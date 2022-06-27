Планы «Ливерпуля» на следующее лето и Стерлинг в «Челси». Топ-клубы АПЛ готовят трансферы

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27 июня 2022, 18:30

Какую сделку ждете больше всего?

«Вест Хэм» готовится к победе в Лиге Конференций и прыжку в топ-4

В завершившемся сезоне «Вест Хэм» занял седьмое место в АПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы. Команда Дэвида Мойеса могла рассчитывать и на большее, но не хватило глубины состава. Именно над этим «молотобойцы» намерены поработать этим летом. Уже заключен контракт с центральным защитником Наифом Агером из «Ренна», осталось уладить мелкие детали в сделке по переходу Ареоля. Французский вратарь провел прошлый сезон в «Вест Хэме» на правах аренды, а теперь лондонцы выкупают Альфонсо у ПСЖ и подписывают с ним контракт на пять лет.

Фанаты, конечно, ждут новичков в линию атаки, особенно на позицию центрфорварда, где в одиночестве обосновался Майкл Антонио. Судя по свежим слухам, планы у «Вест Хэма» наполеоновские. В шорт-лист «молотобойцев» входят нападающий Армандо Бройя, вингеры Джесси Лингард (свободный агент) и Арно Данджума («Вильярреал»), а также центральный полузащитник Джеймс Уорд-Праус. Если «Вест Хэм» подпишет всех этих игроков, то будет обязан бороться за путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» усложняет жизнь тен Хагу своей неторопливостью

Ситуацию в «Манчестер Юнайтед» сегодня обсуждали подробно. Трансферов у манкунианцев пока нет, есть только мечты: хотят подписать Френки де Йонга, соблазняют Кристиана Эриксена, присматриваются к футболистам «Аякса» с подачи Эрика тен Хага. Кстати, в Нидерландах набирает популярность мнение, что работа в «Манчестер Юнайтед» обернется большим разочарованием для тен Хага. Голландский журналист Марсель ван дер Кран считает, что Эрика ждет «ужасная предсезонная подготовка», поскольку МЮ не подписал ни одного футболиста, а команда не укомплектована для решения больших задач.

«Арсенал»: три новичка и Габриэль Жезус в уме

В отличие от МЮ , «Арсенал» ярко реагирует на трансферном рынке на свое непопадание в Лигу чемпионов и возвращение в еврокубки. В июне «канониры» сначала договорились о трансфере 19-летнего вингера «Сан-Паулу» Маркиньоса, затем подписали атакующего полузащитника «Порту» Фабиу Виейру за 35 миллионов евро, а сегодня закрыли сделку по приобретению голкипера сборной США Мэтью Тернера из «Нью-Инглэнд Революшн».

Несмотря на такую активность, главные летние трансферы «Арсенала» по-прежнему впереди: в Лондон должны приехать защитник сборной Аргентины и нападающий сборной Бразилии. Из Голландии сообщают, что «Арсенал» торгуется с «Аяксом» за Лисандро Мартинеса. Соглашение пока не достигнуто, но клубы могут прийти к компромиссу в ходе дальнейших переговоров. Между тем надежные источники подтверждают достижение принципиальной договоренности между «Арсеналом» и «Ман Сити» по трансферу Габриэля Жезуса за 45 миллионов фунтов.

Антонио Конте хочет сделать «Тоттенхэм» великим

Очень деловито и по-взрослому ведет себя на трансферном рынке «Тоттенхэм», чувствуется влияние Антонио Конте, который не стал бы браться за бесперспективный проект. «Шпоры» уже подписали свободными агентами Ивана Перишича и Фрейзера Форстера, а также заплатили 29 миллионов евро за полузащитника «Брайтона» Ива Биссума. Останавливаться на достигнутом «Тоттенхэм» не намерен, и сегодня стало известно, что лондонцы готовят «пакетное предложение» «Эвертону».

«Шпоры» хотят подписать двух игроков мерсисайдского клуба — бразильского нападающего Ришарлисона и 21-летнего вингера Энтони Гордона, которого в «Тоттенхэме» считают талантливым игроком и правильной ставкой на будущее. Кроме того, Антонио Конте нужен еще один центральный защитник. Среди кандидатов Клеман Ленгле из «Барселоны» и Йошко Гвардиол из «РБ Лейпциг». «Тоттенхэм» ведет себя так, будто хочет выиграть какой-нибудь трофей. А что, а вдруг?

«Челси» сделал предложение «Ман Сити» по Рахиму Стерлингу

Петр Чех, занимавший в «Челси» должность технического директора и консультанта по спортивным вопросам, покинул клуб. Минус легенда и плюс ноль новичков — пока не самый радужный баланс новых владельцев. «Синие» фигурируют в разных трансферных сюжетах, но пока не довели ни одно дело до конца, хотя прямо сейчас ведут охоту на звездного новичка.

«Челси» пытается вытащить из «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. «Горожане» открыты к диалогу, но пока не получили предложение, которое бы их полностью устроило. Впрочем, здесь возможна долгая игра в «гляделки», ведь у Рахима следующим летом истекает контракт с «Сити», и его желание уйти заставляет клуб действовать.

Томас Тухель уже обсудил со Стерлингом футбольные дела, но для начала должны «поговорить» деньги. «Манчестер Сити» хочет за своего футболиста 50 миллионов фунтов, а «Челси» намеревается сбить цену. Интерес к Стерлингу предельно серьезный, но свет клином на нем не сходится, среди вариантов усиления можно встретить Ришарлисона, за которого придется побороться с «Тоттенхэмом», и Усмана Дембеле, чей контракт с «Барселоной» истекает на этой неделе.

«Ливерпуль» строит планы на будущий год

У кого все распланировано заранее, так это у «красных». Этим летом «Ливерпуль» отпустил в «Баварию» Садио Мане и подписал Дарвина Нуньеса на позицию центрфорварда. Также мерсисайдцы провернули два трансфера «на вырост», 19-летний Фабиу Карвальо и 18-летний Калвин Рэмзи вместе обошлись в 10 миллионов евро с хвостиком. Первоочередных трансферных задач у «Ливерпуля» не осталось, но есть грандиозные планы на будущее.

«Ливерпуль» должен быть готов к возможному уходу Мохамеда Салаха, в клубе уже есть шорт-лист кандидатов на замену египтянина. А еще в 2023 году Юрген Клопп хочет подписать Джуда Беллингхэма из дортмундской «Боруссии». Гвардиола тоже восхищается молодым англичанином, но «Ман Сити» берет Калвина Филлипса и создает убийственную конкуренцию в полузащите, в то время как Клопп хочет заманить Джуда обещанием места в старте. Впрочем, у «Ливерпуля» есть опасный конкурент из другой страны: мадридский «Реал» тоже включил Беллингхэма в трансферные планы на 2023-й.

«Манчестер Сити» не только продает, но и покупает