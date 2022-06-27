Сын Симеоне заинтересовал «Ювентус» и «Севилью». Джованни — один из лучших бомбардиров Серии А

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27 июня 2022, 10:30

Выдал свой лучший сезон в карьере.

Кажется, прекрасный сезон для 26-летнего Джованни Симеоне может преобразоваться не только в успешное заключение контракта с «Вероной», но и в шанс проявить себя на топ-уровне. 17 июня «мастифы» объявили о выкупе Эль Чолито у «Кальяри», вылетевшего по итогам минувшего сезона в Серию В, за 10,5 млн евро. За последние годы «Верона» стала железным середняком высшего итальянского дивизиона, поэтому полноценный переход в этот клуб для Симеоне-младшего смело можно назвать прогрессом, так как раньше в его карьере, помимо «Кальяри», были из года в год лихорадочные «Дженоа» и «Фиорентина».

Однако за пару недель до перехода в «Верону» и почти сразу после персону Джованни связали с именитыми клубами — «Ювентусом» и «Севильей». А прошлым летом на радарах с детальными трансферными подробностями появлялись «Краснодар» и «Зенит», но в итоге, по сообщениям СМИ , форвард не захотел перебираться в Россию. И если по итогам позапрошлого сезона, в котором Симеоне забил 6 голов и сделал 2 ассиста, интерес клуба уровня «Зенита» (ведь были еще «Вест Хэм» и «Марсель») был оправдан, то по итогам минувшего появление топ-клубов рядом с именем аргентинца выглядит таким же логичным развитием событий.

В сезоне-2021/22 Джованни сыграл в 36 матчах Серии А, забил 17 голов и сделал 6 ассистов, практически в три раза улучшив свою результативность и солидно спрогрессировав почти по всем статистическим показателям. До этого лучшим для Джови был сезон-17/18 в составе «Фиорентины» — 41 матч, 15 голов и 4 ассиста.

Удары за игру (сезон-2021/22 > сезон-2020/21): 2 > 1.3

Выигранная борьба в воздухе за игру: 1.7 > 0.9

Ключевые передачи за игру: 0.7 > 0.4

Дриблинг за игру: 0.7 > 0.5

Заработал фолов за игру: 1.7 > 0.8

Передачи за игру: 18.6 > 10.2

Длинные передачи за игру: 0.3 > 0.1

Отборы: 0.8 > 0.7

Общий рейтинг: 6.89 > 6.45

В таблице бомбардиров Чолито разделил 4-ю строчку с Тэмми Абрахамом («Рома»), однако у аргентинца все голы с игры, англичанин же 3 раза реализовал пенальти. Главными сильными сторонами Симеоне являются завершение атаки, удары по воротам, весомый вклад в оборону. Часто бьет из сложных ситуаций, при этом у него на пять голов больше, чем ему отводит модель xG. Проблемы же нередко проявляются в контроле мяча, слабом ориентировании при офсайдах и иногда ненужных фолах. При этом часто для своей позиции Джованни работает на отборах — кровь опорного хавбека дает о себе знать. Возраст в 26 лет подразумевает выход на пик карьеры и несмотря на только-только подписанный контракт с «Вероной» шанс на трансфер в топ-клуб уже в это трансферное окно или следующее весьма высок, в идеале Эль Чолито было бы показать в новом сезоне как минимум те же показатели.

«Ювентус»

В начале июня La Gazzetta dello Sport сообщил, что на аргентинца претендует туринский клуб. На тот момент контракт Симеоне еще принадлежал «Кальяри», и доводом источника служил тот факт, что из-за вылета во второй дивизион сардинцы пошли бы на уступки и согласились бы продать игрока за 15 млн евро. В итоге Джованни забрала «Верона» за 10,5 млн.

Сохраняет ли «Юве» интерес к Симеоне СМИ не сообщали. В составе туринцев на позиции Чолито есть Душан Влахович и Мойзе Кин (аренда из «Эвертона» до лета 2023-го), при этом клуб покидают Пауло Дибала и Альваро Мората. Пиковый Джованни вполне вписался бы в атаку Аллегри, однако лишь как игрок ротации, по крайней мере при таких же пиковых Влаховиче и Кине.

«Севилья»

Об интересе нервионцев уже после перехода в «Верону» сообщил инсайдер Николо Шира. По информации итальянца, «Севилья» запросила информацию по форварду. И пробиться в основу этого клуба на бумаге выглядит явно попроще. У лучшего бомбардира красно-белых 25-летнего Рафы Мира в минувшем сезоне 10 голов. 6 голов у Лукаса Окампоса и 5 у Эрика Ламелы — оба вингеры. Команде очень сильно недоставало забивного центрнапа, «Севилья» — шестая по количеству голов за сезон (53). С хорошим ассистентом в лице того же Ивана Ракитича у Джованни будет побольше шансов на успешное завершение атак, чем в составе «Вероны».

Вывод

Симеоне-младший показал свою лучшую статистику в карьере в типично намуштрованной тренерской команде, основной концепцией которой является высокий персональный прессинг. И Джованни, унаследовавший характер своего отца, при таком стиле как рыба в воде. Поэтому гипотетически Чолито отлично смотрелся бы в составе «Аталанты», «Боруссии» Дортмунд или «РБ Лейпциг», если говорить об обязательном повышении в классе.

Однако наиболее вероятным развитием событий станет полноценный сезон в составе «Вероны», который и должен показать, способен ли Джованни Пабло Симеоне Бальдини на стабильно высокий уровень игры, гарантирующий приглашение от топ-клубов, один из которых может проявить интерес наиболее старательно. А ведь слухи уже были, пускай и от сомнительных источников.