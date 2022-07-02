У «Ливерпуля» сильнейший состав в истории. Осталось заманить Беллингхэма через год

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02 июля 2022, 16:56

Клопп доволен, невзирая на потерю Мане.

Нынешние звезды не хуже легенд 80-х

У «Ливерпуля» не только Джеррарду не везло в чемпионате, невзирая на статус легенды дивизиона. Билли Лидделл – легендарный шотландский вожак «красных» в сороковых и пятидесятых годах, выиграл чемпионат лишь раз. Первый кубок после Второй мировой войны. В конце семидесятых и начале восьмидесятых «Ливерпуль» был грозной силой в Англии и Европе. Но при всем уважении к Каллагану, Клеменсу, Рашу, Нилу, Гроббелару или Хансену, нынешние звезды Клоппа не слабее.

Салаха можно назвать футболистом уровня Далглиша. Алиссон, если суммировать игру за пять лет, оказывается самым крутым вратарем элитных лиг по отражению опасных ударов. Гроббелар — великий циркач, который до футбола успел побегать джунглями и повоевать, но богатый житейский опыт не делает Брюса всемогущим голкипером. «Ливерпуль» выигрывал Кубок чемпионов четыре раза за восемь лет, но при этом ни разу за этот период «Золотой мяч» не вручили футболисту английского клуба.

У Шенкли и Пэйсли были великие команды, но строились они не только на звездном статусе. «Ливерпуль» Бенитеса тоже строился не на идеально подобранном составе из игроков класса Алиссона, Ван Дейка или Салаха. В Стамбуле против «Милана» играли ирландец, норвежец, финн и малиец, а не только крутые испанцы с англичанами. Даже в 2014 году, не исключено, «Ливерпулю» для первой в истории победы в АПЛ не хватило как раз мегазвезд. Были Суарес и Джеррард, но по оценкам третьим оказался Шкртел.

Джордан Хендерсон уже тогда играл в 35 турах. Старридж, Коутиньо, Стерлинг и Лукас Лейва позже доказали, что они не самые стабильные футболисты планеты земля. Никогда раньше у «Ливерпуля» не было состава, собранного по принципу «Реала». Именно поэтому Джуд Беллингхэм одновременно желанная цель для «сливочных», хотя у них уже есть три молодых классных хавбека, и для «Ливерпуля», которые постоянно говорят о воспитаннике «Бирмингема». Только цена откровенно кусается.

В составе почти не осталось слабых мест

Клопп не скрывает, что нынешний состав сильнейший за время, когда он в Ливерпуле. Посмотрите, например, на позицию голкипера. Алиссон – первый номер, дальше есть молодой Келлехер, потом испанец Адриан, уже доказавший умение принести пользу, когда его изредка выпускают. Звезд с неба не хватает, но это третий голкипер из четырех. Пару лет назад взяли еще бразильца Питалуга, чтобы Беккеру не было скучно на тренировках.

Без клуба остался Кариус, невезучий голкипер. Немец набрал мышечной массы, но не завоевал доверие Клоппа. А четыре вратаря – символ. Хотя в других линиях тоже подумали о подстраховке. Цимикас для Робертсона, новичок Кэлвин Рэмзи – для Александера-Арнольда. Луис Диас пришел, когда Мане еще был в составе. Окслейд-Чемберлен может подстраховать сразу нескольких игроков основы. В центре защиты у Ван Дейка напарники на выбор.

Пожалуй, лишь к Хендерсону у экспертов по АПЛ остались вопросы. С возрастом Джордан не стал вторым Джеррардом. В молодости, невзирая на старания, или в чемпионском сезоне, невзирая на собранность, ему не хватало чистого класса. Потому Фабиньо так зашел, играет тоньше. Александер-Арнольд великолепен со своими диагоналями, к Салаху ноль вопросов, заслужил высоченную зарплату по новому контракту. Но видим потребность в свежей крови в середине поля.

В новой концепции точно будут конфликты

Важный момент. Не только Майкл Оуэн не понимает, почему Мане ушел. Но Клопп редко прямо отвечает на вопросы о личных отношениях в коллективе. Вспомните, что успел поссориться с Бувачем так, что Желько занесло в Москву. Когда работаешь с людьми с эго Салаха: Мо вечно голый на фотографиях, как и Роналду, и честно сказал, что его возмутило низкое место в рейтинге на «Золотой мяч», то надо быть готовым к конфликтам, которые приводят к потерям.

Мане решил, что с него хватит поражений от «Реала» в ЛЧ , Салаха в роли главного, ставки на Луиса Диаса слева и слухов про Нуньеса в атаке. Уход сенегальца связан с тем, что наобещал ему Нагельсманн. А еще с тем, что у Клоппа вечные поиски, ведь даже великолепная игра «Ливерпуля» не значит серию чемпионств в АПЛ . Не сумел опередить «Манчестер Сити» — исторический факт. Кого же не хватает? Пожалуй, надо искать людей, которые будут управлять мировым футболом через лет пять.

Беллингхэм входит в список, поскольку не по годам умный полузащитник широкого профиля. Фабиньо, Алькантара (или один из молодых воспитанников, если выстрелит) и Джуд могут зажечь в составе Клоппа, который продлил контракт с «Ливерпулем» до Салаха. Но вот дальше надо заглянуть Мохамеду в паспорт. Ему тридцать лет, как Ван Дейку и Матипу. Еще старше Алькантара и Хендерсон. Рядом по возрасту Алиссон и Фирмино. Не исключено, что Бобби просит найти ему новый клуб, уже ушли Ориги и Минамино.

Следующий шаг – подписание супервезды

Забавно, что «Ливерпуль» настолько оберегает Салаха от лишних нервов, что специально отругали агента Дембеле за распускание недостоверных слухов о переезде Усмана в команду Клоппа. Понятно, что прямого конкурента у египтянина не будет. Зато может появиться еще одна супервезда, если спонсоры «Ливерпуля» и могущественная АПЛ хотят развиваться так, как Ла Лига последние пятнадцать лет. Драку Месси против Роналду можно заменить на противостояние Холанда против Мбаппе.

Старину Переса задело за живое решение Килиана остаться в ПСЖ , «Реал» может отказаться от Килиана из принципа. Но Лига 1 достаточно скучная, чтобы француз через пару лет пожалел о решении. В чьем составе, у какого тренера получим от Мбаппе максимум? Серия А отпадает. «Барселона» не потеряет по деньгам. «Бавария» тоже не подходит. Остается как раз «Ливерпуль». Салах постареет, нужен будет новый явный лидер. Уже говорили, что общий спонсор «красных» и ПСЖ задумывался о такой сделке.