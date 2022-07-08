Выигрывал Кубки Англии и зажигал в ЛЧ. Бывший хавбек «Арсенала» завязал с футболом в 30 лет

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08 июля 2022, 17:59

Прощаемся с Джеком Уилширом.

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии объявил о завершении профессиональной карьеры. В начале года Уилширу исполнилось 30 лет, в сезоне 2021/22 Джек играл в Дании за «Орхус», а сегодня опубликовал в социальных сетях пост с недвусмысленным содержанием:

Я осуществил свою мечту. Спасибо всем. Это было невероятное путешествие, наполненное таким количеством сказочных моментов, что я чувствую себя настоящим счастливчиком. Было привилегией испытать и пережить все, что случилось со мной за карьеру. Я прошел путь от маленького мальчика, играющего с мячом у себя в саду, до капитана моего любимого «Арсенала» выступления за свою страну на чемпионате мира. Это исполненная мечта.

«Соккер.ру» вспоминает футбольный путь Уилшира, который ярко начал, но быстро поблек и рано закончил. Тем не менее у Джека в карьере есть яркие моменты, о которых будет не стыдно рассказать внукам.

Вот и сказочке конец

Новость о том, что Уилшир решил повесить бутсы на гвоздь, пришла всего лишь через сутки после того, как было объявлено, что английский хавбек покидает датский футбольный клуб «Орхус», к которому он присоединился в феврале. Джек еще зимой тщательно «обдумывал следующий шаг в своей карьеры» после восьмимесячного простоя, последовавшего за уходом из «Борнмута» прошлым летом. В итоге, решил поиграть в Дании, провел за «Орхус» 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами и тремя желтыми карточками.

Если Уилшир не решит возобновить карьеру в будущем (а такой вариант полностью нельзя исключать), то его последней игрой в профессиональном футболе останется встреча с «Нордшелландом» (2:2), в которой Джек сыграл последние полчаса. Не самый впечатляющий конец у футбольной сказки со столь захватывающим началом: в 2008 году Джек Уилшир стал самым молодым дебютантом «Арсенала» в Английской Премьер-Лиге, побив рекорд Сеска Фабрегаса. Сыграл против «Блэкберна» в возрасте 16 лет и 256 дней.

В общей сложности Уилшир провел за «Арсенал» 197 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 30 ассистов, а самыми памятными моментами стали завоевания трофеев в 2014-м и 2015-м годах — двух Кубков Англии и Суперкубка Англии. Потом Джек еще играл за «Борнмут» и «Вест Хэм», а на закате карьеры докатился до чемпионата Дании. Также у Уилшира солидный международный опыт: он выступал за юношеские сборные Англии всех возрастов, а за первую сборную провел 34 матча и забил 2 гола. Принимал участие в финальных турнирах ЧМ -2014 и Евро-2016.

5 лучших моментов в футбольной карьере Джека Уилшира

- Победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов (2011 год). В ту ночь «Арсенал» встретился с одной из лучших команд в истории футбола в 1/8 финала Лиги чемпионов. 19-летний Уилшир вышел в стартовом составе «канониров», чтобы противостоять блистательным Бускетсу, Хави и Иньесте в центре поля. Каталонцы душили хозяев фирменной тики-такой и вышли вперед, когда Давид Вилья открыл счет в середине первого тайма. Однако «Арсенал» не сдался и в концовке вырвал победу со счетом 2:1 благодаря голам Робин ван Перси и Андрея Аршавина. Ключевую роль в этом успехе сыграл Джек, который включил «режим Бога» и стал успевать буквально везде: его выдержка, хитрость и техническая безуспречность позволили команде Арсена Венгера одержать одну из главных побед в новейшей истории.

- «Голы сезона» в ворота «Норвича» и «Вест Бромвича» (2013 год). На профессиональном уровне Уилшир забил всего лишь 20 голов, но если уж забивал, то это было нечто особенное. Как в тот славный октябрьский день, когда Джек огорчил «Норвич», завершив роскошную комбинацию в одно касание с участием Санти Касорлы и Оливье Жиру. А за пару недель до этого Джек бронебойным ударом поразил ворота «Вест Бромвича». Награда «Лучший гол сезона» нашла героя.

- Доминирование в матче против Бразилии (2013 год). Уилшир дебютировал за сборную Англии в 2010 году, однако на чемпионат мира в Южную Африку Фабио Капелло талантливого «канонира» не взял. Только через три года Джек стал основным игроком «Трех Львов», когда тренером уже был Рой Ходжсон. Одним из ярчайших для Уилшира стала товарищеская игра против Бразилии, готовящейся к домашнему мундиалю, в феврале 2013-го. Англичане добились первой победы над «Селесао» за четверть века (2:1), а Джек царил в центре поля и забрал награду лучшему игроку матча после финального свистка.

- Завоевание Кубков Англии с «Арсеналом». Стоит напомнить, что Уилшир заиграл за «Арсенал» во время девятилетней серии без трофеев, длившейся с 2005-го по 2014-й. Джек сыграл маленькую, но важную роль в завершении этой черной серии. Накануне финала с «Халл Сити» он много пропустил из-за травмы, поэтому Арсен Венгер мог выпустить Уилшира только на четверть часа. Так как матч перешел в дополнительное время, Джек сыграл во втором экстра-тайме, чтобы поучаствовать в победном голе «канониров» уже через четыре минуты после появления на поле. Год спустя Уилшира также мучили травмы на пути к финалу, но он снова сыграл четверть часа в матче с «Астон Виллой» (4:0) и вновь поднял над головой Кубок Англии.

- Дубль в ворота сборной Словении. Оба свои мяча за сборную Англии Уилшир забил в один вечер. В отборочном матче Евро-2016 «Три Льва» проигрывали Словении со счетом 0:1 после часа игры. Тут-то за дело и взялся Джек, дважды огорчивший Самира Хандановича ударами с дальних дистанций. В итоге, англичане выиграли 3:2, а Уилшир стал главным героем вечера.

Куда дальше, Джек? Может быть, настало время вернуться в любимый «Арсенал» в новом качестве?