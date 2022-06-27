Планы «Ливерпуля» на следующее лето и Стерлинг в «Челси». Топ-клубы АПЛ готовят трансферы

Какую сделку ждете больше всего?
«Вест Хэм» готовится к победе в Лиге Конференций и прыжку в топ-4
В завершившемся сезоне «Вест Хэм» занял седьмое место в АПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы. Команда Дэвида Мойеса могла рассчитывать и на большее, но не хватило глубины состава. Именно над этим «молотобойцы» намерены поработать этим летом. Уже заключен контракт с центральным защитником Наифом Агером из «Ренна», осталось уладить мелкие детали в сделке по переходу Ареоля. Французский вратарь провел прошлый сезон в «Вест Хэме» на правах аренды, а теперь лондонцы выкупают Альфонсо у ПСЖ и подписывают с ним контракт на пять лет.
Фанаты, конечно, ждут новичков в линию атаки, особенно на позицию центрфорварда, где в одиночестве обосновался Майкл Антонио. Судя по свежим слухам, планы у «Вест Хэма» наполеоновские. В шорт-лист «молотобойцев» входят нападающий Армандо Бройя, вингеры Джесси Лингард (свободный агент) и Арно Данджума («Вильярреал»), а также центральный полузащитник Джеймс Уорд-Праус. Если «Вест Хэм» подпишет всех этих игроков, то будет обязан бороться за путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
«Манчестер Юнайтед» усложняет жизнь тен Хагу своей неторопливостью
Ситуацию в «Манчестер Юнайтед» сегодня обсуждали подробно. Трансферов у манкунианцев пока нет, есть только мечты: хотят подписать Френки де Йонга, соблазняют Кристиана Эриксена, присматриваются к футболистам «Аякса» с подачи Эрика тен Хага. Кстати, в Нидерландах набирает популярность мнение, что работа в «Манчестер Юнайтед» обернется большим разочарованием для тен Хага. Голландский журналист Марсель ван дер Кран считает, что Эрика ждет «ужасная предсезонная подготовка», поскольку МЮ не подписал ни одного футболиста, а команда не укомплектована для решения больших задач.
«Арсенал»: три новичка и Габриэль Жезус в уме
В отличие от МЮ, «Арсенал» ярко реагирует на трансферном рынке на свое непопадание в Лигу чемпионов и возвращение в еврокубки. В июне «канониры» сначала договорились о трансфере 19-летнего вингера «Сан-Паулу» Маркиньоса, затем подписали атакующего полузащитника «Порту» Фабиу Виейру за 35 миллионов евро, а сегодня закрыли сделку по приобретению голкипера сборной США Мэтью Тернера из «Нью-Инглэнд Революшн».
Несмотря на такую активность, главные летние трансферы «Арсенала» по-прежнему впереди: в Лондон должны приехать защитник сборной Аргентины и нападающий сборной Бразилии. Из Голландии сообщают, что «Арсенал» торгуется с «Аяксом» за Лисандро Мартинеса. Соглашение пока не достигнуто, но клубы могут прийти к компромиссу в ходе дальнейших переговоров. Между тем надежные источники подтверждают достижение принципиальной договоренности между «Арсеналом» и «Ман Сити» по трансферу Габриэля Жезуса за 45 миллионов фунтов.
Антонио Конте хочет сделать «Тоттенхэм» великим
Очень деловито и по-взрослому ведет себя на трансферном рынке «Тоттенхэм», чувствуется влияние Антонио Конте, который не стал бы браться за бесперспективный проект. «Шпоры» уже подписали свободными агентами Ивана Перишича и Фрейзера Форстера, а также заплатили 29 миллионов евро за полузащитника «Брайтона» Ива Биссума. Останавливаться на достигнутом «Тоттенхэм» не намерен, и сегодня стало известно, что лондонцы готовят «пакетное предложение» «Эвертону».
«Шпоры» хотят подписать двух игроков мерсисайдского клуба — бразильского нападающего Ришарлисона и 21-летнего вингера Энтони Гордона, которого в «Тоттенхэме» считают талантливым игроком и правильной ставкой на будущее. Кроме того, Антонио Конте нужен еще один центральный защитник. Среди кандидатов Клеман Ленгле из «Барселоны» и Йошко Гвардиол из «РБ Лейпциг». «Тоттенхэм» ведет себя так, будто хочет выиграть какой-нибудь трофей. А что, а вдруг?
«Челси» сделал предложение «Ман Сити» по Рахиму Стерлингу
Петр Чех, занимавший в «Челси» должность технического директора и консультанта по спортивным вопросам, покинул клуб. Минус легенда и плюс ноль новичков — пока не самый радужный баланс новых владельцев. «Синие» фигурируют в разных трансферных сюжетах, но пока не довели ни одно дело до конца, хотя прямо сейчас ведут охоту на звездного новичка.
«Челси» пытается вытащить из «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. «Горожане» открыты к диалогу, но пока не получили предложение, которое бы их полностью устроило. Впрочем, здесь возможна долгая игра в «гляделки», ведь у Рахима следующим летом истекает контракт с «Сити», и его желание уйти заставляет клуб действовать.
Томас Тухель уже обсудил со Стерлингом футбольные дела, но для начала должны «поговорить» деньги. «Манчестер Сити» хочет за своего футболиста 50 миллионов фунтов, а «Челси» намеревается сбить цену. Интерес к Стерлингу предельно серьезный, но свет клином на нем не сходится, среди вариантов усиления можно встретить Ришарлисона, за которого придется побороться с «Тоттенхэмом», и Усмана Дембеле, чей контракт с «Барселоной» истекает на этой неделе.
«Ливерпуль» строит планы на будущий год
У кого все распланировано заранее, так это у «красных». Этим летом «Ливерпуль» отпустил в «Баварию» Садио Мане и подписал Дарвина Нуньеса на позицию центрфорварда. Также мерсисайдцы провернули два трансфера «на вырост», 19-летний Фабиу Карвальо и 18-летний Калвин Рэмзи вместе обошлись в 10 миллионов евро с хвостиком. Первоочередных трансферных задач у «Ливерпуля» не осталось, но есть грандиозные планы на будущее.
«Ливерпуль» должен быть готов к возможному уходу Мохамеда Салаха, в клубе уже есть шорт-лист кандидатов на замену египтянина. А еще в 2023 году Юрген Клопп хочет подписать Джуда Беллингхэма из дортмундской «Боруссии». Гвардиола тоже восхищается молодым англичанином, но «Ман Сити» берет Калвина Филлипса и создает убийственную конкуренцию в полузащите, в то время как Клопп хочет заманить Джуда обещанием места в старте. Впрочем, у «Ливерпуля» есть опасный конкурент из другой страны: мадридский «Реал» тоже включил Беллингхэма в трансферные планы на 2023-й.
«Манчестер Сити» не только продает, но и покупает
«Горожане» могут отпустить двух футболистов в клубы из «Большой шестерки» АПЛ: Стерлинга — в «Челси», Жезуса — в «Арсенал». Как сказал Гвардиола, он не желает видеть в своей команде недовольных игроков. Но если избавиться от кого-то недовольного, нужно подписать кого-то довольного. «Манчестер Сити» уже заарканил Эрлинга Холанда, а следующим новичком должен стать опорный полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс. Сделка с «Лидсом» близка к завершению, трансфер обойдется чемпионам Англии в сумму от 45 до 50 миллионов евро.
Думаю, у Тен Хага должно получиться вернуть МЮ на путь побед (а там и трансферы пойдут). НО...Тен Хага - пока вообще ни во что не ставят, он пока ни кто.......И звать его ни как....Но очень надеюсь, что в МЮ произойдёт, что то хорошее (хуже уже не будет)....Тен Хаг был назначен в значительной степени из-за своей футбольной идеологии, и ему нужно будет быстро это продемонстрировать. Можно с уверенностью сказать, что большинство болельщиков МЮ понимает, что в этом сезоне борьбы за титул не предвидится. Они хотят видеть прогресс и, в идеале, возможность похвастаться своими достижениями, какими бы мимолётными они ни были. Желаю удачи и успехов новому тренеру...!!!
Думаю, у Тен Хага должно получиться вернуть МЮ на путь побед (а там и трансферы пойдут). НО...Тен Хага - пока вообще ни во что не ставят, он пока ни кто.......И звать его ни как....Но очень надеюсь, что в МЮ произойдёт, что то хорошее (хуже уже не будет)....Тен Хаг был назначен в значительной степени из-за своей футбольной идеологии, и ему нужно будет быстро это продемонстрировать. Можно с уверенностью сказать, что большинство болельщиков МЮ понимает, что в этом сезоне борьбы за титул не предвидится. Они хотят видеть прогресс и, в идеале, возможность похвастаться своими достижениями, какими бы мимолётными они ни были. Желаю удачи и успехов новому тренеру...!!!
Конте тренер который давал результаты во всех командах, и даже в тоттенхэме дал результат, приняв клуб в середине сезона, когда они были во второй части турнирной таблицы, и сумел затащить их в ЛЧ.....сейчас команда совершила отличную покупку в лице Биссума, также считаю и Энтони Гордонаочень перспективным игроком, который может усилить клуб
В Челси сейчас происходит непонятно что, новые люди в руководстве, и пока не ясно что они хотят и как будут работать....поглядим, времени на трансферы еще полно
Про МЮ также пока нечего сказать, обещали тен Хагу золотые горы, а пока что тишина....даже чистку состава сделать не получается....тоже ждемс
Арсенал....как ни странно очень "агрессивно" начал это ТО, да нет громких имен, но игроков подбирают молодых, разносторонних, универсальных....глубина состава необходима, т.к помимо внутренних соревнований, клуб будет играть в ЕК, чего не было в прошлом сезоне .... надеюсь Артета знает чего хочет
Два основных гранда АПЛ на сегодняшний день МС и Ливерпуль проводят и усиление, и омоложение состава....так что у конкурентов есть надежда, что начало сезона у них может не задастся, пока пройдет притирочный этап, вот тут и нужно делать задел всем, кто хочет претендовать на чемпионство.....Арсенал, тоттенхэм, МЮ, Челси....
Конте тренер который давал результаты во всех командах, и даже в тоттенхэме дал результат, приняв клуб в середине сезона, когда они были во второй части турнирной таблицы, и сумел затащить их в ЛЧ.....сейчас команда совершила отличную покупку в лице Биссума, также считаю и Энтони Гордонаочень перспективным игроком, который может усилить клуб
В Челси сейчас происходит непонятно что, новые люди в руководстве, и пока не ясно что они хотят и как будут работать....поглядим, времени на трансферы еще полно
Про МЮ также пока нечего сказать, обещали тен Хагу золотые горы, а пока что тишина....даже чистку состава сделать не получается....тоже ждемс
Арсенал....как ни странно очень "агрессивно" начал это ТО, да нет громких имен, но игроков подбирают молодых, разносторонних, универсальных....глубина состава необходима, т.к помимо внутренних соревнований, клуб будет играть в ЕК, чего не было в прошлом сезоне .... надеюсь Артета знает чего хочет
Два основных гранда АПЛ на сегодняшний день МС и Ливерпуль проводят и усиление, и омоложение состава....так что у конкурентов есть надежда, что начало сезона у них может не задастся, пока пройдет притирочный этап, вот тут и нужно делать задел всем, кто хочет претендовать на чемпионство.....Арсенал, тоттенхэм, МЮ, Челси....