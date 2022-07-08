Джек Уилшир завершил профессиональную карьеру в 30 лет

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир завершил карьеру профессионального футболиста.
30-летний англичанин опубликовал пост в соцсетях, в котором объявил о своем решении.
Помимо «Арсенала» Джек выступал за «Борнмут», «Вест Хэм» и «Болтон» на правах аренды.
Последним клубом Уилшира был датский «Орхус».
Ну что ж, удачи.
Ну что ж, удачи.
Удачи Джеку на тренерском поприще!
Удачи Джеку на тренерском поприще!
После 10-ти лет выступлений в клубе в 2018 году Джек покинул наш клуб "спасибо" Эмери за это.... далее были выступления за ВХЮ(кстати Джек являлся их фанатом) и Борнмут, но там уже ничего особого он не показал....год был без клуба а зимой этого года подписал контракт с клубом Орхус из Дании....вот сегодня решил объявить о завершении карьеры, а Арсенал в свою очередь назначил его главным тренером команды U18!!! Так что история Джека и Арсенала еще не закончена!!!! Удачи на новой должности!!!
После 10-ти лет выступлений в клубе в 2018 году Джек покинул наш клуб "спасибо" Эмери за это.... далее были выступления за ВХЮ(кстати Джек являлся их фанатом) и Борнмут, но там уже ничего особого он не показал....год был без клуба а зимой этого года подписал контракт с клубом Орхус из Дании....вот сегодня решил объявить о завершении карьеры, а Арсенал в свою очередь назначил его главным тренером команды U18!!! Так что история Джека и Арсенала еще не закончена!!!! Удачи на новой должности!!!