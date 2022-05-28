Роналду побеждал в Лиссабоне, Бэйл — в Кардиффе, а Бензема хочет покорить Париж. Домашние триумфы в ЛЧ

1653728138

вчера, 11:55

Футбол не знает границ, но победы в родной стране всегда особенные.

Лионелю Месси, или Неймару, Мохамеду Салаху или Садио Мане не светит домашняя победа в Лиге чемпионов, они континентом ошиблись, но европейские футболисты от таких незабываемых моментов не застрахованы. Сегодняшний вечер на «Стад Де Франс» может стать особенным для французской диаспоры «Реала» во главе с Каримом Бензема или для защитника «Ливерпуля» Ибрахима Конате, который родился и вырос в Париже, начал свой путь в футболе в одноименном клубе. Узнаем, кому такая удача улыбалась прежде.

Финал Лиги чемпионов 1992/93 в Мюнхене: Руди Феллер («Марсель»)

В первом же финале современной Лиги чемпионов обнаружен победитель, питавшийся силой родной земли, причем у Руди Феллера не только немецкий паспорт, но и непосредственно с Мюнхеном очевидные связи. Сам форвард родом из Гессена (земля в центральной Германии, крупнейший город — Франкфурт-на-Майне), однако по молодости провел пару лет в городе на реке Изар, причем играл не за «Баварию», а за «Мюнхен-1860». Феллер выдал самый результативный сезон в карьере, выступая в Мюнхене (39 голов в 39 матчах), и выиграл Лигу чемпионов на «Олимпиаштадион».

Финал Лиги чемпионов 1995/96 в Риме: Анджело Ди Ливио и весь «Ювентус»

Куда любопытнее в контексте этого разговора победы «своих» из «чужих» команд, но случались и триумф целых клубов у себя на родине, хотя Рим домом туринского «Ювентуса» в прямом смысле не является. Как бы то ни было, сломить «Аякс» в серии пенальти помогла итальянская земля, поэтому Феррара, Верховод, Конте, Виалли, Дель Пьеро, Раванелли могут считать этот успех домашним. А вот если сужать выборку, то лавровым венцом стоит отметить в первую очередь римлянина Анджело Ди Ливио, который в начале второго тайма финального матча заменил португальца Паулу Соузу.

Финал Лиги чемпионов 1996/97 в Мюнхене: Ройтер, Ридле и дортмундская «Боруссия»

Год спустя Лигу чемпионов снова выиграла команда, в чьей стране проходил финал. Теперь упомянутый выше Паулу Соуза играл уже за дортмундскую «Боруссию» против «Ювентуса», а из чемпионского состава выделяем баварцев Карла-Хайнца Ридле, оформившего дубль, и Штефана Ройтера, который первым поднял трофей над головой.

Финал Лиги чемпионов 1997/98 в Амстердаме: Кларенс Зеедорф («Реал»)

Вторая и не последняя победа Кларенса Зеедорфа в Лиге чемпионов, голландец остается единственным футболистом, побеждавшим с тремя разными клубами: с «Аяксом» (1995), «Реалом» (1998) и «Миланом» (2003 и 2007). «Реал» до этой победы не брал Кубок чемпионов 32 года, самое долгое в истории «Королевского клуба» ожидание главного футбольного трофея Старого Света завершилось в Амстердаме, где Зеедорф лучше, чем его соотечественник Давидс из «Ювентуса», воспользовался силой родной земле. Забавный факт: оба голландца, игравшие в финале Лиги чемпионов 1998 года родились в Парамарибо, столице Суринама.

Финал Лиги чемпионов 1999/2000 в Париже: Николя Анелька и Кристиан Карамбе («Реал»)

А ведь «Реал» уже побеждал в финале Лиги чемпионов на «Стад Де Франс»: 22 года назад разгромили «Валенсию» в Сен-Дени — 3:0. Французы тоже отметились: Николя Анелька вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут в линии атаки с Раулем и Морьентесом, а Кристиан Карамбе провел игру на скамейке запасных.

Финал Лиги чемпионов 2005/06 в Париже: Людовик Жюли («Барселона»)

Между двумя финалами на «Стад Де Франс», между которыми прошло шесть лет, ни один футболист не мог похвастаться победой в Лиге чемпионов в своей стране, но тут можно было заказывать банкет заранее: либо французский отряд «Арсенала» (Венгер, Анри, Пирес, Клиши, Фламини), либо Людовик Жюли из «Барсы». В итоге, трофей достался парню из Лиона.

Финал Лиги чемпионов 2013/14 в Лиссабоне: Криштиану Роналду, Пепе и Фабиу Коэнтрау («Реал»)

В свой первый заход в «Реал» Карло Анчелотти принес мадридцам «Десиму», а остросюжетный финал против «Атлетико» проходил в Лиссабоне, что придавало дополнительную мотивацию португальцам, коих в заявках команд набралось на квартет: Роналду, Коэнтрау и Пепе из «Реала», а также Тьягу из «Атлетико». До 90+3 минуты Кубок чемпионов шел в руки Тьягу, а потом пришел Серхио Рамос и перевел игру в дополнительное время, где забивали Бэйл, Марсело и Роналду с пенальти.

Финал Лиги чемпионов 2014/15 в Берлине: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Тер Штеген выиграл Лигу чемпионов в своем первом сезоне за «Барселону». Сам Марк-Андре из Менхенгладбаха, но победа в Берлине, по собственному признанию вратаря, стала особенным событием в его карьере.

Финал Лиги чемпионов 2016/17 в Кардиффе: Гарет Бэйл («Реал»)

Гарет Бэйл одержал с «Реалом» четыре победы в Лиге чемпионов, дважды он забивал победные голы в финалах, но третий по счету триумф стал для Гарета особенным, пусть даже он остался в запасе и появился на поле только на 77-й минуте. В эндшпиле сезона 2016/17 «Реал» сражался за победу в Лиге чемпионов с «Ювентусом» в Кардиффе — родном городе валлийца.

Финал Лиги чемпионов 2018/19 в Мадриде: Альберто Морено («Ливерпуль»)

В своем последнем сезоне за «Ливерпуль» Морено почти не играл, в триумфальном розыгрыше Лиги чемпионов андалусиец провел на поле только 8 минут, но в заявку на финальный матч попал, Кубок чемпионов на испанской земле нянчил, поэтому упоминаем для полноты протокола.

Финал Лиги чемпионов 2021/22 в Париже: Карим Бензема, Ферлан Менди и Эдуардо Камавинга («Реал») или Ибрахима Конате («Ливерпуль»)

В прошлом году удача обошла стороной Рубена Диаша, Жоау Канселу и Бернарду Силву из «Манчестер Сити», хотя они играли против «Челси» в Португалии. На этот раз кто-то точно выиграет дома, цепочка французских побед на «Стад Де Франс» не прервется: выиграет парижанин Конате или трио его соотечественников из «Реала», у которых есть кое-что общее с тремя французами, которые уже побеждали в Лиге чемпионов на «Стад Де Франс». Как минимум, все они представляют французские клубы, как максимум, можно провести параллели по месту рождения:

-Людовик Жюли и Карим Бензема родились в Лионе.

- Николя Анелька и Ферлан Менди из столичного региона, между их родными городками около 30 километров.

- Кристиан Карамбе и Эдуардо Камавинга появились на свет за пределами Франции — в Новой Каледонии и Анголе соответственно.