ПСЖ — «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1653148273

21 мая 2022, 18:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Мец», который состоится 21 мая 2022 года

ПСЖ

Парижский клуб уже давно не играет в полную силу и доигрывает чемпионат, часто позволяя себе заканчивать матчи вничью. Команда с большим отрывом находится на первом месте с набранными 85 баллами и не зависит от результатов последних туров Лиги 1. В предстоящей домашней встрече им предстоит сыграть с мотивированным соперником, который продолжает борьбу за выживание, поэтому зрителям будет некогда скучать.

14 мая ПСЖ на выезде разгромил «Монпелье», а восьмого числа сыграл вничью с «Труа» на своем стадионе (2:2).

«Мец»

Коллектив в последних трех матчах чемпионата Франции набрал семь очков и всеми силами пытается остаться в Лиге 1. «Мец» уже не сможет подняться выше 18 места, поэтому он борется за его сохранение, чтобы иметь право сыграть в стыковом матче плей-офф. Для этого следует в поединке с чемпионом Франции выступить не хуже, чем «Сент-Этьен», который параллельно будет играть с «Нантом» на выезде.

14 мая «Мец» обыграл на своем поле «Анже» (1:0), а восьмого числа смог одержать победу и над «Лионом» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.15

– 1.15 Ничья – 9

Победит «Мец» – 15

Статистика

ПСЖ проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах «Мец» одержал только три победы из десяти последних встреч

ПСЖ выиграл 12 последних матчей подряд у «Меца»

выиграл 12 последних матчей подряд у «Меца» Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 4 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. «Мец» будет вынужден рисковать и даже если сможет забить, вряд ли уйдет с поля без пропущенных мячей. Прогнозируем интересный и результативный поединок.