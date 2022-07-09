«Реал», «Ювентус» и МЮ деградировали с Роналду. Тухель боится легендарного новичка

Цифры безжалостны к легенде.
Индивидуальная сила Криштиану не обсуждается
Нападающий постарел, но его средний показатель результативности в пересчете на полный матч держится выше 0.5. Проще говоря, забивает чаще, чем раз в две игры. Серия началась в 2006-м, прошло полтора десятилетия – ничего не изменилось. Хотя представленные ниже графики показывают, что пик формы потерян безвозвратно, пускай в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», в отличие от «Реала», где был Бензема, португальцу чаще разрешали играть именно в центре атаки, ближе к качественным моментам.
Как видите, в «Ювентусе» первый сезон по голам был слабее, чем два последующих. Дальше напарники полагались на спасающие голы Роналду, поэтому без него команда не вышла из кризиса, а скорее его усугубила. В «Реале» Криштиану играл феноменально, а в «Ювентусе» его трансфер не стал решающим, ждут новых. В «Манчестер Юнайтед», где нуждаются в форварде, который поймает ритм команды, а не будет надстройкой, Криштиану демонстрировал волю в дни, когда забивал больше двух мячей. И мог исчезнуть с радаров в вечера поражений, которые завели в Лигу Европы. Так делает ли Роналду свою команду лучше?
Из «Реала» Роналду решил уйти в начале реформ
Криштиану, как и Зидан, среди самых хитрых футболистов в истории. Хитрость, в том числе, подтверждает решение уйти из «Реала» после очередной победы в Лиге чемпионов. Француз позже сделал ошибку – вернулся, а португалец четко понимал, что на носу перестройка. Есть такой рейтинг – ClubElo. О нем уже рассказывали раньше. Его создатели дают очки клубам за победы и поражения, но учитывают состояние и класс соперника. Сравнение по одним правилам позволяет получить цифровую оценку формы разных команд. Так вот, «Реал» был на грани перестройки и сложных времен.
Роналду снял сливки. А сначала пришлось страдать – многократно до весны 2014-го года «Реал» терпел насмешки после очередного вылета из плей-офф Лиги чемпионов. Но Криштиану забивал, дождались Анчелотти, позже выбрали Зидана. Пару лет «Реал» держался на пике формы, но ближе к последней победе с Роналду начался заметный спад. Его удалось остановить в низшей точке, трансферы Переса и успехи Анчелотти, сэйвы Куртуа и голы Бензема поднимают «Реал» ближе к былой вершине. Но посмотрите на график выше – новый «Мадрид» слабее того, что был. Визуально тоже понятно, победа в ЛЧ далась нелегко, а в Ла Лиге помогли кризисы «Атлетико» и «Барселоны». Но «Реал» без Роналду не пропал, перестраивается и идет вверх – факт.
Не остановил деградацию «Ювентуса» и навредил МЮ
В Турине все просто. Чемпионы вышли на пик в сезоне, где Роналду со скрипом адаптировался, а дальше пошел жесткий спад, который португалец своими голами не остановил. График ниже показательный – «Ювентус» терял силу. Соперники понимали, что король голый, Маротта и Конте с «Интером» отобрали титул, «Милан» уже не считался с туринцами, когда шел к своему долгожданному титулу. На время «Ювентус» перестал быть успешной командой. Коснулись личного дна, что не исключает, что будущий сезон с Погба и Ди Марией пройдет лучше. Но Роналду лишь создавал иллюзию, будто все нормально.
А вот в Манчестере все иначе. Личный пик Сульшера – второе место в АПЛ, продолжился падением. Неграмотно делать вывод, что лишь по причине Роналду. Не он заставлял защиту ошибаться, а Рэшфорда и Санчо отставать от ветерана. Но Криштиану после возвращения в знакомый клуб жестко не повезло. Попал в команду, которая уже совершала подобные маневры – с осени 2017-го деградировала. Потом результаты чуть подскочили, следом нырнули почти на уровень 2017-го года. И у Роналду нет пяти лет, чтобы ждать, пока МЮ вернется на личную вершину. И важно отметить, что если наложить на график МЮ графики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», то разница будет огромной. Роналду не попал в сильную команду, при моделировании Суперлиги МЮ алгоритмы отправляют в зону вылета, что объяснимо.
Новый клуб рискует, команда должна пахать на Роналду
То, о чем в Манчестере предпочитают молчать – тен Хагу не нужен Роналду. Это не Тадич, играющий в центре атаки. Даже Душана не мучили долго, привезли Аллера. И получилось неплохо. Зато пока Криштиану в заявке, в МЮ не пойдет ни один нападающий высокого класса. Испугается, что будет сидеть на лавке. Также покупка Антони из «Аякса» и наличие Санчо говорят, что голландский тренер не видит Роналду вингером. Да и Криштиану себя в этой роли не представляет, только инсайд или форвард. Но МЮ нужно выбирать из ямы, а Роналду хочет легких побед.
Также очевидно, что португалец банально устал. Только в национальных лигах восемнадцать лет подряд играет свыше 2200 минут. Лишь раз появлялся менее чем в тридцати матчах, часто забирал себе более 90 % от возможного игрового времени. Игрок капризный и терпеть не мог, когда его меняли по ходу матчей. Кстати, эта привычка может испортить ему ближайшие сезоны, как уже портит Месси. Лионель в молодости отказывался отдыхать, а стоило, чтобы быть свежее сейчас. Роналду может сделать мощнее уже классную команду – в «Баварии» или «Манчестер Сити», если бы выбрал «горожан» прошлым летом, могло получиться.
Но ему не стоит нырять в перестройку. Или где статус коллектива установить однозначно сложно, как в ПСЖ и «Челси». Тухель, говорят, не горит желанием подписывать Роналду, который подчиняет себе команду. «Ювентус» стал заложником привычек Криштиану и затянул с выходом из кризиса. А падение, которые с МЮ могло случиться, независимо от фамилии «семерки», совпало с появлением Роналду. Из «Реала» он ушел как раз на спаде для команды, тонко чувствует такие моменты. И не очень хорошо выбирает новые клубы. Вина Мендеша, агент часто нелепо выбирает команды для клиентов, поскольку ему важнее размер премиальных.
Жаль, что для Роналду сейчас не существует идеальной команды. Но анализ показывает, что даже такой великий футболист и знаменитый снайпер, если коллектив сбавляет, ничего не может изменить. «Ювентус» упал и продолжил падение без Роналду. «Реал» начал падать, а уже без Криштиану выплыл – хвала Куртуа и Бензема. Что будет с «Манчестер Юнайтед»? На этот вопрос ответа не знает никто. Зато понятно, что значит отказ Роналду от тренировок и клубного турне – португалец ищет новый клуб. Причем для МЮ худший вариант, если не найдет. Вернется на поле, а все вокруг будут понимать: летом 2022 года великий Роналду оказался никому не нужен.
В ситуации с Анчелотти и Зиданом было не заметно, так как Анчелотти не любит создавать конфликты и всегда добрый дядька. Но тогда Роналду не страдал высокомерием. Это началось с побед Реала в ЛЧ. Зидану ничего сказать не мог учитывая поддержку болельщиков Реала.
В ситуации с Анчелотти и Зиданом было не заметно, так как Анчелотти не любит создавать конфликты и всегда добрый дядька. Но тогда Роналду не страдал высокомерием. Это началось с побед Реала в ЛЧ. Зидану ничего сказать не мог учитывая поддержку болельщиков Реала.
Ну что, прочитал статью....получается Роналду главный паразит современного футбола.... с ним можно жить, но он вреден...???
Голы это, конечно, здорово, но для нынешнего МЮ слишком большая роскошь иметь в составе человека, который полностью отказывается от "грязной" работы в прессинге и включается в игру исключительно в удобных для себя эпизодах.
Ну а так что, футбола как спорта давно не существует. Это просто шоу-бизнес. И из этого нужно и исходить, и тогда в голове все пазлы будут сходиться.
В том числе и почему жертвуют командой и результатом ради "звезды". Звезда это хайп, а хайп это деньги.
Чемпионство МЮ никого не интересует, кроме фанатов, Роналду интересует сотни миллионов, даже если он будет выходить и спать в центральном круге. Всё равно это вызовет в тысячу раз больший хайп чем победа или поражение команды.
Ну что, прочитал статью....получается Роналду главный паразит современного футбола.... с ним можно жить, но он вреден...???
Голы это, конечно, здорово, но для нынешнего МЮ слишком большая роскошь иметь в составе человека, который полностью отказывается от "грязной" работы в прессинге и включается в игру исключительно в удобных для себя эпизодах.
Ну а так что, футбола как спорта давно не существует. Это просто шоу-бизнес. И из этого нужно и исходить, и тогда в голове все пазлы будут сходиться.
В том числе и почему жертвуют командой и результатом ради "звезды". Звезда это хайп, а хайп это деньги.
Чемпионство МЮ никого не интересует, кроме фанатов, Роналду интересует сотни миллионов, даже если он будет выходить и спать в центральном круге. Всё равно это вызовет в тысячу раз больший хайп чем победа или поражение команды.