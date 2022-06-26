Подмена для Бензема, молодая полузащита и дилемма Азара. Как «Реал» изменится этим летом

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26 июня 2022, 16:45

Анчелотти продолжает перестройку.

Кариму нужен резервист по позиции

Возможно, «Реал» проведет переговоры с командами для Лунина, а потом все арендные сделки сорвутся, оставят сменщика Куртуа у себя, ведь в клубе им довольны. Такого же человека на подхвате у Бензема нет, а Карим провел насыщенный сезон. Впереди новые клубные приключения против «Барселоны», которая за лето станет сильнее, если приедет Левандовски и защитники. Впереди чемпионат мира в Катаре, где Кариму нужно показать себя. Поэтому «Реал» ищет молодого форварда на скамейку.

Майоралю незачем доверять снова, а 28-летнему Мариано Диасу надоело сидеть на скамейке – агент объявил, что ищут новый клуб. В качестве сменщика Бензема видят Матеуса Насименто, которого присмотрел скаут Калафат. Этот специалист выбрал для «Реала» других талантов. Кудрявый бразилец не похож по стилю на Бензема. Странно, что их сравнивают, ведь 18-летний форвард скорее как Нуну Гомеш. Бразильцы попросят 50 млн евро, ему надо смириться с ролью резервиста, а в 2024-м активируется опция в контракте Холанда. Перес хочет забрать норвежца за 150 млн евро. Не факт, что Бензема получит настолько крутого сменщика, как Матеус, возможно, найдут кого-то проще.

Карвахалю пригодится подстраховка

Проблема Анчелотти – нельзя врать новичкам, что их берут в основу. Когда у Карвахаля нет проблем с сердцем или традиционных футбольных травм, то Даниэль в железной основе. Следовательно, хватает усилий форварда Васкеса на фланге, а также внутренних резервов, вроде Вальехо. Но в Мадриде говорят, что Лукас устал быть запасным, ищет новый клуб. А для Вальехо могут выбрать аренду. В таком случае справа можем увидеть Начо, но хотелось бы работы на перспективу.

Менди потерял резервиста в лице Марсело, а Гутьеррес может попроситься на год в аренду. Пора прикинуть, хватит ли внутренних резервов. Справа на худой конец сыграет Рюдигер, умеет тащить мяч вперед, а слева, если немец окажется в паре с Милитао в центре, можно использовать Алабу. Но такая логика опасная. Можно раздать молодых, отпустить Лукаса Васкеса, а потом одна-две травмы – привет Начо в основе на всех позициях. Чтобы не пришлось делать из Родриго латераля, пора трезво оценить воспитанников. Если явно прибавляют – проблемы на флангах не будет.

Разделить легенд и молодых в центре

Еще одна трансферно-тактическая задача Анчелотти. Важно убедиться, что Тчуамени, Вальверде и Камавинга могут сформировать гармоничное трио. При поддержке Каземиро, Модрича и Крооса любой из франко-уругвайского будущего «Реала» является игроком для финала ЛЧ . Даже Тчуамени, пускай хавбек пока без «ушастого» кубка в личной коллекции. Но надо готовиться к тому, что через пару лет потеряют Модрича. Также учтут, что у Тони Крооса непростой характер. Вероятно, не продлит контракт через год.

А Каземиро нуждался в подстраховке, ведь все запомнили его великолепные матчи, но были неудачные, особенно рядовые. Та же история, что в центре защиты. Милитао и Абала оставляли Куртуа работу. Сейчас можно создать обновленную линию – Карвахаль, Милитао, Рюдигер и Алаба, но в этой обороне никто не является идеально надежным защитником. А резкость скоростной, но рискованной обороны должна соединиться с привычной плавностью полузащиты, которую разбавляют ребятами, способными прессинговать вместо ветеранов.

Анчелотти пора выдать вольную Азару

Бэйл досидел щедрый контракт, теперь будет играть в гольф в США . У Иско тоже истекает контракт через пару дней, а Рюдигер уже взял его 22-й номер. «Рома» и «Бетис» присматриваются к атакующему испанцу, который не закрепился в железной основе «сливочных». Похожая проблема у Асенсио. И поскольку Марко просит гарантировать ему больше времени в основе с новым контрактом, что Анчелотти сделать не может – ждем уход испанца. У него получится, как у Себальоса, сидеть на лавке Дани не стоит.

В атаке Йович мог стать сменой для Бензема или даже временным напарником в схеме «4-4-2», но Луку снова планируют отдать в аренду. Карло не увидел в нем правильного резервного форварда. А поскольку «Реал» не потратил сумасшедшие деньги на сделку со свободным агентом Мбаппе, то может работать с сэкономленными деньгами, усиливая другие позиции. Многие фанаты «Реала» мечтают, чтобы в новом сезоне Родриго справа прошел путь Винисиуса. Но чтобы расчистить место для бразильца и не провоцировать Анчелотти на игру с ромбом и Азаром в роли «десятки», надо сделать паузу в отношениях с Эденом. Бельгийца стоит отдать в аренду.

Возможно, нужен правый вингер

Временное прощание с Азаром – навсегда его никто не заберет, ведь дорого, а также точка в отношениях с Асенсио позволят Пересу выбрать еще одного человека на правый фланг, если Анчелотти не согласен, что Родриго покажет класс. Забавно, что такого футболиста толком не искали. Мбаппе не форвард правого фланга, его приезд повлиял бы на позиции умницы Винисиуса, который справился с критикой и прибавил. Ни Азар, ни Асенсио, ни Иско не являются прямыми конкурентами вингеру Родриго. Конечно, помним о гибридной роли Вальверде – возможно, уругваец перейдет на правый фланг атаки, одновременно превращаясь в десятку, кода Винисиус и Бензема сыграют на одной линии.

Но в таком случае травма самого Родриго лишает после всех аренд и расставания варианта с чистым правым вингером. Разве что Винисиуса туда поставить, а Алабу поднять аж в атаку, что необязательно скажется положительно. Пускай у «Реала» немного болезненных дилемм по тактике и составу – старик Перес плавно заходит во французско-бразильскую футбольную реку, набрал молодых новичков, у совершенства нет границы. Куртуа не даст соврать – «Реал» прижимали к воротам «Барселона», ПСЖ , «Челси» и «Ливерпуль». Прогулочной и легкой победы в Лиге чемпионов не было, следовательно, нужно думать о глубине состава, а еще о передаче тактических ключей.