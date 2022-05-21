ПСЖ — «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Мец», который состоится 21 мая 2022 года
ПСЖ
Парижский клуб уже давно не играет в полную силу и доигрывает чемпионат, часто позволяя себе заканчивать матчи вничью. Команда с большим отрывом находится на первом месте с набранными 85 баллами и не зависит от результатов последних туров Лиги 1. В предстоящей домашней встрече им предстоит сыграть с мотивированным соперником, который продолжает борьбу за выживание, поэтому зрителям будет некогда скучать.
14 мая ПСЖ на выезде разгромил «Монпелье», а восьмого числа сыграл вничью с «Труа» на своем стадионе (2:2).
«Мец»
Коллектив в последних трех матчах чемпионата Франции набрал семь очков и всеми силами пытается остаться в Лиге 1. «Мец» уже не сможет подняться выше 18 места, поэтому он борется за его сохранение, чтобы иметь право сыграть в стыковом матче плей-офф. Для этого следует в поединке с чемпионом Франции выступить не хуже, чем «Сент-Этьен», который параллельно будет играть с «Нантом» на выезде.
14 мая «Мец» обыграл на своем поле «Анже» (1:0), а восьмого числа смог одержать победу и над «Лионом» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.15
- Ничья – 9
- Победит «Мец» – 15
Статистика
- ПСЖ проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Мец» одержал только три победы из десяти последних встреч
- ПСЖ выиграл 12 последних матчей подряд у «Меца»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 4 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. «Мец» будет вынужден рисковать и даже если сможет забить, вряд ли уйдет с поля без пропущенных мячей. Прогнозируем интересный и результативный поединок.