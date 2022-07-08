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Джек Уилшир завершил профессиональную карьеру в 30 лет

08 июля 2022, 15:19

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир завершил карьеру профессионального футболиста.

30-летний англичанин опубликовал пост в соцсетях, в котором объявил о своем решении.

Помимо «Арсенала» Джек выступал за «Борнмут», «Вест Хэм» и «Болтон» на правах аренды.

Последним клубом Уилшира был датский «Орхус».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
08 июля в 21:00
Ван Бастен вообще в 28 лет закончил, правда он успел себя вписать в историю мирового футбола.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
08 июля в 19:46
Пророчили большое будущее! Но травмы ....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
08 июля в 19:21
Не исключено, что чёнить прибыльное из другого рода деятельности ему подвернулось...
Ну что ж, удачи.
протон
протон
08 июля в 18:48
Жалко, что так рано и так скучно закончилась карьера Уилшера. Когда играют такие старички как Буффон, Златан, Роналду, Хоакин, Модрич уже не верится, что кто-то может закончить так рано.
Igo0rek
Igo0rek ответ Шуnя771 (раскрыть)
08 июля в 17:46
Таков путь...
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 17:15
У каждого свой путь...
Удачи Джеку на тренерском поприще!
A.S.A
A.S.A
08 июля в 15:53, ред.
Джек считался одним из талантливых игроков нашей академии и ему пророчили большое и светлое будущее, но увы травмы и тусы не позволили этому сбыться. Джек стал самым молодым дебютантом Арсенала в АПЛ появившись в составе Арсенала впервые еще в далеком сезоне 08/09...но сразу закрепиться в составе Арсенала у него не вышло и Венгер отправил его в аренду в Болтон, именна эта аренда пошла ему на пользу, там Джек показал себя во всей красе и убедило Венгера включить его в состав Арсенала на сезон 10/11...так же в 2010 году Джек получил вызов в сборную Англии. Но вот сезон 11/12 он полностью пропустил из-за травм, и скорее всего именно это сильно повлияло на его дальнейшую карьеру....
После 10-ти лет выступлений в клубе в 2018 году Джек покинул наш клуб "спасибо" Эмери за это.... далее были выступления за ВХЮ(кстати Джек являлся их фанатом) и Борнмут, но там уже ничего особого он не показал....год был без клуба а зимой этого года подписал контракт с клубом Орхус из Дании....вот сегодня решил объявить о завершении карьеры, а Арсенал в свою очередь назначил его главным тренером команды U18!!! Так что история Джека и Арсенала еще не закончена!!!! Удачи на новой должности!!!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
08 июля в 15:52
Какие надежды подавал.
ZeroRiot
ZeroRiot
08 июля в 15:51
А вот похоже тот самый 30 летний насильник, который очень известен и выступал за сборную своей страны.
1 984
1 984
08 июля в 15:51
Жаль, что так рано.
Мessi 10
Мessi 10
08 июля в 15:31
А какой перспективный был. Не задалась карьера
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 15:21
Его не запомнят надолго
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