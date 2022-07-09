«Реал», «Ювентус» и МЮ деградировали с Роналду. Тухель боится легендарного новичка

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09 июля 2022, 13:15

Цифры безжалостны к легенде.

Индивидуальная сила Криштиану не обсуждается

Нападающий постарел, но его средний показатель результативности в пересчете на полный матч держится выше 0.5. Проще говоря, забивает чаще, чем раз в две игры. Серия началась в 2006-м, прошло полтора десятилетия – ничего не изменилось. Хотя представленные ниже графики показывают, что пик формы потерян безвозвратно, пускай в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», в отличие от «Реала», где был Бензема, португальцу чаще разрешали играть именно в центре атаки, ближе к качественным моментам.

Как видите, в «Ювентусе» первый сезон по голам был слабее, чем два последующих. Дальше напарники полагались на спасающие голы Роналду, поэтому без него команда не вышла из кризиса, а скорее его усугубила. В «Реале» Криштиану играл феноменально, а в «Ювентусе» его трансфер не стал решающим, ждут новых. В «Манчестер Юнайтед», где нуждаются в форварде, который поймает ритм команды, а не будет надстройкой, Криштиану демонстрировал волю в дни, когда забивал больше двух мячей. И мог исчезнуть с радаров в вечера поражений, которые завели в Лигу Европы. Так делает ли Роналду свою команду лучше?

Из «Реала» Роналду решил уйти в начале реформ

Криштиану, как и Зидан, среди самых хитрых футболистов в истории. Хитрость, в том числе, подтверждает решение уйти из «Реала» после очередной победы в Лиге чемпионов. Француз позже сделал ошибку – вернулся, а португалец четко понимал, что на носу перестройка. Есть такой рейтинг – ClubElo. О нем уже рассказывали раньше. Его создатели дают очки клубам за победы и поражения, но учитывают состояние и класс соперника. Сравнение по одним правилам позволяет получить цифровую оценку формы разных команд. Так вот, «Реал» был на грани перестройки и сложных времен.

Роналду снял сливки. А сначала пришлось страдать – многократно до весны 2014-го года «Реал» терпел насмешки после очередного вылета из плей-офф Лиги чемпионов. Но Криштиану забивал, дождались Анчелотти, позже выбрали Зидана. Пару лет «Реал» держался на пике формы, но ближе к последней победе с Роналду начался заметный спад. Его удалось остановить в низшей точке, трансферы Переса и успехи Анчелотти, сэйвы Куртуа и голы Бензема поднимают «Реал» ближе к былой вершине. Но посмотрите на график выше – новый «Мадрид» слабее того, что был. Визуально тоже понятно, победа в ЛЧ далась нелегко, а в Ла Лиге помогли кризисы «Атлетико» и «Барселоны». Но «Реал» без Роналду не пропал, перестраивается и идет вверх – факт.

Не остановил деградацию «Ювентуса» и навредил МЮ

В Турине все просто. Чемпионы вышли на пик в сезоне, где Роналду со скрипом адаптировался, а дальше пошел жесткий спад, который португалец своими голами не остановил. График ниже показательный – «Ювентус» терял силу. Соперники понимали, что король голый, Маротта и Конте с «Интером» отобрали титул, «Милан» уже не считался с туринцами, когда шел к своему долгожданному титулу. На время «Ювентус» перестал быть успешной командой. Коснулись личного дна, что не исключает, что будущий сезон с Погба и Ди Марией пройдет лучше. Но Роналду лишь создавал иллюзию, будто все нормально.

А вот в Манчестере все иначе. Личный пик Сульшера – второе место в АПЛ , продолжился падением. Неграмотно делать вывод, что лишь по причине Роналду. Не он заставлял защиту ошибаться, а Рэшфорда и Санчо отставать от ветерана. Но Криштиану после возвращения в знакомый клуб жестко не повезло. Попал в команду, которая уже совершала подобные маневры – с осени 2017-го деградировала. Потом результаты чуть подскочили, следом нырнули почти на уровень 2017-го года. И у Роналду нет пяти лет, чтобы ждать, пока МЮ вернется на личную вершину. И важно отметить, что если наложить на график МЮ графики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», то разница будет огромной. Роналду не попал в сильную команду, при моделировании Суперлиги МЮ алгоритмы отправляют в зону вылета, что объяснимо.

Новый клуб рискует, команда должна пахать на Роналду

То, о чем в Манчестере предпочитают молчать – тен Хагу не нужен Роналду. Это не Тадич, играющий в центре атаки. Даже Душана не мучили долго, привезли Аллера. И получилось неплохо. Зато пока Криштиану в заявке, в МЮ не пойдет ни один нападающий высокого класса. Испугается, что будет сидеть на лавке. Также покупка Антони из «Аякса» и наличие Санчо говорят, что голландский тренер не видит Роналду вингером. Да и Криштиану себя в этой роли не представляет, только инсайд или форвард. Но МЮ нужно выбирать из ямы, а Роналду хочет легких побед.

Также очевидно, что португалец банально устал. Только в национальных лигах восемнадцать лет подряд играет свыше 2200 минут. Лишь раз появлялся менее чем в тридцати матчах, часто забирал себе более 90 % от возможного игрового времени. Игрок капризный и терпеть не мог, когда его меняли по ходу матчей. Кстати, эта привычка может испортить ему ближайшие сезоны, как уже портит Месси. Лионель в молодости отказывался отдыхать, а стоило, чтобы быть свежее сейчас. Роналду может сделать мощнее уже классную команду – в «Баварии» или «Манчестер Сити», если бы выбрал «горожан» прошлым летом, могло получиться.

Но ему не стоит нырять в перестройку. Или где статус коллектива установить однозначно сложно, как в ПСЖ и «Челси». Тухель, говорят, не горит желанием подписывать Роналду, который подчиняет себе команду. «Ювентус» стал заложником привычек Криштиану и затянул с выходом из кризиса. А падение, которые с МЮ могло случиться, независимо от фамилии «семерки», совпало с появлением Роналду. Из «Реала» он ушел как раз на спаде для команды, тонко чувствует такие моменты. И не очень хорошо выбирает новые клубы. Вина Мендеша, агент часто нелепо выбирает команды для клиентов, поскольку ему важнее размер премиальных.