Зенит» посмеем не поверить, тем более все заинтересованные стороны категорично опровергают появившуюся в СМИ информацию. А вот отъезд молодых легионеров «бело-голубых», на которых есть спрос в Европе, почти неизбежен. Себастьян Шиманьски и Никола Моро с высокой вероятностью покинут «Динамо» будущим летом, они и этот-то сезон доигрывают только благодаря качественной работе клубного менеджмента в критический период и позиции главного тренера Сандро Шварца. Кстати, покидающего «Зенит» Магомеда Оздоева связывают именно с переходом в «Динамо», есть и другие кандидаты на укрепление полузащиты в случае расставания с Шиманьски и Моро — Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Даниил Глебов из «Ростова».
«Сочи»: Попов и, скорее всего, Касьерра
Ивелин Попов уже подписал контракт с «Левски», вступающий в силу с сезона 2022/23. После десяти лет в России болгарин возвращается на родину. Касьерру будет практически нереально удержать в условиях еврокубкового бана, тем более к колумбийцу проявляют серьезный интерес европейские клубы. В частности, финалисты Лиги Европы из Шотландии предлагают форварду контракт.
«Краснодар»: Мартынович, Газинский, Городов и легионеры
Состав «Краснодара» продолжит меняться летом. Если говорить о покинувших еще в марте расположение клуба легионерах, то вернутся в лучшем случае южноамериканцы Рамирес, Кайо и Кордоба. Эрик Ботхейм последовал примеру Классона и Кабелла и разорвал контракт с «быками». Норвежский форвард не сыграл за «Краснодар» ни минуты после своего зимнего трансфера.
Конечно, московские клубы и «Зенит» попытаются увести у «Краснодара» Сафонова и Сперцяна, а тем временем объявлено о расставании с тремя ветеранами: матч против «Ахмата» в 30-м туре РПЛ станет последним для Мартыновича, Газинского и Городова. Уходят легенды, ведь Мартынович и Газинский провели больше всего матчей за «Краснодар» в истории клуба — 268 и 281 соответственно.
ЦСКА: Марио Фернандес, Гбамен, Языджи, Дзагоев
На этой неделе из ЦСКА, славившегося еще недавно своей закрытостью, вывалилось столько информации, что хватило бы заполнить все ленты футбольных новостей. Некоторые слухи быстро нашли официальное подтверждение. Главное событие — уход Марио Фернандеса. Бразилец, получивший российский паспорт и сыгравший 33 матча за сборную России, решил приостановить карьеру, клуб пошел ему навстречу, несмотря на действовавший до 2024 года контракт.
Также на официальных ресурсах «армейцев» объявлено об уходе Жана-Филиппа Гбамена, который выступал за ЦСКА на правах аренды из «Эвертона» во второй части сезона 2021/22. ЦСКА не собирается выкупать контракт полузащитника на фоне слухов о веселой жизни, которую Гбамен якобы вел в Москве.
Много разговоров велось о будущем Языджи, но реальных шансов оставить турка в команде на следующий сезон нет, так что свой последний матч за ЦСКА арендованный у «Лилля» Юсуф уже сыграл. А вот инсайд о том, что Дзагоев завершает футбольную карьеру, не подтвердился: у Алана «и в мыслях такого не было». Так что футбол Дзагоев играть продолжит, но уже не в ЦСКА.
«Локомотив»: Рыбус
Томас Цорн уже разогнал всех, кого мог, сейчас сокращения намечаются в академии клуба, часть тренеров будет уволена. Что касается первой команды, то из почти свершившихся потерь только Мацей Рыбус, чей контракт истекает по окончании сезона. А вот Маринато Гильерме надеется договориться о продлении отношений с клубом, поэтому его в списки «на выход» пока не включаем.
«Спартак»: Кутепов, Бакаев, Рассказов, Жиго, Мозес + выступающие в арендах легионеры
У Луки Каттани летом будет много работы, «Спартак» ждут серьезные кадровые потрясения. Выступающие за европейские клубы легионеры (Тиль, Крал, Понсе, Ларссон, Хендрикс) не собираются возвращаться в Москву, нужно подыскать клуб для каждого и договориться. По слухам, «Спартак» не собирается удерживать никого из иностранцев, каждый желающий уйдет. Из актуального состава пожелает уехать к семье Мозес, который еще в апреле хотел присоединиться к «Бернли». Вероятность отъезда Виктора — 99%, а Жиго — 100%, ведь еще зимой Самуэль подписал контракт с «Марселем».
Известно, что «Спартак» не собирается продлевать контракт с Кутеповым, а с Зелимханом Бакаевым не удалось договориться об условиях. Самый горячий слух сегодняшнего дня о том, что Бакаев договорился о контракте с «Зенитом», готовится заполнить спартаковскую квоту в составе «сине-бело-голубых» после ухода Дзюбы. Что касается Рассказова, то удивит скорее продление контракта с защитником, хотя агент Николая настроен неожиданно позитивно.
- Для "Спартака" - сменить Бакаева на Дзюбу - 2++!
- Очень не равнозначный обмен...
- Для "Спартака" - сменить Бакаева на Дзюбу - 2++!
- Очень не равнозначный обмен...