Роналду не для продажи, приближение Де Йонга и надежда на Эриксена. Очень странные дела МЮ этим летом

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27 июня 2022, 13:16

«Дьяволы» испытывают терпение фанатов.

В то время как у «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Тоттенхэма» уже есть заметные новички (а у некоторых и не по одному), «Манчестер Юнайтед», больше других нуждающийся в кадровом преображении после провального сезона, к концу июня не совершил ни одного трансфера. Это значит, что Эрику тен Хагу предстоит встраивать новых футболистов по ходу предсезонной подготовки, что только усложняет задачу нового тренера «Ман Юнайтед». А ведь отсутствие трансферов вызывает беспокойство не только у фанатов, но и внутри команды: в частности, пассивность клуба может повлиять на планы Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что КриРо останется на «Олд Траффорд»

На прошлой неделе появилась информация о встрече агента Криштиану Роналду с новым боссом «Челси» Тоддом Боэли. До сенсационного трансфера еще далеко, но утечка информации, когда речь идет о таких делах, не могла быть случайной. Португальская звезда заявляет «Манчестер Юнайтед» о своем недовольстве. Криштиану был готов покинуть «Олд Траффорд» после непопадания команды в Лигу чемпионов, однако Эрик тен Хаг сумел убедить обладателя пяти «Золотых мячей».

Речь шла и о роли Роналду в команде, и о спортивных амбициях, которые пока никоим образом не подтверждаются. Сегодня у МЮ стартует подготовка к новому сезону, и ожидается, что на первой тренировке у Эрика тен Хага будет от 12 до 15 футболистов. Часть игроков покинули «Юнайтед», сборники, в том числе Роналду, выйдут из отпуска позже из-за участия в матчах Лиги Наций. Так или иначе, картина не слишком оптимистичная.

Тен Хаг уже не раз подчеркивал, что хочет сохранить Роналду в команде, но для этого манкунианцы в ближайшую неделю должны дать португальцу повод для возвращения в «Манчестер Юнайтед» в виде мощного трансфера. Криштиану готов остаться, но только на своих условиях, а если он твердо решит уйти, то действующий до следующего лета контракт его точно не удержит. Своей пассивностью клуб может лишить тен Хага поддержки Роналду, которой голландский тренер заручился после личного общения с форвардом:

Я знаю, что наш новый тренер проделал фантастическую работу в «Аяксе». Он грамотный и опытный специалист, но ему также нужно время и доверие. Все в команде должно быть подчинено его решениям. Конечно, я надеюсь, что тен Хаг добьется успеха, ведь если он будет успешен здесь, то и «Ман Юнайтед» будет успешен. Так что я желаю ему всего наилучшего, давайте верить, что в следующем году мы вместе выиграем трофей.

Сделка по приобретению Френки Де Йонга все ближе

После неудачной кампании болельщики «Манчестер Юнайтед» разогнали бы полкоманды, дай им волю, однако прагматичный подход подсказывает, что трансферная стратегия манкунианцев должна быть скорректирована с учетом непопадания в Лигу чемпионов. Нужны два-три точечных системных трансфера и подписания в обойму. Маркером всего трансферного окна должно стать приглашение Де Йонга: тен Хаг уже работал с полузащитником в «Аяксе», «Ман Юнайтед» нужен полузащитник после ухода Погба и Матича, а Де Йонг способен стать системообразующим игроком в команде, привыкшей жить в хаосе.

Завершение этой сделки подбодрит всех в команде и клубе, так что «Манчестер Юнайтед» очень важно привести Френки на «Олд Траффорд». Согласно последней информации, переговоры с «Барселоной» продвигаются в позитивном ключе, в Манчестере растет уверенность, что в город приедет еще один талантливый голландец. Помогает тот факт, что «Барсе» нужны деньги, поэтому каталонцы вынуждены быть более сговорчивыми. Клубы близки к компромиссу по сумме компенсации.

В то же время, «Манчестер Юнайтед» не торопится со сделкой, на каждом шаге оценивая разумность выдвигаемых противоположной стороной условий. Новый исполнительный директор манкунианцев Ричард Арнольд недавно разоткровенничался с фанатами и признал, что клуб годами нелепо «сжигал деньги». От такой практики МЮ собирается отказаться, но важно не броситься в другую крайность: скряги и тугодумы обычно не получают тех игроков, которые необходимы команде. А Френки Де Йонг очень нужен «Ман Юнайтед».

Сохраняется интерес к Эриксену, Мартинесу и Антони

Де Йонг — главная цель «красных дьяволов» на трансферном рынке, но есть и другие футболисты, которых желает тренировать тен Хаг. В частности, у Эрика есть желание заманить на «Олд Траффорд» Кристиана Эриксена, который вернулся в футбол после коллапса со здоровьем на Евро-2020. У датчанина нет контрактных обязательств перед «Брентфордом», но есть человеческие, к тому же семье Эриксена комфортно в Лондоне, а сам Кристиан хочет иметь гарантированную игровую практику перед ЧМ -2022. МЮ обсуждает детали контракта с представителями датчанина, но последнее слово остается за футболистом.