Один из них в декабре поднимет над головой Кубок мира. Все капитаны сборных-участниц ЧМ-2022

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23 июня 2022, 18:11

Роналду, Месси, Левандовски и не только.

Странно сознавать, что в этом году нас ждет футбольный чемпионат мира, который пройдет в Катаре в нетрадиционные сроки — с 21 ноября по 18 декабря. Только на прошлой неделе определились последние участники мундиаля по итогам межконтинентальных стыков, в последний вагон запрыгнули Коста-Рика и Австралия. Зная всех участников ЧМ -2022, можем назвать капитана каждой сборной. Одному из них суждено поднять над головой Кубок мира 18 декабря. Угадаете счастливчика?

Капитан сборной Катара. Хассан Халид Аль-Хайдос («Аль-Садд», Доха)

Хассан — человек одного клуба, он с восьми лет в системе «Аль-Садда». За сборную Аль-Хайдос дебютировал в 17 лет, сейчас ему 31, за его плечами 158 матчей и 34 гола на международном уровне. У хозяйской команды один из самых опытных капитанов на ЧМ -2022.

Капитан сборной Нидерландов. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Природный лидер и один из лучших защитников планеты носит капитанскую повязку в сборной Нидерландов, хотя в «Ливерпуле» Вирджил входит в пул вице-капитанов при шкипере Хендерсоне. Голландцам часто не везет на мундиалях, они проиграли все три своих финала. Может быть, ВВД улыбнется удача?

Капитан сборной Сенегала. Калиду Кулибали («Наполи»)

Возможно, столп обороны «Наполи» последних лет на чемпионате мира будет представлять уже другой клуб, если решится покинуть Неаполь. Его уход наверняка спровоцирует серьезные перемены в итальянском клубе.

Капитан сборной Эквадора. Эннер Валенсия («Фенербахче»)

У 32-летнего форварда уже есть опыт выступлений в финальных турнирах чемпионатов мира: в 2014 году он забил 3 мяча в 3 матчах, от него пострадали Швейцария и Гондурас.

Капитан сборной Англии. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

В июле Харри исполнится 29 лет. И у него по-прежнему нет ни одного трофея в профессиональной карьере.

Капитан сборной Ирана. Эхсан Хаджсафи ( АЕК , Афины)

У Хаджсафи 114 матчей за сборную Ирана и опыт выступлений в Европе. Играл за «Франкфурт» во второй Бундеслиге, сменил несколько греческих клубов.

Капитан сборной США . Кристиан Пулишич («Челси»)

Капитанскую повязку в «звездно-полосатой» сборной носит вингер «Челси», которому в сентябре исполнится 24 года. Все еще молодой, но уже довольно опытный футболист: у Кристиана 50 матчей за сборную США и 21 забитый мяч.

Капитан сборной Уэльса. Гарет Бэйл (без клуба)

Сборная Уэльса впервые за 64 года сыграет в финальной стадии чемпионата мира, а выводить команду на поле будет самый титулованный футболист в истории Уэльса. Бэйл ушел из «Реала» и пока не нашел новую команду, так что на сегодняшний день имеем дело с «бездомным» капитаном.

Капитан сборной Аргентины. Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»)

У Месси есть «серебро» мундиаля, а теперь он хочет взять «золото». Последний шанс для Лео снять все вопросы о своем величии, без победы на чемпионате мира сложно быть выше Марадоны и Пеле.

Капитан сборной Польши. Роберт Левандовски («Бавария»)

Мощный «конкурс капитанов» в группе «C»: рекордсмен по количеству «Золотых мячей» против коллеги, у которого он украл одну из этих наград. Главная интрига заключается в том, какой клуб будет представлять Роберт на чемпионате мира. Оставаться в «Баварии» он явно не намерен.

Капитан сборной Мексики. Андрес Гуардадо («Бетис»)

Чемпионат мира в Катаре станет пятым для Андреса Гуардадо, который провел 174 матча за сборную Мексики.

Капитан сборной Саудовской Аравии. Салман Аль-Фарадж («Аль-Хиляль», Эр-Рияд)

Вся карьера Аль-Фараджа прошла в «Аль-Хиляле», на мировой арене он выступал лишь однажды, во время чемпионата мира в России. Сыграл без замен во всех матчах группового этапа и даже забил в ворота сборной Египта.

Капитан сборной Франции. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Четыре года назад Льорис уже поднимал Кубок мира над головой после победы в «Лужниках» над Хорватией в финальном матче ЧМ -2018. Носит капитанскую повязку в сборной Франции уже 11 лет.

Капитан сборной Дании. Симон Кьер («Милан»)

Настоящий капитан, прошедший тяжкое испытание. Во время Евро-2020, когда у Кристиана Эриксена случился приступ, Симон Кьер сделал все, чтобы спасти жизнь партнеру и успокоить его семью.

Капитан сборной Австралии. Мэттью Райан («Реал Сосьедад»)

Проигрывает конкуренцию Алексу Ремиро в «Реале Сосьедад», но остается во всех смыслах №1 для сборной Австралии, хотя на серию пенальти против Перу вышел его сменщик Редмэйн и геройски затащил «Соккеруз» на чемпионат мира.

Капитан сборной Туниса. Юссеф Мсакни («Аль-Духаиль», Доха)

Мсакни с 2013 года играет в Катаре, так что на ЧМ -2022 будет чувствовать себя как дома. Второй капитан грядущего мундиаля из хозяйского национального чемпионата.

Капитан сборной Испании. Серхио Бускетс («Барселона»)

Чемпион мира 2010 года верховодит в молодой команде Луиса Энрике. Опыт Серхио очень ценен для «Красной Фурии».

Капитан сборной Коста-Рики. Брайан Руис («Депортива Алахуэленсе»)

В августе Руису стукнет 37, Брайан встречает закат карьеры на родине, хотя мы помним его по выступлениям за «Фулхэм», «Спортинг» и ПСВ . Не такой титулованный, как Кейлор Навас, но весьма заметный футболист из маленькой Коста-Рики на мировой арене.

Капитан сборной Германии. Мануэль Нойер («Бавария»)

Капитан сборной Германии, как и его испанский коллега, уже выигрывал чемпионат мира. Собственно, от Филиппа Лама, который первым из немцев прикоснулся к Кубку мира в 2014-м, Мануэль и получил повязку.

Капитан сборной Японии. Мая Йосида («Сампдория»)

Главный «самурай» с 2010 года играет в Европе: начинал в голландском «Венло», затем перешел в «Саутгемптон», а теперь представляет итальянскую «Сампдорию».

Капитан сборной Бельгии. Эден Азар («Реал»)

Азар выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, но понимает, что от него в Мадриде ждут другой игры. Обещает исправиться в будущем сезоне, который будет разорван надвое чемпионатом мира, где Эден тоже хочет себя проявить. «Бронза» у него уже есть, теперь бельгийцу хочется завоевать медаль более высокого достоинства.

Капитан сборной Хорватии. Лука Модрич («Реал»)

Бельгийцы в России взяли «бронзу», а хорваты — «серебро». В том же 2018-м Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча». Чемпионат мира в Катаре станет последним для выдающегося полузащитника, а мы обратим внимание на тот факт, что в группе «F» два кэпа из «Реала».

Капитан сборной Канады. Атиба Хатчинсон («Бешикташ»)

Хатчинсон дебютировал за сборную Канады в 2003 году, а на закате карьеры сыграет на чемпионате мира. Атибе 39 лет, но он остается важной персоной для «кленовых листьев».

Капитан сборной Марокко. Ромен Саисс («Вулверхэмптон»)

Родился во Франции, с 2016 года играет в Английской Премьер-Лиге за «Вулверхэмптон».

Капитан сборной Бразилии. Тиаго Силва («Челси»)

Несостоявшийся динамовец в сентябре отметит 38-й день рождения, а в конце года сыграет на своем четвертом чемпионате мира. Последний шанс поучаствовать в завоевании сборной Бразилии шестого титула.

Капитан сборной Сербии. Душан Тадич («Аякс»)

После распада Югославии сербы ни разу не выходили из группы на чемпионатах мира. В Катаре собираются исправить это досадное недоразумение. Тадич принесет удачу в качестве капитана?

Капитан сборной Швейцарии. Гранит Джака («Арсенал»)

Относительно перспектив сборной, чей капитан из «Арсенала», автоматически появляются некоторые сомнения. А если без шуток, характер у Джаки столь же крепкий, как и его имя. Подходит на роль вожака.

Капитан сборной Камеруна. Венсан Абубакар («Аль-Наср», Эр-Рияд)

Мощный камерунский форвард, известный по выступлениям за «Порту» и «Бешикташ», с прошлого года играет в Саудовской Аравии.

Капитан сборной Португалии. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

У Криштиану Роналду больше голов за сборную (117), чем матчей на международном уровне у многих капитанов. Победа на чемпионате мира стала бы идеальным завершением великой карьеры КриРо.

Капитан сборной Ганы. Андре Айю («Аль-Садд», Доха)

А вот и третий кэп, выступающий в чемпионате Катара, причем Андре Айю — одноклубник Хассана Аль-Хайдоса из сборной Катара.

Капитан сборной Уругвая. Диего Годин («Велес Сарсфилд»)

Вы могли потерять из виду Година после ухода из «Атлетико», но Диего по-прежнему в строю, хотя и сменил четыре клуба за два года: отметился в «Интере», «Кальяри», «Атлетико Минейро», а на днях перешел в аргентинский «Велес Сарсфилд».

Капитан сборной Южной Кореи. Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»)