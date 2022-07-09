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«Реал», «Ювентус» и МЮ деградировали с Роналду. Тухель боится легендарного новичка

09 июля 2022, 13:15
Криштиану Роналду
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Цифры безжалостны к легенде.

Индивидуальная сила Криштиану не обсуждается

Нападающий постарел, но его средний показатель результативности в пересчете на полный матч держится выше 0.5. Проще говоря, забивает чаще, чем раз в две игры. Серия началась в 2006-м, прошло полтора десятилетия – ничего не изменилось. Хотя представленные ниже графики показывают, что пик формы потерян безвозвратно, пускай в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», в отличие от «Реала», где был Бензема, португальцу чаще разрешали играть именно в центре атаки, ближе к качественным моментам.

«Реал», «Ювентус» и МЮ деградировали с Роналду. Тухель боится легендарного новичка

Как видите, в «Ювентусе» первый сезон по голам был слабее, чем два последующих. Дальше напарники полагались на спасающие голы Роналду, поэтому без него команда не вышла из кризиса, а скорее его усугубила. В «Реале» Криштиану играл феноменально, а в «Ювентусе» его трансфер не стал решающим, ждут новых. В «Манчестер Юнайтед», где нуждаются в форварде, который поймает ритм команды, а не будет надстройкой, Криштиану демонстрировал волю в дни, когда забивал больше двух мячей. И мог исчезнуть с радаров в вечера поражений, которые завели в Лигу Европы. Так делает ли Роналду свою команду лучше?

Из «Реала» Роналду решил уйти в начале реформ

Криштиану, как и Зидан, среди самых хитрых футболистов в истории. Хитрость, в том числе, подтверждает решение уйти из «Реала» после очередной победы в Лиге чемпионов. Француз позже сделал ошибку – вернулся, а португалец четко понимал, что на носу перестройка. Есть такой рейтинг – ClubElo. О нем уже рассказывали раньше. Его создатели дают очки клубам за победы и поражения, но учитывают состояние и класс соперника. Сравнение по одним правилам позволяет получить цифровую оценку формы разных команд. Так вот, «Реал» был на грани перестройки и сложных времен.

«Реал», «Ювентус» и МЮ деградировали с Роналду. Тухель боится легендарного новичка

Роналду снял сливки. А сначала пришлось страдать – многократно до весны 2014-го года «Реал» терпел насмешки после очередного вылета из плей-офф Лиги чемпионов. Но Криштиану забивал, дождались Анчелотти, позже выбрали Зидана. Пару лет «Реал» держался на пике формы, но ближе к последней победе с Роналду начался заметный спад. Его удалось остановить в низшей точке, трансферы Переса и успехи Анчелотти, сэйвы Куртуа и голы Бензема поднимают «Реал» ближе к былой вершине. Но посмотрите на график выше – новый «Мадрид» слабее того, что был. Визуально тоже понятно, победа в ЛЧ далась нелегко, а в Ла Лиге помогли кризисы «Атлетико» и «Барселоны». Но «Реал» без Роналду не пропал, перестраивается и идет вверх – факт.

Не остановил деградацию «Ювентуса» и навредил МЮ

В Турине все просто. Чемпионы вышли на пик в сезоне, где Роналду со скрипом адаптировался, а дальше пошел жесткий спад, который португалец своими голами не остановил. График ниже показательный – «Ювентус» терял силу. Соперники понимали, что король голый, Маротта и Конте с «Интером» отобрали титул, «Милан» уже не считался с туринцами, когда шел к своему долгожданному титулу. На время «Ювентус» перестал быть успешной командой. Коснулись личного дна, что не исключает, что будущий сезон с Погба и Ди Марией пройдет лучше. Но Роналду лишь создавал иллюзию, будто все нормально.

«Реал», «Ювентус» и МЮ деградировали с Роналду. Тухель боится легендарного новичка

А вот в Манчестере все иначе. Личный пик Сульшера – второе место в АПЛ, продолжился падением. Неграмотно делать вывод, что лишь по причине Роналду. Не он заставлял защиту ошибаться, а Рэшфорда и Санчо отставать от ветерана. Но Криштиану после возвращения в знакомый клуб жестко не повезло. Попал в команду, которая уже совершала подобные маневры – с осени 2017-го деградировала. Потом результаты чуть подскочили, следом нырнули почти на уровень 2017-го года. И у Роналду нет пяти лет, чтобы ждать, пока МЮ вернется на личную вершину. И важно отметить, что если наложить на график МЮ графики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», то разница будет огромной. Роналду не попал в сильную команду, при моделировании Суперлиги МЮ алгоритмы отправляют в зону вылета, что объяснимо.

«Реал», «Ювентус» и МЮ деградировали с Роналду. Тухель боится легендарного новичка

Новый клуб рискует, команда должна пахать на Роналду

То, о чем в Манчестере предпочитают молчать – тен Хагу не нужен Роналду. Это не Тадич, играющий в центре атаки. Даже Душана не мучили долго, привезли Аллера. И получилось неплохо. Зато пока Криштиану в заявке, в МЮ не пойдет ни один нападающий высокого класса. Испугается, что будет сидеть на лавке. Также покупка Антони из «Аякса» и наличие Санчо говорят, что голландский тренер не видит Роналду вингером. Да и Криштиану себя в этой роли не представляет, только инсайд или форвард. Но МЮ нужно выбирать из ямы, а Роналду хочет легких побед.

Также очевидно, что португалец банально устал. Только в национальных лигах восемнадцать лет подряд играет свыше 2200 минут. Лишь раз появлялся менее чем в тридцати матчах, часто забирал себе более 90 % от возможного игрового времени. Игрок капризный и терпеть не мог, когда его меняли по ходу матчей. Кстати, эта привычка может испортить ему ближайшие сезоны, как уже портит Месси. Лионель в молодости отказывался отдыхать, а стоило, чтобы быть свежее сейчас. Роналду может сделать мощнее уже классную команду – в «Баварии» или «Манчестер Сити», если бы выбрал «горожан» прошлым летом, могло получиться.

Но ему не стоит нырять в перестройку. Или где статус коллектива установить однозначно сложно, как в ПСЖ и «Челси». Тухель, говорят, не горит желанием подписывать Роналду, который подчиняет себе команду. «Ювентус» стал заложником привычек Криштиану и затянул с выходом из кризиса. А падение, которые с МЮ могло случиться, независимо от фамилии «семерки», совпало с появлением Роналду. Из «Реала» он ушел как раз на спаде для команды, тонко чувствует такие моменты. И не очень хорошо выбирает новые клубы. Вина Мендеша, агент часто нелепо выбирает команды для клиентов, поскольку ему важнее размер премиальных.

Жаль, что для Роналду сейчас не существует идеальной команды. Но анализ показывает, что даже такой великий футболист и знаменитый снайпер, если коллектив сбавляет, ничего не может изменить. «Ювентус» упал и продолжил падение без Роналду. «Реал» начал падать, а уже без Криштиану выплыл – хвала Куртуа и Бензема. Что будет с «Манчестер Юнайтед»? На этот вопрос ответа не знает никто. Зато понятно, что значит отказ Роналду от тренировок и клубного турне – португалец ищет новый клуб. Причем для МЮ худший вариант, если не найдет. Вернется на поле, а все вокруг будут понимать: летом 2022 года великий Роналду оказался никому не нужен.

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Все комментарии
NOVA
NOVA ответ 3ton (раскрыть)
14 июля в 19:31, ред.
зато рон до сих пор номер №1, а где твой месся пропал, как в псж ушел!? один криро тащить не может, что в юве, что в мю, а в Реале и партнеры помогали и сам моложе был!!!
NOVA
NOVA
14 июля в 19:28, ред.
НУ СТАТЬЯ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ, ОСОБЕННО ПРО РЕАЛ, РОН ПОДНЯЛ РЕАЛ КОГДА ПРИШЕЛ, А ПОТОМ И ВОВСЕ СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ, А КОГДА УШЕЛ, ТОГДА ТОЛЬКО РЕАЛ ПОПЛЫЛ!! НУ КОНЕЧНО ХОРОШО БЫЛО БЫ ЕСЛИ БЫ РОН ОСТАЛСЯ НА СЕЗОН-ДВА, НУ ТОГДА БЫ МЫ НЕ УВИДЕЛИ РАЗВИТИЕ ВИНИ, ТАК ЧТО РОНУ УЖЕ ПОРА НА ПЕНСИЮ, НУ ИЛИ ПОИГРАТЬ ЕЩЕ В МЮ, ВСЕ РАВНО ТЕ НЕ В ЛЧ ИЛИ ВООБЩЕ УЖЕ НА РОДИНУ ИЛИ ЗА ГРАНИЦУ, ТАМ ВОН ШЕЙХИ ПЛАТЯТ ХОРОШО!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
10 июля в 02:00, ред.
Ага, деградировал Реал с Роналду))) что взял 4 ЛЧ с ним за 5 лет.
А после его ухода, Реал Мадрид очень сильно страдал. Но, в итоге, пришёл в себя и взял ЛЧ в прошлом сезоне. А Ювентус и так сильно состарился, давно назревался провал из-за возраста игроков. А МЮ давно не в себе. Роналду их вытаскивал во многих важных матчах. В позапрошлом сезоне тоже непонятно, как они заняли такие высокие места. Наверное соперники слишком сильно сплоховали.
3ton
3ton
09 июля в 16:21
Если бы состоялся трансфер Роналду в Сити .
Пепе его быстро бы приземлил .
Роналду со скамейки бы ныл об уходе из клуба.
Физически он бы не смог выдержать темп Сити , а выходить на замену , когда в матче практически все решено , он бы не стал .
3ton
3ton
09 июля в 16:16, ред.
Результаты Реала ухудшились из-за ухода Роналду )))
В Реале собраны лучшие игроки Мира и многие пошли на спад по игре , как и Роналду . В Реале настало время ,когда команда физически ослабела и не могла играть на результат и статистику для Роналду .
Остался бы Роналду , команда просто перестала бы добирать очки из-за эгоизма португальца ,который категорически не хочет играть на команду .
Пришёл в Ювентус и команду пришлось перестраивать под Роналду . Стали искать , не как забить гол ,а где Роналду и надо на его играть. Итог : Ювентус скатился в худшее состояние за 20 лет .
Тоже самое и произошло в МЮ . Если команду кидало то в пот , то в холод , то при Роналду команда стала деградировать. Та же игра пошла , что и в предыдущих клубах - ищем на поле Роналду , а не соперника ворота.
Роналду на столько зазвездился , что даже после забитого гола партнёром по команде , предъявляет ему претензии , почему не накатил на его и он бы забил .
Роналду не первый год худший по многим показателям.
Да забил 20 голов - молодец !
Но сколько ему пришлось ударить по воротам, чтобы их забить
Штрафные удары , которые с большой вероятностью пробиваем мимо ворот или в стенку , но бьет их только он.
Это уже болезнь.
Пока этот пассажир не приземлится , он столько бед наделает , которые разгребать будут не один год
liverpool-today
liverpool-today
09 июля в 15:57
МЮ скорее повезло с Сульшером и 2 местом. У него всегда в течение сезона всплеск и полное уныние. Ювентус действительно уже скатывался в яму после доминирования стольких лет. Идеальный вариант был бы с ПСЖ, если бы не Мбаппе. А так если хочет постоянно играть в ЛЧ без всяких качель это Бавария. В общем Роналду кругом не виноват. Также как и Месси
Неэгоист
Неэгоист
09 июля в 15:53
Авторы, какой он великий, если никому не нужен?... Вы смешивание прошлое и настоящее... Эгоизм может сделать человека великим в индивидуальных видах спорта, но не в командных.. В командных он все разрушает... Столько написали в статье, а можно было все уместить в двух предложениях...
STVA 1
STVA 1 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
09 июля в 15:46
и рыбку съесть и ....
Евгений Сибель
Евгений Сибель
09 июля в 15:42
Жертва обстоятельств
Заложник своих запросов
Elliada
Elliada
09 июля в 14:37, ред.
Статья - полный бред.

Во-первых, в статье утверждается, что Роналду не виноват в неудачах Ювентуса и МЮ. Он якобы пришел в эти клубы, когда у них была перестройка и кризис. Он много забивал, но партнеры ленивые, надеялись на его голы, а он в одиночку тянуть не мог. И тренеры в Юве и МЮ были физруками. И вообще это Мендеш виноват, что выбрал эти проблемные клубы для Роналду, а он молодец.

Но правда в том, что судя по графикам Юве и МЮ, видно, что до прихода Роналду Ювентус и МЮ находились на подъеме. И только после его перехода началось падение.

Во-вторых, вместо непонятных графиков, нужно смотреть на факты. Юве и МЮ показывали результат лучше, пока не перешел балласт

Статья написана в духе, что Роналду великий, а тренера и партнеры в Ювентусе и МЮ никчемные. Объективности нет. Статью писал фанат Роналду, который игнорирует факты или выставляет факты в выгодном для Роналду свете

Лучшим подтверждением, что именно Роналду разрушает команды, будет разрушение им третьей команды. Как говорится, 1 раз - случайность, 2 - совпадение, 3 - закономерность.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ shlomo2 (раскрыть)
09 июля в 14:32
Так благодаря таким результатам команды (победы Реала в ЛЧ) Роналду укрепил свои позиции в известности. Если Месси не брал ушастого о нем говорили бы как о Азаре (хороший и перспективный). Результаты всегда будут важны.
Что касается Роналду, то наиболее подходящим клубом можно назвать Баварию.
Во первых, Бавария не использует навязчивый прессинг в среднем блоке, а часто атакует. Где игроки такие как Горецка будут создавать больше моментов для Роналду как и вингеры. Но так будет в Бундеслиге, где уровень соперников ниже, а вот в Лиге Чемпионов будет сложно, учитывая что нужно будет отрабатывать в прессинге, так как уровень соперников будет все ближе к Баварии, чем дальше будет проходить Бавария по сетке.
Во вторых, Нагельсманн не всегда использует навязчивый прессинг, его Лейпциг мог пропустить и 5 голов от МЮ в ЛЧ и не всегда мог обороняться должным образом. Хотя Нагельсманн использует разные схемы и конкретной философии в его игре нет. Может как-то использовать Роналду в этих схемах.
А Ливерпуль все таки использует гибридную систему игры, команда может играть вертикально и контролировать мяч, а также прессинговать чтобы возвращать мяч.
В МС контроль мяча, где нужно хорошо держать мяч и лучше видеть партнеров (а Роналду может их не увидеть), частично тоже нужно отбирать мяч, чтобы был прирост во владении мяча (а Роналду не хочет прессинговать). МС не так часто играет через кроссы чтобы модный использовал навесные передачи. Теоретически трансфер Роналду мог бы быть провальным в МС.
В Спортинг идти только для личной статы, команда все таки не является грандом и там тоже иногда прессингуют.
Вывод таков что Роналду уже не бегает за мячом и даже не хочет играть вингера. Роналду хочет быть в топе, но при этом забивать в лёгкую и чтобы команда играла через него.
Никита Наумов
Никита Наумов
09 июля в 14:25
Ошибка в статье: Уровень высткпления Реала и Ювентуса - один и тот же график (Ювентуса)
shlomo2
shlomo2
09 июля в 14:02, ред.
Спасибо за статью...

Ну что, прочитал статью....получается Роналду главный паразит современного футбола.... с ним можно жить, но он вреден...???

Голы это, конечно, здорово, но для нынешнего МЮ слишком большая роскошь иметь в составе человека, который полностью отказывается от "грязной" работы в прессинге и включается в игру исключительно в удобных для себя эпизодах.

Ну а так что, футбола как спорта давно не существует. Это просто шоу-бизнес. И из этого нужно и исходить, и тогда в голове все пазлы будут сходиться.

В том числе и почему жертвуют командой и результатом ради "звезды". Звезда это хайп, а хайп это деньги.

Чемпионство МЮ никого не интересует, кроме фанатов, Роналду интересует сотни миллионов, даже если он будет выходить и спать в центральном круге. Всё равно это вызовет в тысячу раз больший хайп чем победа или поражение команды.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Dan_Madrid (раскрыть)
09 июля в 13:41, ред.
Проблема в том что Роналду не нужен грамотный тренер, так как он не подчиняется наставлениям тренера. Ему нужен мягкотелый тренер, а любой грамотный тренер использует метод кнута и пряника, босс только тренер. Поэтому и Аллегри ушел из Ювентуса. Почему Роналду был против назначения Конте в МЮ, так потому что для Конте важно прессинговать и Конте в меру требовательный.
В ситуации с Анчелотти и Зиданом было не заметно, так как Анчелотти не любит создавать конфликты и всегда добрый дядька. Но тогда Роналду не страдал высокомерием. Это началось с побед Реала в ЛЧ. Зидану ничего сказать не мог учитывая поддержку болельщиков Реала.
Dan_Madrid
Dan_Madrid
09 июля в 13:33
Криш ушёл ищи реала из за зп месси. Просил переса переподписать контракт на более высокую зп, тот не пошёл на поводу и начал истерить. Вот его и продали. В юве же не получилось из за тупейшего руководства, которые меняли тренеров как перчатки. Последняя замена это край, Сарри на Пирло. Мю сделал тоже самое, поменять физрука на 7а. Кришу нужен грамотный тренер и грамотная команда для его свершений, в важные игры он зарешает
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