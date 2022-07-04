«Альдосиви» – «Росарио Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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04 июля 2022, 14:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Альдосиви» – «Росарио Сентраль», который состоится 5 июля 2022 года

«Альдосиви»

Команда находится в худшем положении по отношению к остальным командам, ведь в ее активе всего один балл и последнее место в турнирной таблице. После провального старта Суперлиги Аргентины тренерскому штабу необходимо перезагрузить футболистов и начать побеждать, ведь предстоящий домашний матч будет с клубом, который всего на три пункта опережает хозяев. Встреча обещает быть интересной и напряженной.

27 июня «Альдосиви» крупно проиграл «Расинг Клуб» (0:5), а 22 числа коллектив разошелся миром с «Платенсе» (0:0).

«Росарио Сентраль»

«Росарио Сентраль» не может похвастаться хорошими выступлениями, ведь они смогли одержать победу только в одном поединке и стартовых пяти. Команда имеет не самую лучшую статистику забитых и пропущенных мячей, поэтому занимает предпоследнее место с четырьмя баллами в турнирной таблице. Поединок с «Альдосиви» станет очень важным для обеих команд, ведь победитель получит хорошую возможность выбраться со дна турнирной таблицы.

25 июня «Росарио Сентраль» на своем поле уступил «Химнасии» (0:1), а 21 числа проиграл на выезде «Велес Сарсфилд» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альдосиви» – 2.95

Ничья – 3.15

Победит «Росарио Сентраль» – 2.5

Статистика

«Альдосиви» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Росарио Сентраль» уступил в семи из восьми встречах на выезде за последнее время

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

«Альдосиви» проиграл семь из восьми домашних матчей с «Росарио Сентраль»

Прогноз

Поставить на победу «Росарио Сентраль», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Хозяева имеют ужасную статистику личных встреч с «Росарио Сентраль» и вряд ли в этот раз что-то изменится к лучшему.