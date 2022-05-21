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ПСЖ — «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

21 мая 2022, 18:51
ПСЖ — «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Мец», который состоится 21 мая 2022 года

ПСЖ

Парижский клуб уже давно не играет в полную силу и доигрывает чемпионат, часто позволяя себе заканчивать матчи вничью. Команда с большим отрывом находится на первом месте с набранными 85 баллами и не зависит от результатов последних туров Лиги 1. В предстоящей домашней встрече им предстоит сыграть с мотивированным соперником, который продолжает борьбу за выживание, поэтому зрителям будет некогда скучать.

14 мая ПСЖ на выезде разгромил «Монпелье», а восьмого числа сыграл вничью с «Труа» на своем стадионе (2:2).

«Мец»

Коллектив в последних трех матчах чемпионата Франции набрал семь очков и всеми силами пытается остаться в Лиге 1. «Мец» уже не сможет подняться выше 18 места, поэтому он борется за его сохранение, чтобы иметь право сыграть в стыковом матче плей-офф. Для этого следует в поединке с чемпионом Франции выступить не хуже, чем «Сент-Этьен», который параллельно будет играть с «Нантом» на выезде.

14 мая «Мец» обыграл на своем поле «Анже» (1:0), а восьмого числа смог одержать победу и над «Лионом» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСЖ – 1.15
  • Ничья – 9
  • Победит «Мец» – 15

Статистика

  • ПСЖ проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Мец» одержал только три победы из десяти последних встреч
  • ПСЖ выиграл 12 последних матчей подряд у «Меца»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 4 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. «Мец» будет вынужден рисковать и даже если сможет забить, вряд ли уйдет с поля без пропущенных мячей. Прогнозируем интересный и результативный поединок.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: оф сайт ПСЖ
Все комментарии
shlomo
shlomo
21 мая в 19:48
ПсЖ выиграет...
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